El ciclista mauriciano queda fuera de las clásicas italianas por un desgarro en el muslo

Kim Le Court-Pienaar, de AG Insurance-Soudal, terminó su temporada después de estrellarse durante la carrera en ruta del Campeonato Mundial el sábado, confirmó su equipo.

La mauriciana fue una de los varios ciclistas involucrados en accidentes en Montreal durante el fin de semana, pero aún así logró terminar la carrera, aunque en el puesto 45, no es el resultado que esperaba en una carrera amigable para los escaladores.

Sin embargo, desde que terminó la carrera, los exámenes han revelado una lesión muscular que significa que Le Court-Pienaar no podrá competir en las próximas clásicas italianas.

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“Tras su caída en la carrera de ruta del Campeonato del Mundo de Montreal, nuevos exámenes médicos confirmaron un pequeño desgarro en el cuádriceps”, se lee en un breve comunicado de su equipo. El cuádriceps es el músculo en la fuente del muslo.

“Después de una evaluación adicional y en consulta con Kim, el equipo y el personal médico, se decidió finalizar anticipadamente su temporada 2026 y priorizar su recuperación. Como resultado, Kim no competirá en las carreras italianas como se planeó inicialmente”.

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A pesar de un final de temporada mediocre en Montreal y una primavera difícil después de una fuerte caída en el Tour de Flandes, Le Court-Pienaar disfrutó de un verano exitoso.

Defendió sus títulos de carrera en ruta y TT en Mauricio, ganó una etapa del Tour de Francia femenino y terminó novena allí, antes de reclamar la general en el Tour de Gran Bretaña femenino con una victoria en el Great Orme.

Ella es la mayor anotadora de puntos de AG Insurance-Soudal en 2026, logrando consistentemente sus mayores victorias y habría esperado perseguir una victoria en el próximo Giro dell'Emilia o Tre Valle Varesine.

En su ausencia, y con las escaladoras Urška Žigart y Justine Ghekiere también fuera de acción, AG Insurance buscará en ciclistas como Lore De Schepper y Sarah Gigante, que regresa, sus mejores oportunidades de lograr un resultado en Italia para completar la temporada.

Le Court-Pienaar ahora centrará su atención en 2027, donde una racha ininterrumpida en las Clásicas de las Ardenas (fue la ganadora de Lieja-Bastogne-Lieja hace dos años) probablemente será su objetivo principal para la primera mitad del año.