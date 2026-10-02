Tres corredores competirán en las contrarreloj, y la subcampeona del mundo Zoe Bäckstedt no es uno de ellos.

Gran Bretaña volverá a tener solo un pequeño equipo en el Campeonato de Europa y ninguna representación en ninguna carrera en ruta, enviando solo tres corredores al evento en Ljubljana, Eslovenia, la próxima semana.

El equipo de GB ha tenido una historia mixta con el Campeonato de Europa, que solo introdujo carreras de élite en 2016. No presentaron corredores para las dos primeras ediciones, luego enviaron escuadrones de carreras en ruta y contrarreloj de 2018 a 2020 después de organizar en 2018, se saltaron el evento en 2021 y 2022, enviaron escuadrones de élite completos en 2023 y luego se saltaron por completo nuevamente en 2024.

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