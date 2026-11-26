El belga dice que “uno de mis sueños es correr” con el cuatro veces ganador de la Vuelta a España

Lennert Van Eetvelt espera competir junto a Primož Roglič en el equipo ciclista NSN en 2027 y dice que la llegada del cuatro veces ganador de la Vuelta a España será una ventaja y no una amenaza para sus propias ambiciones.

A pesar del potencial de ambos corredores para competir por el liderazgo del Gran Tour, el belga de 25 años ve la llegada de Roglič como una oportunidad para aprender de un corredor al que admira desde hace mucho tiempo.

“Que venga es muy bueno para mí”, dijo Van Eetvelt. esporza. “Uno de mis sueños era correr con él. Es uno de los ciclistas a los que realmente admiro”.

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Los dos ya se han enfrentado por una victoria de etapa en la Vuelta a España de 2024, en la cima de Pico Villuercas. Después de 170,5 kilómetros bajo un calor abrasador, Roglič superó por poco a Van Eetvelt, que celebró demasiado pronto y perdió el sprint.

A pesar de esa experiencia, Van Eetvelt no ve motivos para temer competir junto al esloveno, ni siquiera codirigir una carrera.

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“Hay muchas carreras en un año, así que no debería tenerles miedo”.

La progresión profesional de Van Eetvelt se ha estancado un poco en las últimas dos temporadas luego de una sólida campaña en 2024. Sin embargo, después de caerse en el Giro de Italia, terminó 2026 con una nota positiva, quedando segundo en la general en la Arctic Race de Noruega y ganó el Tour de Eslovaquia.

Cuando en septiembre se anunció el traslado a NSN, después de cuatro años en Lotto-Intermarché, Van Eetvelt dijo que estaba “buscando un entorno internacional y profesional para dar el siguiente paso en mi carrera”.

Con el colombiano Santiago Buitrago, el danés Kasper Asgreen, el estadounidense Artem Shmidt y el ecuatoriano Richard Carapaz también uniéndose al WorldTeam registrado en Suiza, el entorno internacional que buscaba seguramente estará ahí.

El siguiente paso en su carrera aún está por verse, pero Van Eetvelt parece querer centrarse en carreras por etapas más cortas en lugar de Grandes Vueltas por ahora.

“Tengo que empezar con las carreras más pequeñas de una semana. Ahora tengo que mostrarme y ganar carreras. Esa nueva necesidad de demostrar sólo puede complacerme”, dijo Van Eetvelt. esporza.

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