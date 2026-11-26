Una delegación ciclista que incluía a Paul Seixas, Annemiek van Vleuten, Mark Cavendish y Elisa Longo Borghini se reunió con el Papa en el Vaticano el lunes.

Una multitud de ciclistas estrella, del pasado y del presente, se reunieron con el Papa León XIV en el Vaticano el lunes como parte de una audiencia organizada por la UCI y la asociación multideportiva del Vaticano.

Entre los nombres presentes se encontraban Demi Vollering, Paul Seixas, Mark Cavendish, Elisa Longo Borghini, Chris Froome, Vincenzo Nibali y Annemiek van Vleuten.

Durante la audiencia, el presidente de la UCI, David Lappartient, dijo que era “una oportunidad para fortalecer el compromiso del ciclismo, como deporte, para promover la paz y el diálogo intercultural entre los pueblos”, y la UCI donó varias bicicletas a la organización Caritas Roma.

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También entre los asistentes se encontraban leyendas pasadas del deporte, incluidos Bernard Hinault, Greg LeMond, Miguel Indurain y Eddy Merckx. Merckx, de 81 años, se mostró visiblemente emocionado al conocer al Papa y luego habló de sus sentimientos.

“Nunca pensé que esto todavía fuera posible, con todo lo que he pasado”, dijo Merckx. esporzarefiriéndose a sus cirugías de cadera y problemas de salud.

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“Fue impresionante. Es un hermoso regalo recibido por el Papa. Ya había ido a ver al Papa dos veces, pero esta es la primera vez que vengo al Vaticano.

“Si eres católico y vas a ver al Papa, ese es el mayor logro que puedes tener. Por eso me emocioné”.





Merckx reveló que el discurso del Papa se centró en gran medida en el poder del ciclismo y el deporte para la sociedad, más que en las carreras.

“Él habló de la importancia de la bicicleta para el transporte en las ciudades, pero no se habló de carreras. No tuve ninguna conversación con él.

“Pero ciertamente soy un hombre feliz de haber visto el Vaticano y al Papa León XIV. Es algo especial. No todos pueden visitar el Vaticano”.

Vollering describió al público como “un gran honor poder compartir algo así con nombres tan importantes. Es un evento muy especial, realmente agradable”, según WielerFlitsmientras que Van Vleuten lo calificó como “un momento especial, verdaderamente único”.

“De repente me encontré sentado junto a mi héroe ciclista Miguel Indurain, a quien veía andar en bicicleta cuando era pequeño. Él era mi modelo a seguir.





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