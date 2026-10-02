El español sigue pisando fuerte en la escena colombiana

Oscar Sevilla continúa desafiando el paso del tiempo y, en su 50 cumpleaños, anunció que se ha inscrito para un año más de carreras como ciclista profesional.

El español ha pasado la última década compitiendo para Medellín-EPM, uno de los principales equipos colombianos, y el martes se anunció que la asociación continuaría hasta 2027.

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