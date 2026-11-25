El ganador de las Series Mundiales de Gravel de la UCI cuenta su día loco en la carrera Gravel of Marathon en Grecia

Se podría pensar que ganar el ranking Élite de las Gravel World Series de la UCI es una excelente manera de terminar la temporada 2026, pero a Lukas Malezsewski le encantan las carreras y decidió correr hasta el otoño, una decisión que casi termina en desastre.

Mientras participaba en la carrera The Gravel of Marathon en Grecia el fin de semana pasado, el joven de 25 años, que corre para el equipo de gravel GVA Gold del ex campeón olímpico Greg van Avermaet, estaba a sólo 17 km de la carrera de 95 km cuando tuvo una colisión con un coche.

El impacto le dejó contusiones y una vaina rota en el lado de transmisión de su Basso Palta 3. Pero en lugar de darse por vencido, continuó, corrió los 80 km restantes y ganó la carrera Elite masculina.

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“Era la primera bajada de grava, era una curva ciega a la derecha, y después de la carrera vi en mi GPS que iba a 36 kilómetros por hora, y justo cuando entré en la curva, apareció un coche en la curva”, dijo Malezsewski. Noticias de ciclismo.

Se esfuerza por explicar que el incidente no fue culpa de nadie, que el camino de grava estaba abierto al público y era lo suficientemente ancho para un solo automóvil. “En mi opinión, fue un incidente de carrera desafortunado”, dice, aunque no se quedó para comentar lo sucedido.

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“Revisé mis barras. Salté a mi bicicleta y me fui. Vine con mi papá a Grecia y pagamos un poco de dinero para llegar allí, así que es un poco estúpido no continuar si se puede”.

No se puede argumentar que 2026 ha sido bueno para Malezsewski. Después de un comienzo lento en la temporada de tierra, tomó impulso y obtuvo una serie de resultados cada vez mejores. Concentrándose en la Serie Mundial UCI Gravel, corrió 12 de las carreras con una serie de resultados entre los 10 primeros, lo que lo llevó al primer lugar en la clasificación, por delante del ex profesional del WorldTour Petr Vakoč.

Luego, en un intento por sumar algunos puntos hasta 2027, continuó compitiendo, terminando sexto en Flanders Legacy Gravel y cuarto en Alentejo Gravel en Portugal, antes de dirigirse a Grecia para The Gravel of Marathon.

En su primera edición, es la primera carrera de tierra de la UCI en el país pero, según Malezsewski, estuvo bien organizada y organizada, y aunque la carrera élite fue de sólo 95 km, también fue dura.





“Era una pista bonita, tenía un total de 95 km y tenía 2.000 metros de desnivel, súper duro”, dice. “Ves el perfil y se ve bien, pero cuando hice el reconocimiento sólo hice una media de 22 km/h. Si te gusta la grava dura, un poco de aventura y las subidas empinadas, entonces está bien. Si quieres grava color champán, no creo que sea un buen lugar para ir”.

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Comenzó bien, cabalgando con el piloto local Konstantinos Berdempes, quien finalmente terminó tercero. Luego, tras 17 kilómetros recorridos, se encontró con un coche en una curva ciega. Sólo estuvo detenido unos 20 segundos después del accidente y pronto regresó con Berdempes cuando se dio cuenta de que su bicicleta estaba dañada.

“Antes de hacerlo, practicaba gravel, era ciclista de montaña y siempre andaba con una bicicleta de suspensión total, y me sentía un poco como si fuera completamente, entonces me di cuenta de que algo andaba mal. Estaba mirando mi cuadro y vi una grieta en el lado derecho, todavía faltaban 80 kilómetros para llegar a la meta”.

Fue aquí donde la simpatía mecánica y la conciencia táctica desempeñaron su papel: Malezsewski cabalgó con sus rivales y escogió el momento adecuado para realizar la jugada ganadora.

“Sabía que si iba a toda velocidad con una bicicleta rota, tal vez no podría terminar la carrera, así que me quedé con él, y luego creo que a los 24 km del final ataqué, porque después de ese punto no había bajadas difíciles donde pudieras romper tu bicicleta y la mayor parte del tiempo era cuesta arriba y carreteras”.

Al final, Malezsewski ganó la carrera 3:25 por delante del segundo clasificado, Kasper Enstad (IF Frøy), con Berdempes en tercer lugar, a más de cinco minutos de distancia. Aunque sus moretones sanarán, la vaina muy rota significa que necesitará un nuevo cuadro antes de defender su título de Serie Mundial el próximo año.

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