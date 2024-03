Kerry Hellmuth hizo historia en 1988 como miembro del primer equipo, Willkie Sprint, en ganar la Little 500 femenina. ¿Recuerdas “Breaking Away”, la película galardonada (un Oscar al mejor guion) sobre una carrera de bicicletas de hombres en el campus de la Universidad de Indiana en Bloomington? El equipo local “townie”, The Cutters, eran los menospreciados y alcanzaron la gloria. Hellmuth relata cómo su grupo de estudiantes de primer año pasó de ser un “equipo desaliñado” a “una estrella del rock en el campus” y se convirtió en “el perfecto menospreciado” para las mujeres.

Hellmuth escribió la historia de cómo este año universitario fue mucho más que aprender a mantenerse derecho en los rodillos y cómo hacer un intercambio de bicicletas en un relevo. Su libro explica el desafío para las mujeres en ese momento con el lento progreso del Título IX de la Ley de Derechos Civiles que se aprobó en los EE. UU. apenas una década antes, cuando las mujeres obtuvieron acceso a los mismos beneficios que los hombres en las escuelas financiadas federalmente, incluidos programas educativos y deportivos.

Pero Hellmuth no usa un tono duro. Cuenta su historia con un humor ligero y una voz auténtica a lo largo de la saga de su primer año de universidad. Ella proporciona antecedentes históricos sobre las primeras victorias en el siglo XIX para que las mujeres simplemente monten bicicletas (Amelia Bloomer y una falda dividida para montar en dos ruedas), el movimiento para que las mujeres compitan en bicicletas de carretera, no triciclos, en la Little 500, y cómo 1988 marcó una gran diferencia para más que solo las cuatro compañeras de equipo.

Ella señaló que si bien fue un escenario de todo o nada en la pista para la carrera de 100 vueltas, con sangre, sudor, lágrimas y risas en los meses de preparación, todo se redujo a demostrar “que las mujeres merecían tener las mismas oportunidades que los hombres” y “las amistades dentro y entre los equipos fueron tanto un extra añadido como la parte más conmovedora de la experiencia”.

Cyclingnews está proporcionando este contenido como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer. En este fragmento, Capítulo 4, Hellmuth describe la primera visita del equipo a la pista donde se llevará a cabo la carrera en la primavera, qué tipos de bicicletas tuvieron que usar y la tarea desalentadora que les esperaba. La fecha oficial de publicación del libro es el 1 de abril, con entrega anticipada para pedidos realizados con Indiana University Press. Reimpreso con permiso de Indiana University Press..