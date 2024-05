Las bicicletas Eddy Merckx regresaron con fuerza en enero de este año cuando se relanzó la marca. Se anunció una nueva gama de bicicletas que incluye opciones de carretera, todoterreno y gravel disponibles en acero, aluminio y fibra de carbono.

Las bicicletas Merckx no habían desaparecido por completo del panorama ciclista, pero los últimos años habían sido tranquilos para la marca después de ser adquirida por la empresa matriz de Belgium Cycling Factory, que también es propietaria de bicicletas Ridley. Esto significa que las bicicletas Merckx seguirán teniendo su sede en Bélgica, seguramente el hogar espiritual de la marca.

El equipo ProTeam de Bélgica Flandes – Baloise ha corrido con Eddy Merckx durante los últimos años, pero el anuncio de enero representó un lanzamiento oficial más grande de una gama Eddy Merckx más grande. Pasé algún tiempo a principios de este año montando la nueva bicicleta de grava de carbono Eddy Merckx Strasbourg para ver cómo se adaptaba. Nunca había montado una bicicleta con ese famoso nombre en el tubo diagonal, y aunque aprecio que los tiempos han cambiado y Merckx ya no está detrás de la marca, fue agradable finalmente pasar una pierna por encima de una bicicleta de la marca Merckx.

La bicicleta en cuestión, la Strasbourg C (carbono), está, según la marca, hecha para “terrenos extremadamente desafiantes” y es la compañera adecuada para recorridos todoterreno difíciles y difíciles. No es ningún secreto que ahora hay una gran variedad de tipos de conducción y terrenos bajo el paraguas de las bicicletas de grava, y parece que la Estrasburgo está dirigida al extremo más agresivo del espectro.

Parte de la oferta de la gama Eddy Merckx son las opciones de especificaciones personalizadas a través del configurador del sitio web de la marca. Los clientes pueden elegir entre un cuadro de carbono con un precio de £ 2,157, seis opciones de construcción listas para usar o una variedad de opciones de construcción y pintura personalizadas para satisfacer sus gustos y requisitos personales.

La bicicleta real que probé incluía una horquilla de suspensión RockShox Rudy y, mientras la conducía, la bicicleta tenía un precio de 5.498 € (+ 499 € por la opción de horquilla en lugar de un modelo de carbono rígido). Es una cantidad de dinero decente y tenía muchas ganas de ver cómo. la bicicleta nueva andaba y si justificaba el precio.

El Strasbourg llegó con un manillar Ritchey acampanado, una de las varias opciones disponibles para especificar.

Diseño y Estética

El modelo de Estrasburgo es, según el sitio web de Merckx, una “oda a una inolvidable victoria de etapa en el Tour de Francia de 1971, en la que Eddy Merckx confirmó su clase durante un sprint contra Roger De Vlaeminck en una pista de tierra”. Es un vínculo débil, pero un vínculo al fin y al cabo.

Curiosamente, la Strasbourg es actualmente la única bicicleta de gravel de la gama Merckx, pero está disponible en acero, aluminio y la versión de carbono que estamos viendo aquí. También sospecho que es una forma un poco más fácil y/o rentable de hacer las cosas si estás lanzando una nueva gama de bicicletas. Aunque el nombre es el mismo modelo, las propiedades del material en sí y las opciones de especificaciones que se ofrecen deberían proporcionar una diferencia decente entre cada versión de la bicicleta y resaltar diferentes cualidades de conducción y rendimiento.

Merckx me envió una versión de prueba del Estrasburgo para montar que estaba equipada con una horquilla de suspensión RockShox Rudy, la otra opción es una horquilla de disco de carbono 4ZA Oryx. Según tengo entendido, el Strasbourg estará disponible con una opción de horquilla de suspensión con el tiempo, pero todavía no está disponible en el configurador del sitio web.

