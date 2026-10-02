La primera carrera por etapas profesional masculina de élite del archipiélago sur se llevará a cabo en dos islas principales

Una nueva carrera por etapas anunciada para las Islas Canarias el próximo enero hará que el calendario del ciclismo profesional masculino de élite comience antes que nunca en 2027.

Clasificado 2.1 en el calendario UCI, la primera carrera por etapas profesional en el archipiélago español se disputará del 14 al 17 de enero. Falta casi una semana para que se levante el telón del Tour Down Under en Australia, tradicionalmente inicio del calendario masculino, que comienza el 19 de enero.

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