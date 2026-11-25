AlUla también se retiró del patrocinio del equipo WorldTour, según informes

El Tour AlUla 2027 ha sido cancelado, al igual que las resurrecciones propuestas de los Tours masculino y femenino de Qatar, en medio de tensiones latentes en Medio Oriente.

AlUla, una región histórica de Arabia Saudita, tampoco será co-patrocinador principal de los equipos australianos Jayco-AlUla y Liv-AlUla-Jayco WorldTour, según un informe de Colectivo de escape . La AlUla Development Company es propiedad del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, que ha reducido sus inversiones deportivas durante el año pasado.

De acuerdo a Escaparlos equipos WorldTour propiedad del empresario australiano Gerry Ryan se han asegurado un nuevo patrocinador a largo plazo. AlUla apareció por primera vez como patrocinador principal de los equipos en 2022.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Un representante del equipo dijo ciclismonoticias que no podían comentar sobre la situación en este momento.

No se ha dado ninguna razón oficial para la cancelación del AlUla Tour ni para la retirada de AlUla de los equipos australianos. Tampoco está claro si el AlUla Tour regresará en 2028.

te puede gustar





La UCI cancela el Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano en medio de ataques con misiles contra el anfitrión Arabia Saudita





Picnic PostNL ultima el nuevo proveedor de bicicletas en medio de los problemas de Lapierre, Jayco-AlUla se ve afectado por un problema de transferencia bancaria, mientras ambos equipos explican que no se cumplió la fecha límite para el registro del WorldTour 2027





El Tour Colombia regresa para 2027 después de una pausa de dos años y se espera que compitan varios equipos WorldTour

El AlUla Tour se celebró por primera vez en 2020 y entonces se conocía como Saudi Tour. Fue rebautizado como AlUla Tour en 2024 y fue elevado al estado de ProSeries el año pasado, ubicándose como una de las carreras básicas de principios de temporada en clima cálido en el Medio Oriente.

Un representante de la Organización Deportiva Amaury (ASO), que forma parte de la organización del Tour AlUla en los últimos años, dijo Escapar: “El AlUla Tour está oficialmente fuera del calendario de la UCI para 2027. La Federación Saudita, que es la organizadora, no registró la carrera”.

La edición de 2026 de la carrera fue ganada por Jan Christen del UAE Team Emirates-XRG, y los ganadores anteriores incluyeron a Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) y Simon Yates.

El conflicto en Oriente Medio continúa, provocado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Esta semana, el rascacielos más alto de Arabia Saudita fue atacado, mientras que otros ataques recientes han tenido lugar en varios territorios.

El conflicto ya ha tenido un impacto en el calendario ciclista, y se producirán más perturbaciones en 2027.

Qué leer a continuación





Todavía hay esperanza para TotalEnergies mientras la UCI anuncia las inscripciones de equipos para 2027





'Todavía necesito algo de tiempo para analizar lo que realmente quiero': Tadej Pogačar regresará al Tour de los Emiratos Árabes Unidos, pero el calendario de carreras de 2027 aún está indeciso y el Tour de Francia es el objetivo principal





Maryland Cycling Classic se detiene definitivamente porque la falta de financiación impide su regreso después de años de agitación

La UCI cancelado el Mundial de Ciclismo Urbano 2026 debido a preocupaciones de seguridad. El evento iba a tener lugar en Riad, Arabia Saudita, entre el 3 y el 7 de noviembre.

A principios de año, cuando la guerra en Irán estaba en pleno apogeo, la Vuelta a Irán (Azerbaiyán) también fue eliminada del calendario. La carrera 2.1 forma parte del calendario de la UCI desde 1996.

En 2027, la Federación Qatarí de Ciclismo tenía previsto resucitar los Tours de Qatar masculinos y femeninos. Las carreras se organizaron por última vez en 2016, pero se cerraron por falta de financiación.

Los qataríes habían planeado recuperar la carrera como preparación para albergar los Juegos Asiáticos en 2030 y han estado aumentando su inversión en el desarrollo del ciclismo, incorporando al ganador de la Flecha Valona de 2001, Rik Verbrugghe, como seleccionador nacional.

“El primer tema que surgió fue la Vuelta a Qatar”, dijo Verbrugghe. Colectivo de escape en junio de sus conversaciones con los qataríes.

Verbrugghe confirmó a ciclismonoticias que las carreras no se llevarían a cabo en 2027 después de todo, citando desafíos logísticos. El ex director deportivo belga del WorldTour añadió que la carrera se celebraría en 2028.

Ahora surgen preguntas sobre el resto del calendario ciclista de Oriente Medio, y posiblemente estén en duda otras carreras de larga data en los Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Recientemente se han celebrado carreras amateur en los Emiratos Árabes Unidos, lo que sugiere una mayor confianza en que las carreras por etapas del WorldTour en los Emiratos Árabes Unidos podrían tener lugar en febrero. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) ya ha sugerido que podría comenzar su temporada 2027 en el UAE Tour.

Sin embargo, el Sharjah Tour de nivel 2.2 de los Emiratos Árabes Unidos, que se corrió por primera vez en 2013, aún no se ha agregado al calendario de la UCI. Pero la UCI actualiza a menudo su calendario por segmentos, y varias otras carreras que se espera que existan en 2027 aún no están presentes en la base de datos.

El Sharjah Tour suele realizarse en la última semana de enero. En los últimos meses ha habido menos ataques en territorio de los EAU en comparación con sus vecinos.

El Tour de Omán es otra carrera amenazada en la región. En las últimas semanas se han producido ataques iraníes en territorio omaní.

El Tour de Omán, la carrera UCI actual de mayor duración en la región, no está actualmente en el sitio web de la UCI; sin embargo, su carrera anterior de un día, el Muscat Classic, sí está allí.

ciclismonoticias No recibió respuesta de los organizadores ASO en el momento de la publicación sobre si la carrera se llevará a cabo en 2027.

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.