Como se mencionó, hay seis opciones de especificaciones estándar para elegir con una variedad de componentes electrónicos y mecánicos. Los precios comienzan en £ 2,799 para una versión Sram Rival de 11 velocidades y aumentan a £ 4,999 para un modelo Shimano GRX800 di2.

La versión de mi bicicleta de prueba cuesta 5.498 € con la opción de horquilla Rudy, lo que añade 498 € al precio total. En cuanto a la construcción, mi bicicleta incluía un grupo Sram Rival AXS de 12 velocidades con un anillo de 42 dientes en la parte delantera y un casete de 10-44 dientes. El juego de ruedas de carbono Forza Levanto, los neumáticos Vittoria Terreno Dry de 47 mm, las barras Ritchey Venture Max Comp completaron el kit de acabado junto con un sillín San Marco.

El cuadro de Estrasburgo presenta espacios libres para neumáticos de 48 mm y, sorprendentemente, una tija de sillín redonda de 27,2 mm y una abrazadera de sillín estándar, junto con latiguillos de freno externos y una disposición de manillar y dirección no patentada. Esto significa que los servicios de auriculares serán agradables y sencillos; Útil después de andar en barro y lavar bicicletas. Pero también significa que cambiar cosas como manillares, potencias y tijas de sillín, si es necesario, es rentable y fácil de lograr.

El cableado externo facilita el mantenimiento de los auriculares y el cambio de componentes.

Monté una Estrasburgo de 54 cm y, en cuanto a geometría, los números de pila y alcance de la bicicleta son 568 y 376 respectivamente. El número de pila es exactamente el mismo que en el modelo pequeño YT Szepter Core 4 de tamaño que probé en 2022 y que es una bicicleta de grava con una posición agresiva similar con una horquilla de suspensión con la que me llevé bien conduciendo duro fuera de la carretera.

El Strasbourg presenta un ángulo del tubo de dirección de 71,5 grados y un ángulo del tubo del sillín de 73 grados. Un poco más flojo en el tubo del sillín y más pronunciado en el ángulo de la cabeza que el YT, lo que lo hace sentir un poco más vivaz en la carretera. Siento que los números de geometría de Estrasburgo logran una combinación entre agresividad todoterreno y eficiencia en terrenos más suaves. También vale la pena recordar que esta bicicleta puede y estará equipada con una horquilla de carbono rígida, por lo que tiene que haber un equilibrio en los números que siento. Las opciones de potencia para la bicicleta también varían entre 90 y 120 mm. Dados los números de alcance de marco más cortos, creo que esto funciona por dinero, aunque los clientes, por supuesto, podrían especificar fácilmente un vástago de diferente longitud.

El cuadro de Estrasburgo cuenta con tres resaltes en el tubo diagonal, dos en el tubo superior, dos en el tubo del sillín, puntos de montaje del guardabarros delantero y trasero, y la opción de horquilla rígida de carbono también tiene tres resaltes por pata. Añadir botellas de agua, equipaje o guardabarros adicionales para las tareas invernales no sería un problema. También hay una garantía de dos años, que se amplía a tres con el registro del producto.

En cuanto a la estética, me gustó el trabajo de pintura verde camuflaje brillante y naranja con el que llegó mi bicicleta y se sintió bastante a la moda en cuanto a grava. Hay varias opciones de pintura en stock para elegir o puede optar por una pintura completamente personalizada sin costo adicional. Las líneas del marco y las formas de los tubos tienen un aspecto bastante clásico en general, no hay tirantes caídos ni perfiles agresivos y me gusta la forma en que se presenta el marco en general. Los tirantes retorcidos pueden dividir la opinión y crearon un debate entre mis compañeros de viaje, pero no tengo mucho problema con ellos.

Me han dicho que los tirantes con forma añaden algo de flexión vertical.

