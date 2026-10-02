El español sigue pisando fuerte en la escena colombiana

Oscar Sevilla continúa desafiando el paso del tiempo y, en su 50 cumpleaños, anunció que se ha inscrito para un año más de carreras como ciclista profesional.

El español ha pasado la última década compitiendo para Medellín-EPM, uno de los principales equipos colombianos, y el martes se anunció que la asociación continuaría hasta 2027.

“He recibido un regalo muy especial”, dijo el Sevilla en un vídeo en las redes sociales.

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“Hemos llegado a un acuerdo para seguir compitiendo un año más con el equipo. Así que en la temporada 2027 correré con mi bicicleta para el equipo Medellín-EPM”.

Sevilla agregó que representará al equipo y a la ciudad de Medellín “con los mismos valores de siempre: motivación, disciplina, respeto y admiración por este hermoso deporte”.

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En Colombia, el Sevilla encontró un nuevo hogar y un nuevo rumbo en su carrera en medio de un exilio de la alta escena europea tras su implicación en el escándalo de dopaje de la Operación Puerto.

Más allá de ser despedido por su equipo T-Mobile, Sevilla nunca enfrentó ninguna sanción penal o deportiva derivada de la Operación Puerto, aunque cumplió una suspensión de un año después de dar positivo por hidroxietilalmidón durante su primer año corriendo en Colombia en 2010. Sevilla nunca ha admitido ninguna culpabilidad con respecto a las revelaciones de la Operación Puerto, y afirmó que el hidroxietilalmidón era para tratamiento médico y no para mejorar el rendimiento.

Tan recientemente como este año, Sevilla se vio atrapado en un caso de dopaje cuando su equipo Medellín-EPM fue suspendido por 30 días en la primavera debido a dos violaciones de las reglas antidopaje en el espacio de 12 meses: Aldemar Reyes y Fabio Duarte fueron los corredores en cuestión.

En cualquier caso, el Sevilla ha disfrutado de un gran éxito en la escena colombiana, ganando tres veces la Vuelta a Colombia y cuatro veces el Clásico RCN. También logró algunos resultados notables mientras se codeaba con profesionales del WorldTour, subiendo al podio de la Vuelta a San Juan en Argentina cuatro veces entre 2017 y 2020; de hecho, es oficialmente el ganador de la edición de 2018 después de que Gonzalo Najar fuera despojado de su título por delitos de dopaje.

El Sevilla subió al podio de la edición 2020 de San Juan por detrás de Remco Evenepoel y Filippo Ganna, y por delante del recién coronado campeón del mundo, Brandon McNulty. También ha corrido regularmente en la escena norteamericana, con top 10 en el Tour de Gila, la Joe Martin Stage Race y, tan recientemente como este año, el Tour de Beauce.

“Colombia ha sido muy buena conmigo. Aquí conocí a mi esposa y tenemos dos hijas juntas, es lo mejor que me pasó en la vida. Es como si el destino me trajera aquí”, dijo Sevilla en una entrevista con ciclismonoticias a principios de 2017.

Casi 10 años después, y ahora a sus 50 años, sigue adelante.