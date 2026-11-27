El equipo tiene espacio para un corredor más para completar su plantilla

Inmediatamente después de la extensión del contrato de Egan Bernal, Netcompany-Ineos ha anunciado un puñado de otros corredores que permanecerán en el equipo británico hasta 2027 y más allá.

El ex campeón británico de ruta Connor Swift lidera a esos ciclistas al firmar el contrato más largo, con tres años adicionales que lo llevarán hasta fines de 2029 cuando tendrá 34 años. El acuerdo muestra el valor de Swift para el equipo, no como un ganador, sino como un capitán de ruta y líder en el molde de su primo retirado Ben Swift.

Con los otros seis corredores uniéndose a Swift, la plantilla del equipo para 2027 ahora cuenta con 28, lo que les deja espacio para un fichaje más, siendo el límite de 29 para equipos con solo un neo-profesional o profesional de primer año.

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Aunque ha contado con el apoyo del equipo durante algún tiempo, el prodigio español Benjamín Noval es el único profesional de primer año del equipo británico, y se unió al equipo después de un Campeonato Mundial de Ruta UCI conquistador, donde ganó títulos de carreras en ruta junior y contrarreloj.

Del resto de renovaciones de contrato, la gran mayoría ha añadido dos años a sus acuerdos anteriores. Kim Heiduk, Axel Laurance, Tobias Foss, Brandon Rivera y Sam Watson permanecerán en el equipo hasta finales de 2028.

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El escalador español Óscar Rodríguez, que llegó procedente de Movistar en 2024, es el caso atípico: el jugador de 31 años añadió solo un año a su contrato, manteniéndolo en el equipo hasta finales de 2027.

Con un total de 13 victorias con el equipo entre los siete hombres, la mayoría del grupo no son los más destacados, pero constituyen la columna vertebral del equipo, con una importante experiencia entre ellos.

Sin embargo, se espera que dos de ellos contribuyan al recuento de victorias del equipo, con el campeón británico de 2025 Sam Watson, un talentoso ciclista todoterreno y clásico, ganando seis veces desde que se unió al equipo en 2025. El francés Axel Laurance es un ex campeón mundial sub 23 y, aunque le tomó un año encontrar su forma ganadora con el equipo, ganó cuatro veces solo en 2026.

“Es fantástico tener a estos muchachos con nosotros. Asegurar la fuerza y ​​la profundidad en todo el equipo es una prioridad si quieres competir durante toda la temporada”, dijo Geraint Thomas, director de carreras del equipo.

“Cada uno de estos corredores aporta algo diferente y todos tendrán un papel importante que desempeñar en lo que queremos lograr. Conocen bien al equipo y están motivados por lo que estamos construyendo juntos para la próxima temporada y más allá”.

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