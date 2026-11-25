“Es agradable volver a sentirse competitivo”, dice el piloto escocés tras conseguir el tercer puesto en el HG Cross Lokeren

Cameron Mason correrá en casa en la ronda de Glasgow de la Copa del Mundo de ciclocross UCI el domingo 13 de diciembre. Oportunamente, el ciclista escocés es el primer corredor confirmado para la tercera ronda de la serie, celebrada en Kelvingrove Park.

El cuatro veces campeón británico de ciclocross aspirará a otro podio en la Copa del Mundo, después de alcanzarlo por primera vez el año pasado en la tercera ronda en Flamanville, Francia.

“Desde que me enteré de la ronda de la Copa del Mundo de ciclocross UCI en Glasgow, ha tenido una estrella en mi calendario. No solo como un objetivo de rendimiento, sino como un objetivo profesional, por lo que significa para mi viaje y para todos los que han sido parte de él”, dijo Mason en un comunicado de la carrera.

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“Estuve en la última ronda de la Copa Mundial Británica en Milton Keynes en 2014, y todavía recuerdo lo especial que fue ver a mis héroes correr de cerca. Espero que la Copa Mundial que se celebrará en Glasgow pueda inspirar a personas de todas las edades a subirse a sus bicicletas”.

El piloto del 777TV, de 26 años, consiguió recientemente una victoria histórica en su carrera, cruzando la línea de meta en primer lugar en la carrera Superprestige Niel hace 10 días. Desde entonces, ha tenido dos carreras más difíciles, terminando fuera del top 10 por primera vez esta temporada en carreras consecutivas en Superprestige Merksplas y X2O Trofee Hamme-Zogge el fin de semana pasado.

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Después de un breve descanso en casa, Mason volvió con fuerza en la prueba de Rapencross, HG Cross en Lokeren, donde terminó tercero, tres segundos detrás del ganador Gerben Kuypers (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw), el sábado.

“Tuve una buena semana en casa en Escocia e hice un buen reinicio. Ya sabes, fue una semana muy ocupada, las últimas semanas con Middelkerke, Niel, y luego un fin de semana doble, y es agradable volver a sentirme competitivo después del fin de semana pasado”, dijo Mason después de la carrera, pilotando bien en el circuito exigente, que obligó a muchos desmontajes, poniendo el martillo a dos vueltas del final.

“Había estado presionando el ritmo a mitad de la carrera, y luego, cuando realmente eran las dos últimas vueltas, ya estaba en mi velocidad máxima, por lo que otros muchachos debían acelerar el ritmo, y yo estaba esperando que tal vez alguien cometiera un error”, agregó.

“Hoy estuvo bastante seco, así que tuve que hacer mucho más esfuerzo fuera de la silla, lo que no me sienta muy bien. Así que en las partes que me convenían, realmente quería aprovecharlas al máximo”.

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