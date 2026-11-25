Pinarello Q36.5 hace su debut en carrera con Harper del sur de Australia, mientras que Tudor regresa con Storer para la apertura del WorldTour

A 59 días de que comience la temporada WorldTour masculina en Australia, el Tour Down Under 2027 ha confirmado a dos estrellas locales más, Chris Harper y Michael Storer, junto con sus respectivos ProTeams.

Aunque será el debut del Pinarello Q36.5 en la carrera, el australiano del sur Harper ha estado compitiendo en el evento todos los años desde 2017. Su mejor resultado fue el puesto 14 en la general en 2025.

“Tengo muchas ganas de que el equipo viaje a Australia el próximo año y compita en el Santos Tour Down Under”, dijo Harper en un comunicado de prensa.

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La sexta y última etapa, de 136,2 kilómetros entre Norwood y Stirling, es especial para el corredor de 31 años, ganador de la Etapa Reina del Giro de Italia 2025.

“Creo que tendremos un equipo bueno y equilibrado que pueda apuntar a la general así como a las etapas. Particularmente especial para mí es la última etapa en Stirling y corriendo por Aldgate, donde crecí y donde todavía viven mis padres”.

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Tudor regresa por segundo año consecutivo, esta vez con Storer, de 29 años, al frente del equipo. Hará su primera aparición en la carrera desde 2024, aunque ya se ha alineado seis veces anteriormente, compitiendo allí de 2017 a 2020, y nuevamente en 2023 y 2024. Terminó 20º en la general mientras participaba en el Equipo Nacional Australiano en 2024.

Storer buscará volver a lo más alto del podio en 2027, después de haber ganado por última vez en 2025 en el Tour de los Alpes en abril y en el Memorial Pantani en septiembre.

“La incorporación de dos ProTeams líderes en Tudor y Pinarello-Q36.5 agrega aún más talento a un pelotón que ya es de clase mundial”, dijo el director de carrera Stuart O'Grady. “Su inclusión habla de la importancia que los equipos internacionales están dando a estar en Australia del Sur para abrir la temporada”.

“Tudor tuvo un buen desempeño aquí este año y estamos emocionados de ver al australiano Michael Storer, dos veces ganador de etapa del Gran Tour (en la Vuelta a España 2021 – ed.), regresar a la carrera en enero.

En enero, el líder de Tudor, Marco Brenner, terminó cuarto en la general, a apenas dos segundos del podio.

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O'Grady añadió: “Igualmente estamos deseando ver lo que Pinarello-Q36.5 aportará a la carrera del próximo año con el mejor piloto del sur de Australia, Chris Harper, que conoce estas carreteras mejor que nadie y tiene hambre de éxito delante de su familia y amigos”.

Las carreras del Tour Down Under masculino comenzarán el 19 de enero con 874 km de carrera durante seis días.

El ex ganador del Giro de Italia, Jai Hindley, ha sido anunciado como uno de los grandes protagonistas. Será la primera salida del piloto de Red Bull-Bora-Hansgrohe desde 2023 en su carrera WorldTour de casa.

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