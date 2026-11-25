El cambio de fecha de la Vuelta hace práctico el triple intento del Gran Tour para la estrella holandesa

Habiendo completado su colección Grand Tour en 2026, Demi Vollering está considerando atacar el Giro d'Italia Femenino, el Tour de Francia Femenino y la Vuelta a España Femenina el próximo año.

La ciclista del FDJ United-SUEZ ganó el año pasado tanto el Tour como el Giro, ganando el Gran Vuelta de Italia por primera vez en su carrera. Se saltó la Vuelta, ya que su proximidad al Giro hizo que la carrera no fuera ideal para su preparación debido al traslado del Giro a principios de junio, en lugar de su fecha anterior en julio.

Por primera vez, la Vuelta a España Femenina se disputará después de la masculina en 2027, del 3 al 10 de octubre. El cambio hace que el intento de participar en las tres carreras sea más práctico.

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Annemiek van Vleuten es la única corredora que ha ganado las tres Grandes Vueltas femeninas en una sola temporada, completando la hazaña en 2022. En ese momento, la Vuelta tenía solo cinco etapas, mientras que el Giro duró 10 días. El número total de días de carrera en los tres eventos fue de 23 en 2022; en 2027 serían 26.

hablando con NOS Durante un evento en su ciudad natal de Pijnacker, Vollering dijo que competir con los tres era “una posibilidad seria” debido al cambio de fecha de la Vuelta.

“Ciertamente ya lo he hablado con el equipo. Si haces el Giro y el Tour, y suponemos que los ganas… Quién sabe. Tienes que estar lo suficientemente fresco”, añadió con un dejo de cautela.

También se espera que las Clásicas de Primavera y los Campeonatos del Mundo ocupen un lugar destacado en la lista de ambiciones de Vollering para 2027.

Vollering disfrutó de una temporada casi perfecta en 2026, ganando la carrera en ruta del Campeonato Mundial por primera vez, así como varias Clásicas importantes junto con sus victorias en Grandes Vueltas.

La holandesa ya ha vuelto a subirse a la bicicleta entrenando durante varias semanas mientras busca continuar su dominio en la temporada 2027, después de haber concluido su campaña en el Campeonato de Europa.

Ha pasado un tiempo en California perfeccionando su posición en el túnel de viento. Mientras estuvo allí, Vollering también hizo un reconocimiento del circuito de carreras en ruta de los Juegos Olímpicos antes de Los Ángeles 2028.

Su equipo también ha mejorado su juego durante el invierno, con la incorporación de Total Energies como nuevo patrocinador principal. El equipo, que a partir de 2027 se llamará TotalEnergies-FDJ United, también ha fichado a varios ciclistas jóvenes de primer nivel, incluida la medallista mundial juvenil Anja Grossmann.

Otras responsabilidades de patrocinador también han ocupado el tiempo fuera de temporada de Vollering y un viaje a la isla caribeña holandesa de Curazao la semana pasada, para participar en la carrera Kärcher Mountain Bike Duo Xtreme.

Antes de los primeros campos de entrenamiento de su equipo en preparación para la temporada 2027, Vollering formará parte de una delegación de figuras del ciclismo que se reunirá con el Papa en la Ciudad del Vaticano el lunes.

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