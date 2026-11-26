El futuro del colombiano con el equipo británico había estado en duda

Tras finalizar su temporada tras el Tour de Francia 2026, el ex ganador del maillot amarillo Egan Bernal ha ampliado su contrato con Netcompany Ineos.

Aunque la duración del contrato de Bernal no se mencionó en el comunicado de prensa del equipo, Bernal respondió a un comentario en su cuenta de Instagram diciendo: “2029 es la idea”.

El futuro de Bernal con el equipo había estado en el aire después de que no pudo regresar a las carreras después del Tour de Francia, donde finalizó 20º en la general. Dado que su contrato expirará a finales de año, declaró su intención de volver a competir en una publicación posterior en las redes sociales.

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Sin embargo, el joven de 29 años creó cierta ambigüedad al utilizar la frase: “No sé exactamente qué nos depararán los próximos años y no creo que necesite saberlo todo ahora mismo”. Ahora, sin embargo, su futuro está claro con su nuevo contrato por tres años.

Después de dos años en el nivel Pro Continental, Bernal irrumpió en escena con el entonces Team Sky en 2018, ganando la contrarreloj en el Tour de Romandía, donde terminó segundo en la general, antes de ganar el Tour de California de ese año.

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Finalizando 15º en el Tour de Francia de ese año, se desarrolló rápidamente, ganando París-Niza y el Tour de Suiza antes de ganar el maillot amarillo en el Tour de Francia. Desde entonces, consiguió la victoria en el Giro de Italia de 2021, ganando dos etapas en el camino, pero un terrible accidente mientras entrenaba en su casa en Colombia a principios de 2022 casi pone fin a su carrera.

Aunque regresó tarde ese año, nunca alcanzó las mismas alturas, solo agregó tres títulos nacionales y una etapa de la Vuelta a España 2025 a su palmarés.

“Este equipo ha sido mi casa desde 2018 y me ha apoyado en los mejores momentos de mi carrera y en los más difíciles”, dijo Bernal en un comunicado de prensa del equipo.

“Después de un descanso para recargar energías, vuelvo con la cabeza despejada y con ganas de avanzar hacia la próxima temporada con el equipo. Sé de lo que soy capaz y todavía creo que tengo mucho que dar. Quiero disfrutar de las carreras y ayudar a este grupo a lograr algo especial en las próximas temporadas”.

El Director de Carreras del equipo, Geraint Thomas, dio la bienvenida a Bernal y dijo: “Egan es una gran parte de este equipo. Lo que ha regresado y lo que ha logrado desde entonces es simplemente irreal. Es un campeón en todos los sentidos de la palabra. Los corredores más jóvenes lo admiran y pueden aprender mucho de su determinación y la forma en que hace las cosas, dentro y fuera de la bicicleta. Todo el equipo está muy feliz de que se quede”.

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