Eslovenia confirma su alineación, con Primož Roglič y Matej Mohorič a la cabeza en la carrera élite masculina en ruta

Los rumores sobre una posible remontada temprana de Tadej Pogačar tras una lesión y su participación en el Campeonato Europeo de Ruta UEC se evaporaron definitivamente el miércoles por la mañana cuando la Federación Nacional Eslovena anunció su alineación para las carreras, y Pogačar no estaba en su lista de participantes.

Tras los informes en los medios españoles de que Pogačar podría regresar a competir apenas un mes después de su accidente en la Vuelta a España, las probabilidades de que eso realmente sucediera ya parecían muy improbables. Ayer, el director del equipo comercial, Mauro Gianetti, dijo La Gazzetta dello Sport que a pesar de los fuertes vínculos emocionales del esloveno con las carreras en casa, no había planes para un cambio de programa y que “la salud es lo primero”.

La lista de titulares de la Federación también confirmó que, como era de esperar, Urška Žigart no estaría en el once inicial femenino de élite. Žigart también resultó gravemente herido recientemente en un accidente en el Faun Tour Femmes y, al igual que Pogačar, no pudo participar en el Campeonato Mundial de Ruta.

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Como país anfitrión, Eslovenia puede hacer uso de sus cuotas completas, con 42 corredores compitiendo en el Campeonato de Europa en todas las categorías. Eslovenia también presentará equipos en las pruebas de relevos mixtos. Las ciudades de Ljubljana y Šenčur son las principales sedes de las carreras, del 2 al 7 de octubre.

En ausencia de Pogačar, el equipo masculino de élite estará formado por Gal Glivar, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Primož Roglič y Jan Tratnik, quienes recientemente participaron en el Campeonato Mundial, junto con el compañero de equipo de Pogačar en el UAE Team Emirates-XRG, Domen Novak. El último corredor en la alineación de ocho hombres del equipo local es Jakob Omrzel, quien recientemente logró una gran victoria en la etapa cumbre de la Vuelta a España con solo 20 años.

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Los nombres más destacados en la alineación masculina son Roglič, quien recientemente impresionó con una larga escapada junto a Mathieu van der Poel (Países Bajos) y Quinn Simmons (EE.UU.) en el Campeonato Mundial, y el especialista en carreras de un día y ex ganador de Milán-San Remo, Mohorič.

Roglič también correrá la contrarreloj para Eslovenia, junto con su compañero de equipo Jan Tratnik.

En la carrera élite femenina, la ausencia de Žigart significa que el equipo esloveno se ha reducido a tres corredoras: la actual campeona nacional de ruta y TT Nika Bobnar, la corredora de Cofidis Špela Kern y Tjaša Sušnik.

Mientras tanto, en la carrera masculina sub-23, las esperanzas locales probablemente se centrarán en Erazem Valjavec, quien mostró una excelente forma en el evento equivalente en el Campeonato Mundial, finalizando noveno.