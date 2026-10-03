El ciclista mauriciano queda fuera de las clásicas italianas por un desgarro en el muslo

Kim Le Court-Pienaar, de AG Insurance-Soudal, terminó su temporada después de estrellarse durante la carrera en ruta del Campeonato Mundial el sábado, confirmó su equipo.

La mauriciana fue una de los varios ciclistas involucrados en accidentes en Montreal durante el fin de semana, pero aún así logró terminar la carrera, aunque en el puesto 45, no es el resultado que esperaba en una carrera amigable para los escaladores.

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