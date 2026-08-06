“No soy del todo del tipo 'tengo amarilla, tengo que tenerla en Niza', pero creo que es posible”, afirma el líder de Movistar

La campeona mundial de contrarreloj Marlen Reusser cambió su maillot arcoíris por uno amarillo en la etapa 4 del Tour de Francia Femmes cuando el 'Proyecto Dijon' se convirtió en el 'Proyecto Niza'.

La ciclista suiza aguantó un fuerte desafío de la campeona holandesa de contrarreloj Lieke Nooijen y ganó por cuatro segundos en la capital mostaza de Francia. Sin embargo, lo más importante es que le puso 17 segundos a Demi Vollering, un minuto a Kasia Niewiadoma-Phinney y dos minutos a la campeona defensora del Tour, Pauline Ferrand-Prévot.

Con uno de sus 'proyectos' ya exitoso, el próximo desafío de Reusser y Movistar será defender el amarillo en el Jura y Ardèche, en el Mont Ventoux y hasta Niza.

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“Mi equipo está muy, muy motivado y estuvo muy involucrado en este Proyecto Dijon, como lo llamamos”, dijo Reusser. ciclismonoticias en la conferencia de prensa posterior al escenario el martes.

“En realidad, nunca llamamos a algo 'Proyecto Niza', pero creo que tenemos 'Proyecto Niza'. Hacemos todo lo posible para hacerlo. Pero, como fue el caso con el 'Proyecto Dijon', simplemente no se puede saber cómo va a resultar todo.

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“Como dije, estoy muy feliz de estar aquí vestido de amarillo. Si estoy en Niza vestido de amarillo, estoy aún más feliz, pero no lo sabes. Lo hemos visto en muchas carreras por etapas; pueden pasar muchas cosas; puede cambiar. No pienso en absoluto: 'Tengo amarillo, tengo que tenerlo en Niza', pero creo que es posible”.

Reusser ahora tiene una ventaja de 14 segundos sobre Vollering, mientras que Ferrand-Prévot tiene un déficit de 2:13 para recuperarse en las cinco etapas restantes si quiere retener su título. De manera un tanto inquietante, la actual campeona dijo que esperaba con ansias el desafío de luchar para volver a la cima de la clasificación.

Sin embargo, Reusser no espera que la francesa y su equipo Visma-Lease a Bike comiencen los ataques en las colinas más cortas que llenan las dos próximas etapas hacia Belleville-en-Beaujolais y Tournon-sur-Rhône.

“No necesariamente se espera que Visma haga eso, porque creo que Pauline (no sé en qué forma se encuentra realmente) su calidad el año pasado estuvo en las subidas largas, por lo que esperaría más que lo intentara en el Mont Ventoux”, dijo.

“Pero no sé cuál es su plan. Estos días no parecía muy contundente, así que no creo que mañana sea el mejor escenario para ella, pero estoy lista para ver qué pasa”.

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El equipo Movistar de Reusser parece, a primera vista, un poco falto de potencia en comparación con los de varios rivales, en particular el equipo de estrellas FDJ United-SUEZ de Vollering. Liane Lippert y Arlenis Sierra parecen ser sus principales lugartenientes ante el ataque que se avecina.

Sin embargo, como dijo antes de la Gran Salida, está más que acostumbrada a la etiqueta de perdedora, incluso si antes no se la merecía y ciertamente no es apropiada esta semana.

“Todo el mundo dice: 'Ahora que eres bueno, ¿qué te hizo cambiar eso?' Creo que ya demostré estos años que puedo escalar muy rápido, pero a menudo tuve que trabajar en el medio o al principio, y luego es muy difícil escalar”, dijo.

“Pensé, ¿por qué debería suicidarme ahora, para el puesto siete o cinco o lo que sea, cuando tengo este rol? Así que tenía muchas ganas de tener mi rol de líder, salvar mis piernas y luego hacer mi mejor esfuerzo para escalar y mostrar lo que puedo hacer. Eso es lo que hacemos ahora”.

Sin duda, las piernas de Reusser se pondrán a prueba nuevamente en los próximos días, ya que, incluso si Ferrand-Prévot puede resistir, una gran cantidad de otras ciclistas con más garra, incluidas Vollering, Niewiadoma-Phinney, Elisa Longo Borghini, Paula Blasi y Anna van der Breggen, se encuentran a 1:20 de su maillot amarillo.

Aun así, ya sea que mantenga el liderato durante un solo día o hasta la Costa Azul, ganar su primera etapa desde la contrarreloj del último día en Pau hace tres años y vestir la famosa camiseta es sin duda motivo de celebración.

“Esto es realmente especial para mí porque cuando estuve aquí por primera vez, era gregaria y realmente no esperaba ganar esta etapa de tierra”, dijo sobre la primera de las tres etapas del Tour que ahora encabezan su palmarés, en Bar-sur-Aube, sólo 100 kilómetros al norte de Dijon.

“Eso fue algo lindo para mí. La contrarreloj, por supuesto, fue diferente, y ahora es el primer Tour de Francia que realmente tenía como un gran objetivo. Estoy realmente preparado y estoy aquí como líder”.