El UAE Team Emirates decide mantener al ciclista estrella más cerca de casa para supervisar la recuperación del accidente de la Vuelta a España

En enero, la superestrella Tadej Pogačar podría haber regresado al Tour Down Under de Australia y a la Cadel Evans Great Ocean Road Race, que fueron sus primeras carreras como profesional con el UAE Team Emirates en 2019. Sin embargo, según Substack de Daniel Benson, su equipo rechazó el plan para seguir de cerca la recuperación de Pogačar de su accidente en la Vuelta a España.

Pogačar sufrió un final temprano alarmante e inesperado en su temporada 2026, al estrellarse en la etapa 8 de la Vuelta a España mientras vestía la camiseta roja de líder.

Los exámenes médicos iniciales revelaron que Pogačar sufrió una conmoción cerebral, fracturas en la clavícula izquierda, una fractura cervical estable C7 además de cortes y hematomas, aunque más tarde se reveló que también se había roto dos vértebras adicionales.

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Los planes para intentar llevar a Pogačar a la carrera ciertamente no han sido un secreto, ya que su agente Alex Carera asistió al evento este año y el director de carrera del Tour Down Under, Stuart O'Grady, dijo en el podcast Stanley St Social el mes pasado que “por supuesto, estoy haciendo todo lo posible para traer a gente como Tadej aquí”.

Sin embargo, el ciclista no reveló nada cuando habló sobre sus planes para 2027 a finales de octubre durante un recorrido comunitario virtual en MyWhoosh, destacando que si bien había una “gran posibilidad” de que regresara para las Clásicas, el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y “obviamente el Tour de Francia”, todavía necesitaba algo de tiempo para analizar lo que realmente quería hacer para 2027.

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Pogačar corrió los dos eventos solo una vez, en 2019, cuando apenas estaba comenzando y sin una victoria a su nombre. Logró terminar 13º en la general del Tour Down Under y un anónimo 44º en la Great Ocean Road Race.

El Tour Down Under, sin embargo, sabe muy bien la diferencia que pueden marcar los nombres destacados. Lance Armstrong hizo una aparición en 2009 y, si bien es una participación vista a través de una lente completamente diferente en retrospectiva, el gobierno de Australia del Sur describió en informes de los medios de comunicación en ese momento que las cifras se habían duplicado ese año.

A lo largo de los años, las carreras australianas han acogido a una serie de nombres clave, incluido, por supuesto, el ganador australiano del Tour de Francia, Cadel Evans, hasta Mark Cavendish y Chris Froome.

Pogačar, sin embargo, es un ciclista incomparable en lo que respecta a la escala y amplitud de su dominio, con cinco victorias en el Tour de Francia solo la punta del iceberg, junto con una amplia gama de victorias que incluyen cinco victorias en Il Lombardia, dos títulos mundiales de carreras en ruta, tres victorias en el Tour de Flandes y cuatro victorias en Lieja-Bastogne-Lieja.

El Santos Tour Down Under del 19 al 24 de enero y la Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race el 31 de enero tendrán que esperar un año más para intentar atraer al esloveno de regreso a Australia.

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