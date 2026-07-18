El ciclista Luke Rowe explicó por qué estamos viendo a un Paul Seixas más cauteloso y conservador en el Tour de Francia, diciéndole que deben moderar un poco su enfoque. La actitud de Seixas en la competencia ha sido más reservada y cuidadosa, lo que ha llamado la atención de los espectadores y expertos. Este cambio de estrategia ha generado comentarios y ha sido motivo de análisis por parte de los seguidores del ciclismo. Sin duda, la actuación de Seixas en el Tour de Francia está generando expectativas y emociones entre los aficionados a este deporte..