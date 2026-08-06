“No soy del todo del tipo 'tengo amarilla, tengo que tenerla en Niza', pero creo que es posible”, afirma el líder de Movistar

La campeona mundial de contrarreloj Marlen Reusser cambió su maillot arcoíris por uno amarillo en la etapa 4 del Tour de Francia Femmes cuando el 'Proyecto Dijon' se convirtió en el 'Proyecto Niza'.

La ciclista suiza aguantó un fuerte desafío de la campeona holandesa de contrarreloj Lieke Nooijen y ganó por cuatro segundos en la capital mostaza de Francia. Sin embargo, lo más importante es que le puso 17 segundos a Demi Vollering, un minuto a Kasia Niewiadoma-Phinney y dos minutos a la campeona defensora del Tour, Pauline Ferrand-Prévot.

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DIJON, FRANCIA - 4 DE AGOSTO: Marlen Reusser de Suiza y Team Movistar compite durante el 5to Tour de Francia Femmes 2026, Etapa 4, una etapa de contrarreloj individual de 21 km desde Gevrey-Chambertin a Dijon / #UCIWWT / el 4 de agosto de 2026 en Dijon, Francia. (Foto de Tim de Waele/Getty Images)