El equipo suizo también incorpora al Cofidis Women DS Gaëtan Lemoine al personal de trastienda

Tudor Pro Cycling ha anunciado la incorporación de Charly Wegelius como director deportivo.

El ex corredor británico había trabajado como DS para EF Education-EasyPost desde que se retiró como piloto en 2011, y era el director principal del equipo cuando se anunció su partida a principios de este mes.

Ahora se unirá a su compañero Gaëtan Lemoine, además de directores Tudor existentes, incluidos Marcel Sieberg, Claudio Cozzi y Matteo Tosatto.

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“Charly Wegelius y Gaëtan Lemoine se unirán a Tudor Pro Cycling como directores deportivos a partir de 2027”, anunció el equipo en Instagram.

“Con una amplia experiencia y un compromiso compartido con el desarrollo de los ciclistas, aportarán una valiosa experiencia al equipo, fortaleciendo nuestra estructura deportiva y nuestras ambiciones futuras”.

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El equipo se despidió del ex líder DS Ricardo Scheidecker antes del Tour de Francia de este año, mientras que Addy Engels regresó a Visma-Lease a Bike, lo que significa que Wegelius y el ex Cofidis Women DS Lemoine llenan dos huecos en el equipo de trastienda de Tudor para 2027.

EF y Wegelius aún no han comentado sobre su salida del equipo, aunque han contratado al experimentado DS australiano Matt White, así como al ex velocista británico Dan McLay, para completar su departamento de dirección.

Tudor acumuló 13 victorias en 2026, incluida la victoria general de Marco Brenner en el Tour de Polonia, su victoria en la escapada en la etapa 14 de la Vuelta a España y el triunfo de Stefan Küng en la contrarreloj en España cuatro días después.

El equipo terminó el año en el puesto 17 en la clasificación de la UCI y ha mejorado su equipo para 2027, con Julian Alaphilippe a punto de retirarse mientras Arnaud De Lie y Kaden Groves encabezan la lista entrante.

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