Tres corredores competirán en las contrarreloj, y la subcampeona del mundo Zoe Bäckstedt no es uno de ellos.

Gran Bretaña volverá a tener solo un pequeño equipo en el Campeonato de Europa y ninguna representación en ninguna carrera en ruta, enviando solo tres corredores al evento en Ljubljana, Eslovenia, la próxima semana.

El equipo de GB ha tenido una historia mixta con el Campeonato de Europa, que solo introdujo carreras de élite en 2016. No presentaron corredores para las dos primeras ediciones, luego enviaron escuadrones de carreras en ruta y contrarreloj de 2018 a 2020 después de organizar en 2018, se saltaron el evento en 2021 y 2022, enviaron escuadrones de élite completos en 2023 y luego se saltaron por completo nuevamente en 2024.

En 2025, British Cycling empleó una nueva estrategia, enviando solo a los ciclistas de contrarreloj a centrar sus esfuerzos donde tuvieran mayores posibilidades de obtener resultados, y este es el mismo enfoque que están adoptando en 2026.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Callum Thornley se enfrentará al TT masculino de élite, con Lauren Dickson en el evento femenino. Ben Wiggins, que se sorprendió al perderse el top 10 en el Campeonato Mundial, competirá en el TT masculino sub-23.

Se anunció que Ethan Hayter participaría en el TT masculino el miércoles por la mañana, pero desde entonces tuvo que retirarse, por lo que solo quedan tres participantes.

te puede gustar



Tom Pidcock, Zoe Bäckstedt y Cat Ferguson lideran la línea mientras Gran Bretaña confirma los equipos para el Campeonato Mundial de Ruta UCI



“Los grandes que normalmente luchan por el podio ahora van por la victoria”: los corredores británicos buscan capitalizar la ausencia de Pogačar en el Mundial para apoyar al “verdadero contendiente” Tom Pidcock



Algunas grandes ausencias, pero mucha calidad y un favorito con un signo de interrogación: análisis de los contendientes masculinos en carreras en ruta del Campeonato de Europa

La gran omisión del equipo es Zoe Bäckstedt, que terminó segunda detrás de Marlen Reusser en la contrarreloj femenina de élite en Montreal, pero no correrá contra el crono en Ljubljana.

El comunicado de prensa de British Cycling menciona a cinco ciclistas en más de una ocasión, lo que sugiere que un ciclista pudo haberse retirado en el último minuto. Anna Henderson también estaba en la lista de inscritos tempranos, pero no formó parte de la selección final.

“En un reflejo de la estrategia de 2025, los cinco corredores que competirán son todos especialistas en contrarreloj y su objetivo será mostrar la fuerza que tiene la nación en esta disciplina en sus categorías determinadas”, se lee en un comunicado de prensa de British Cycling.

A pesar de la pequeña selección de corredores, el líder ciclista de Gran Bretaña, Matt Brammeier, confiaba en las posibilidades de sus corredores. El TT masculino parece ser la mayor oportunidad para una medalla, ya que Thornley terminó segundo en el TT durante la Vuelta a España y luego terminó décimo en el Campeonato Mundial.

“A medida que continuamos avanzando hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, estamos entusiasmados de presentar un equipo competitivo con un enorme potencial en el Campeonato Europeo de Ruta UEC”, dijo Brammeier. “Un primer Campeonato de Europa para tres de los cinco (cuatro – ed.) corredores, será una gran oportunidad para nosotros de ponernos a prueba contra los mejores corredores de contrarreloj de Europa”.

Qué leer a continuación



¿Vollering continuará con el dominio holandés o alguien podrá vengarse del Mundial? – Competidores de carreras en ruta femeninos del Campeonato de Europa



¿Alguien puede sacar a los europeos del primer puesto? – Competidores de carreras en ruta femeninos junior del Campeonato Mundial



Horarios de inicio del Mundial de Ruta contrarreloj élite masculino y femenino

Los Campeonatos de Europa, que se celebran, como tradicionalmente, inmediatamente después de los Campeonatos del Mundo y antes de Il Lombardia, ocupan un lugar complicado en el calendario, tanto en términos de los corredores que obtienen tiempo de sus equipos comerciales como de las federaciones nacionales que financian y organizan dos grandes campeonatos en rápida sucesión.

Entonces, a pesar de que corredores como Pfeiffer Georgi y Tom Pidcock obtuvieron buenos resultados en carreras de ruta en Montreal (11º y séptimo respectivamente), presentar equipos completos de carreras de ruta para el Campeonato de Europa sigue siendo difícil para Gran Bretaña.

ciclismonoticias Se acercó a British Cycling, pero no tuvieron más comentarios oficiales sobre la decisión.

Gran Bretaña casi nunca ha presentado a juveniles o sub-23 en el Campeonato de Europa en los últimos años, ni siquiera en 2018, cuando Glasgow fue sede, y eso no cambiará para 2026.

El Campeonato de Europa comienza este viernes 3 de octubre con las carreras en ruta sub-23, y todas las contrarreloj tendrán lugar el martes 7 de octubre.