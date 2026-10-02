La primera carrera por etapas profesional masculina de élite del archipiélago sur se llevará a cabo en dos islas principales

Una nueva carrera por etapas anunciada para las Islas Canarias el próximo enero hará que el calendario del ciclismo profesional masculino de élite comience antes que nunca en 2027.

Clasificado 2.1 en el calendario UCI, la primera carrera por etapas profesional en el archipiélago español se disputará del 14 al 17 de enero. Falta casi una semana para que se levante el telón del Tour Down Under en Australia, tradicionalmente inicio del calendario masculino, que comienza el 19 de enero.

Situadas a más de 1.000 kilómetros más al sur que la península española, las Islas Canarias son bien conocidas por sus campos de entrenamiento en altitud y su clima comparativamente cálido fuera de temporada, ambas razones probablemente aumenten el atractivo de participar para equipos profesionales que ya se dirigen a las islas.

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Si bien no han surgido detalles sobre la ruta, en una publicación en las redes sociales, los organizadores confirmaron que participarán tanto WorldTour como ProTeams, mientras que las carreras se llevarán a cabo en las dos islas principales, Gran Canaria y Tenerife.

La noticia también marca un impulso alentador para el calendario ciclista español, que había sufrido la pérdida de varias carreras por etapas antes de que eventos como O Gran Camiño, que comenzó en 2022, indicaran que la tendencia podría estar invirtiéndose.

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Pero mientras que carreras de un día como el Gran Premio Castellón y la Clásica Comunitat Valenciana, que también se celebran a principios de temporada el 23 y 24 de enero, han surgido o han sido promovidas a nivel profesional, la Vuelta Ciclista a Canarias es la primera nueva carrera por etapas profesional que se crea en España en cuatro años.

Según se informa, el nuevo evento de cuatro días en las islas españolas estará a cargo del organizador de dos carreras no profesionales: la Vuelta al Norte, una prueba sub-23 celebrada en Gran Canaria durante tres días y que regresó al calendario después de un intervalo de 17 años en julio pasado, así como una carrera junior.

Después de años de rumores y especulaciones, Canarias finalmente debía ser anfitriona de la Vuelta a España este septiembre, por primera vez desde mediados de los años 80. Pero un acuerdo ambicioso para celebrar la carrera durante la última semana durante cuatro días fracasó en el último minuto, y la Vuelta de 2026 terminó en la península española, en Granada.

La posibilidad de un regreso de la Vuelta a Canarias en 2028 o 2029 parece estar nuevamente sobre la mesa, pero aún no hay nada confirmado.

Mientras tanto, la primera carrera profesional en ruta en Canarias parece que tendrá lugar el próximo enero y, al ser el primer evento de la temporada, el interés de la audiencia seguramente será alto.