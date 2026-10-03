El estadounidense debutará con las rayas arcoíris en el Giro dell'Emilia del sábado

El recién coronado campeón mundial masculino Brandon McNulty ha dicho que su camiseta arcoíris no afectará su enfoque en las carreras ni su estatus en el UAE Team Emirates-XRG mientras se prepara para su debut en carrera con su nueva camiseta este fin de semana.

El estadounidense se dirige a Italia para afrontar una serie de Clásicos de finales de temporada para finalizar su campaña de 2026, y el Giro dell'Emilia del sábado marcará su primera carrera con la camiseta de campeón del mundo.

Encabezará un fuerte equipo de los Emiratos Árabes Unidos con Jhonatan Narváez, Tim Wellens, Adam Yates, Filippo Baroncini, Felix Großschartner e Igor Arrieta en la carrera, que marca su primera vez en las Clásicas Italianas desde 2021.

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“Todavía me quedan muchas carreras por delante esta temporada y estoy entusiasmado por ello. Tenemos un grupo fuerte para estas carreras y seremos agresivos como siempre”, dijo McNulty.

“Si bien es un honor para mí llevar la camiseta arcoíris, eso no cambia mi enfoque. Continuaremos compitiendo como siempre lo hacemos”.

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“Ya sea atacar o ayudar a mis compañeros de equipo, conozco bastante bien mi papel y tenemos un gran conocimiento de lo que funciona, así que lo mantendremos así”.

McNulty debería usar el dossard número uno como líder del equipo este fin de semana, aunque en realidad cualquiera de él, Narváez, Wellens y Yates, podrían competir por la carrera montañosa en Bolonia, que incluye cinco ascensos a la famosa colina de San Luca que domina la ciudad.

Él y sus compañeros esperan mantener el título dentro de su equipo, ya que Tadej Pogačar e Isaac del Toro han ganado la carrera en las últimas dos temporadas. Otros principales contendientes en la carrera incluyen a Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5), Mikel Landa (Soudal-QuickStep) y Ben Healy (EF Education-EasyPost).

Después del Giro dell'Emilia, McNulty completará su temporada con tres carreras italianas más de un día: la Coppa Agostoni el domingo antes de competir con Tre Valli Varesine el martes e Il Lombardia el próximo sábado.

“Estoy muy emocionado de hacer mi debut con la camiseta arcoíris este sábado”, dijo McNulty.

“La victoria en Montreal definitivamente ha sido algo enorme para mí, y todavía estoy aceptándolo un poco y dejándolo asimilar”.