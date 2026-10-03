El estadounidense debutará con las rayas arcoíris en el Giro dell'Emilia del sábado

El recién coronado campeón mundial masculino Brandon McNulty ha dicho que su camiseta arcoíris no afectará su enfoque en las carreras ni su estatus en el UAE Team Emirates-XRG mientras se prepara para su debut en carrera con su nueva camiseta este fin de semana.

El estadounidense se dirige a Italia para afrontar una serie de Clásicos de finales de temporada para finalizar su campaña de 2026, y el Giro dell'Emilia del sábado marcará su primera carrera con la camiseta de campeón del mundo.

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