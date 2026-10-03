El piloto portugués sigue luchando tras abandonar el Mundial

Si alguna vez hubo un corredor que necesitaba un poco de buena suerte, ese es João Almeida (UAE Team Emirates-XRG). La temporada 2026 del jugador de 28 años ha sido una desgracia tras otra.

Pero después de detenerse en la zona mixta después de abandonar la carrera en ruta del Campeonato Mundial en Montreal, Almeida tenía un pequeño pasajero de lunares rojos y negros en su hombro izquierdo, una mariquita (o mariquita), a menudo considerada un signo de buena suerte. Quizás signifique que su suerte mejorará.

“Espero que te quedes aquí conmigo”, le dijo Almeida al pequeño escarabajo después ciclismonoticias lo señaló.

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La carrera de élite masculina en ruta en Montreal no había dado señales de que el ciclista portugués estuviera mejorando. Lo abandonaron en la vuelta 7 de 12 del circuito montañoso de 13,3 km, que normalmente sería su terreno favorito.

“De hecho, me sentí muy mal desde el principio”, dijo Almeida. “Simplemente no me sentí nada bien hoy”.

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Ha sido un estribillo familiar. En marzo, João Almeida ya buscaba respuestas a por qué se sintió tan mal durante la Volta a Catalunya. Había empezado bien la temporada, con podios en la Volta Comunitat Valenciana y la Volta al Algarve, pero desde que tuvo que cancelar su participación en París-Niza por síntomas gripales, toda la temporada ha sido una lucha.

Tuvo que eliminar el Giro de Italia de su calendario en abril. Luego, incluso antes de su mediocre actuación en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ya había abandonado sus planes de correr el Tour de Francia en apoyo de Tadej Pogačar. En cambio, se ausentó dos meses de la competición sólo para estrellarse en su regreso al Tour de Polonia.

Para un ciclista que tiene dos podios en Grandes Vueltas y ha llegado al cuarto lugar en la general del Tour de Francia, la falta de resultados es desconcertante.

“Para ser honesto, tuve mucha mala suerte. Me estrellé en Polonia y luego me enfermé justo antes de la Vuelta (a España). Así que sí, mi consistencia este año en términos de entrenamiento fue básicamente cero”, dijo Almeida.

“Siempre tengo contratiempos, por lo que es difícil recuperar una forma como esta”.

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Su equipo pareció captar un poco la maldición de Almeida: Pogačar se estrelló mientras lideraba la Vuelta en la etapa 8 y el equipo perdió a otros tres en el camino.

Sin embargo, había un rayo de esperanza. Almeida fue el tercero más rápido en la contrarreloj individual de la etapa 18 de la Vuelta, lo que le da cierta confianza en que superará sus problemas.

“El equipo me apoyó mucho, así que espero poder devolverles parte de sus esfuerzos y su confianza”, dijo Almeida. “Ha sido duro, pero lo lograré.

“Haré todo lo que pueda, como siempre. Trabajaré duro para volver a la normalidad y, con suerte, ganar algunas carreras”.

Almeida representará a Portugal en el Campeonato de Europa de este fin de semana y tal vez demuestre que el pequeño pasajero moteado le ha traído mejores fortunas.