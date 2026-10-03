El piloto portugués sigue luchando tras abandonar el Mundial

Si alguna vez hubo un corredor que necesitaba un poco de buena suerte, ese es João Almeida (UAE Team Emirates-XRG). La temporada 2026 del jugador de 28 años ha sido una desgracia tras otra.

Pero después de detenerse en la zona mixta después de abandonar la carrera en ruta del Campeonato Mundial en Montreal, Almeida tenía un pequeño pasajero de lunares rojos y negros en su hombro izquierdo, una mariquita (o mariquita), a menudo considerada un signo de buena suerte. Quizás signifique que su suerte mejorará.

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