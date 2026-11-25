Dos veces honrado como Mejor Compañero de Equipo en el Tour de Francia, “lo cambiaría 100 veces por una victoria de etapa”, dice el campeón USPro

Quinn Simmons es una de las ciclistas más versátiles. Se ha hecho un nombre en el WorldTour como un especialista en emboscadas que revoluciona las carreras en ruta en escapadas y cumple como un caballo de batalla. Ahora, un veterano cualificado con sólo 25 años de edad, consideraba que 2026 era “bastante especial”.

Pero nunca dijo estar satisfecho. Incluso con ocho títulos nacionales estadounidenses como corredor junior y de élite en múltiples disciplinas, un campeonato mundial en ruta como junior y varios podios en la UCI, todavía estaba buscando una victoria importante que defina su carrera, una que existe en su 'Tierra de Oz' ubicada en el Tour de Francia.

“La forma en que se desarrolló todo el Tour fue realmente especial. Creo que el Tour, para mí este año, fue lo mejor que he hecho. Obviamente, mantener la camiseta de Estados Unidos es muy agradable, así que recorrer Francia así con la camiseta es difícil de superar”, dijo Simmons. ciclismonoticias sobre su campaña de 2026.

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“Y luego terminas con el Mundial. Es un año bastante especial”.

En pocas palabras, Simmons ganó la carrera de ruta USPro por tercera vez, fue reconocido por un jurado del Tour de Francia como Mejor Compañero de Equipo de la carrera de tres semanas por segundo año consecutivo, ayudó a Mads Pedersen a asegurar la camiseta de clasificación de puntos verdes, contribuyó a que Lidl-Trek ganara el premio al mejor equipo general en el Tour y terminó cuarto en el Campeonato Mundial de Ruta de Montreal, desempeñando un papel fundamental con Matteo Jorgenson para ayudar a Brandon McNulty a conseguir el título mundial para el equipo de EE. UU.

El premio al mejor compañero de equipo en el Tour vino con premios en metálico y una visita al podio en París, pero ese no es el final del camino de ladrillos amarillos.

“Lo cambiaría 100 veces por una victoria de etapa, pero es mejor que nada”, dijo sobre el objetivo final de su carrera en el Tour de Francia.

My Bike se reunió con el tres veces campeón de carreras en ruta de USPro en Tucson, Arizona, donde formó parte de un elenco repleto de estrellas, incluidos los campeones mundiales Chloé Dygert y Brandon McNulty, para participar en El Tour de Tucson y apoyar el campo de entrenamiento Prologue.

Es la quinta vez que participa en El Tour de Tucson, una prueba amateur con 11.000 corredores, ubicada en el sur de Arizona donde pasó los inviernos con su familia. Está contento de hacer “un poco de trabajo, un poco de diversión” y cambiar las frías temperaturas en su ciudad natal de Durango, Colorado, con un promedio de 36 °F (2 °C), por los 67 °F (19,5 °C) en Tucson. También fue una forma de mostrar su camiseta nacional.

Al reflexionar sobre su séptima temporada con Lidl-Trek, Simmons estaba orgulloso de su conducción agresiva. Estaba cerca de su gran avance.

No mencionó que en 2026 ganó una etapa en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, fue segundo en una etapa del Tour, terminó entre los cinco primeros en ambos Grands Prix Cyclistes en Canadá, ganó la 1.Pro Japan Cup Road Race y terminó noveno en Leadville Trail 100 MTB sin entrenamiento dedicado.

“Probé muchas cosas diferentes, y creo que este año finalmente encontré el equilibrio adecuado. Ya sabes, estoy bastante cerca de ganar una gran carrera. Simplemente no lo he hecho todavía”, admitió.

Entonces, ¿qué pasa con 2027? Le quedan tres años de contrato con el único equipo WorldTour al que ha llamado hogar desde su primer año como ciclista sub-23 en 2020, saltando directamente de un equipo de desarrollo de EE. UU. En octubre, su antiguo entrenador de Trek, Stephen de Jongh, anunció que se marchaba, pero Simmons dijo que había un plan para ello.

“Mi entrenador, Stephen de Jongh, en realidad iba a dejar el equipo, pero pude solucionarlo. Puedo seguir siendo el mismo entrenador”, dijo a My Bike.

“Entonces, para mí, nada cambia realmente. Creo que (para 2027) simplemente intentaremos perfeccionar un poco lo que ya está funcionando. No creo que queramos intentar nada demasiado loco todavía. Simplemente haremos al menos un año más en mi programa actual, y luego tal vez cambiemos algo”.

De Jongh, que trabajó durante 10 años en el programa Lidl-Trek, fue “el hombre detrás de mi entrenamiento y en el coche durante los siete años de mi carrera”, publicó Simmons en Instagram. Dijo que todos sus logros a nivel WorldTour se debieron a la guía de De Jongh.

Cuando My Bike le preguntó a Simmons si el nombre comercial Lidl-Trek estaría en su camiseta de barras y estrellas en enero, sonrió y dijo: “Sí, parece eso. Lo resolveremos”.

Además de tener más éxito en un quinto Tour de Francia, Simmons dijo que quería correr más en los EE. UU., por lo que esperaba estar en Virginia Occidental en junio para ganar un cuarto título de élite en ruta.

“Creo que tres es bueno. Quiero decir, no pienso en un número específico. Así que si eso es todo lo que tengo, está bien. Pero sabes, por supuesto, voy a intentar conseguir el cuarto”, dijo acerca de necesitar sólo un título más de carrera de élite en ruta para empatar el récord de Freddy Rodríguez.

“Nunca pensé en eso hasta que cada vez que lo veo, él me recuerda que tiene más que yo”.

*My Bike asistió a El Tour de Tucson con un paquete de invitación/medios de comunicación de la carrera que incluía viaje. De acuerdo con nuestros estándares editoriales, nuestra cobertura es independiente y no estuvo sujeta a revisión, aprobación o influencia por parte del organizador ni de ningún patrocinador; no se prometió ni se dio a cambio ninguna cobertura favorable.

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