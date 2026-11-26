El cinco veces ganador del Tour de Francia respondió a una pregunta sobre las pruebas antidopaje nocturnas

El mejor ciclista del mundo, Tadej Pogačar, está convencido de que el dopaje es cosa del pasado para gran parte del pelotón profesional.

El corredor del UAE Team Emirates habló con el periódico deportivo italiano. La La Gazzetta dello Sport en el evento del fin de semana pasado organizado por su agente, A&J All Sports, y le preguntaron sobre las pruebas antidopaje nocturnas, respondiendo; “Puedes estar seguro de esto para la gran mayoría del pelotón: el dopaje simplemente no existe”.

Los controles nocturnos no son una táctica comúnmente utilizada por las autoridades antidopaje y generaron controversia en el Tour de Francia de 2026. Durante la noche anterior a la etapa 15 hasta Plateau de Solaison, Pogačar fue despertado a las 5 am para realizar pruebas, mientras que Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que comenzó la etapa en segundo lugar en la general, fue despertado a las 2 am. Y mientras Pogačar continuaba como antes, Vingegaard se estrelló hacia el final de la etapa ese mismo día, rompiéndose la clavícula y abandonando la carrera.

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Mientras algunos culparon a la prueba nocturna por el accidente de Vingegaard, otros defendieron la idea de realizar pruebas nocturnas, incluido el presidente de la UCI, David Lappartient, quien dijo que el uso de tales pruebas era una “herramienta en esta lucha”.

Por su parte, Pogačar restó importancia a los controles en su momento, pero el fin de semana se mostró convencido de que el dopaje era, en su mayor parte, cosa del pasado en el pelotón moderno y fue inequívoco en su respuesta.

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“Corremos con el corazón y la mentalidad adecuada. Todos sabemos que las sustancias prohibidas pueden dañar la salud”, afirmó Pogačar. “El ciclismo es un deporte y nadie quiere arriesgar su vida por ello. Por supuesto, siempre habrá alguien que intente tomar un atajo, pero de todos modos, he conocido a muchos ciclistas a lo largo de los años, y a todos ellos les encanta el ciclismo.

“Todos dedican el 100 por ciento de su vida a ello, comprometiéndose a una nutrición adecuada y una preparación minuciosa. Los entrenadores son excelentes, hay un gran énfasis en la recuperación; en resumen, se requiere una inmensa cantidad de trabajo.

“Nadie quiere correr el riesgo de perder todo eso, simplemente no vale la pena. En resumen, los ciclistas vivimos para el deporte de la manera correcta y no tenemos ningún deseo de arruinarnos. Además, muchos de nosotros queremos permanecer en el deporte incluso después de que terminemos nuestras carreras, cometemos un error y podríamos terminar vendiendo helados o algo así.

“No, la gran mayoría del pelotón nunca haría tal cosa”.

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