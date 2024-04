“El domingo pasado fue doloroso”, dice el piloto del SD Worx-Protime tras quedar tercero en la defensa del título de Lieja-Bastogne-Lieja

El año pasado, Demi Vollering puso el listón muy alto cuando se alejó de las Clásicas de las Ardenas con un triunfo que se sumó a su ya exitoso comienzo de temporada, que incluyó una victoria en la Strade Bianche, dejando las carreras de un día de primavera en 2024 sin siquiera una defensa del título. Claramente no ha sido fácil.

La Lieja-Bastogne-Lieja del domingo representó su última oportunidad, pero nuevamente estuvo a punto de fracasar para la ciclista del SD Worx-Protime, que todavía busca su primera victoria de la temporada. Después de ser derrotada en el sprint en grupos pequeños por Grace Brown (FDJ-Suez) y Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), Vollering quedó solo en el tercer puesto en el Monumento, que se suma al segundo en La Flèche Wallonne. Mujeres.

“Fue una primavera diferente”, reflexionó Vollering en una publicación de Instagram el miércoles por la noche. “No es lo que esperaba… Y lo sé, todavía hay algunos podios agradables de los que puedo estar orgulloso, pero eso no es lo que buscaba. También sé que eso es el ciclismo, a veces se gana, la mayoría de las veces se pierde”.

“El domingo pasado fue doloroso. Me sentí muy bien, y terminar mi carrera favorita de esta manera fue una gran decepción. Pensé en mi primer año profesional 2019, donde estaba increíblemente feliz con un tercer lugar. Pero así es”. Ya no es suficiente, también porque sé que puedo hacerlo mejor”.

Vollering se dirige a 2024 después de una temporada en la que no solo tuvo un desempeño espectacular en las carreras de un día, sino que también se hizo con el codiciado maillot amarillo de ganadora del Tour de Francia Femmes.

La serie de éxitos, sin embargo, no ha llegado a un nuevo año y, además, ha habido una considerable discusión sobre sus planes futuros, y el mejor equipo del mundo confirmó que espera que Vollering siga adelante el próximo año.

“Con el final de la temporada de primavera, también puedo dejar atrás este comienzo de temporada inquietante”, dijo Vollering. “Sé que todo el mundo sigue preguntándome sobre mi futuro, pero no contaré mi historia ahora, se lo diré cuando esté preparado para ello”.

Por ahora, tiene otras cosas en las que concentrarse, con una carrera que podría traerle la redención, La Vuelta España Femenina, que comienza el 28 de abril.

El año pasado perdió el maillot rojo ante Annemiek van Vleuten (Movistar) en la penúltima etapa tras una inoportuna escapada a la naturaleza. Este año, el tres veces campeón defensor se ha retirado y Vollering, que terminó segundo y tercero en la carrera los dos últimos años, parece un probable sucesor.

“Ahora la atención se centra en los próximos objetivos”, afirmó Vollering. “Las decepciones no me detendrán, sólo me motivan a hacerlo mejor”.

