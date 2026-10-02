Eslovenia confirma su alineación, con Primož Roglič y Matej Mohorič a la cabeza en la carrera élite masculina en ruta

Los rumores sobre una posible remontada temprana de Tadej Pogačar tras una lesión y su participación en el Campeonato Europeo de Ruta UEC se evaporaron definitivamente el miércoles por la mañana cuando la Federación Nacional Eslovena anunció su alineación para las carreras, y Pogačar no estaba en su lista de participantes.

Tras los informes en los medios españoles de que Pogačar podría regresar a competir apenas un mes después de su accidente en la Vuelta a España, las probabilidades de que eso realmente sucediera ya parecían muy improbables. Ayer, el director del equipo comercial, Mauro Gianetti, dijo La Gazzetta dello Sport que a pesar de los fuertes vínculos emocionales del esloveno con las carreras en casa, no había planes para un cambio de programa y que “la salud es lo primero”.

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