Actuación

Mi primer viaje todoterreno en el Merckx involucró algunas condiciones invernales británicas típicamente embarradas y resbaladizas y probablemente traté de morder un poco más de lo que el Merckx, en su forma actual, podía manejar en mis bosques locales. Las condiciones húmedas y con mucho barro resultaron demasiado para los neumáticos Terreno Dry de 47 mm y tuve problemas con una grave falta de agarre. Mi ciclismo local presenta algunos senderos de MTB XC y muchos bosques embarrados y si estuviera recorriendo Estrasburgo durante un invierno británico y tuviera una horquilla de suspensión, querría una goma agresiva para poder disfrutar más del todoterreno.

En el clima primaveral más seco también intenté afrontar la conducción todoterreno más técnica que pude en Estrasburgo. A menos que sea una bicicleta de carreras sin concesiones, me gusta una bicicleta de gravel para poder afrontar este tipo de terreno y, lo que es más importante, pone a prueba de qué se trata esta bicicleta. Los senderos más empinados y el terreno técnico se manejaron bien y en las condiciones más pegajosas y secas, los neumáticos Terreno proporcionaron más agarre.

Probé la bicicleta repetidamente en un descenso rápido de un minuto que comienza abierto y rápido y culmina en un barranco rocoso estrecho y empinado que requiere un par de opciones de línea bastante específicas para prepararse. Hice este descenso varias veces seguidas empujando la bicicleta con fuerza cada vez y se sentía estable a velocidad y enganchado en las caídas me sentí seguro en las partes técnicas más bajas del descenso.

Una subida asfaltada conduce de regreso a la cima de este descenso todoterreno y resultó en una útil comparación todoterreno/en carretera. El Merckx se siente bastante vivaz en las subidas, pero me sentí seguro de que podría quedarme atrapado y volver a bajar cuesta abajo. También sirvió como recordatorio de que siento que las bicicletas de grava con horquillas de suspensión de 40 mm realmente no se sienten tan lentas en la carretera como muchos de nosotros podríamos suponer, incluido yo mismo. Cada vez que monto uno, me doy cuenta de que, a menos que tu objetivo sea la velocidad máxima, no parece que te esté frenando demasiado.

Las caídas de la barra acampanada proporcionan una curva para engancharse en descensos técnicos. Pensé que personalmente me siento más como en casa con una barra de forma regular.

El Merckx también funciona bien sobre el asfalto. Los recorridos más largos, solo por carretera, fueron una buena prueba para esto y la bicicleta subió bien. No sentí que la opción sin bloqueo en la horquilla Rudy le restara valor a la subida desde el sillín o a la velocidad en llano, en particular, en el contexto de un recorrido por carretera general, que no es difícil. La combinación de neumáticos y ruedas de mi bicicleta crea una combinación rápida y los neumáticos Vittoria Terreno Dry avanzan rápidamente a presiones más altas en la carretera.

También me resultó fácil enganchar los capós Sram en una posición aerodinámica, que estaban inclinados para seguir el ensanchamiento de las barras Ritchey. Me acostumbré más a las barras acampanadas de Ritchey a medida que pasó el tiempo y se adaptan a una variedad de estilos de conducción, pero para mí, una barra más estrecha y sin acampanadas me inspira más confianza cuando ando en terrenos técnicos. Me gustaría cambiar esto y se podría hacer fácilmente al momento de la compra usando el configurador.

La Merckx no tiene la rigidez total ni la sensación de carrera de algunas de las bicicletas de grava más rápidas que existen, por lo que si estás en el mercado no esperes que se sienta como una bicicleta de carreras. Sentí que todavía era fresco en la carretera y en grava más liviana y proporcionaba un viaje entretenido, pero la geometría y el rendimiento estaban a la altura cuando empujé las cosas fuera de la carretera.

Los neumáticos Terreno Dry son rápidos y tienen un aspecto fantástico, pero se quedan un poco cortos en condiciones de humedad o barro.

Valor

A pesar de que me gusta la bicicleta y disfrutar de sus cualidades de conducción, no puedo evitar sentir que es un poco cara por 5.498 € según lo analizado. A modo de comparación, ya que es una bicicleta con una posición similar, la YT Szepter Core 4 de alta especificación con horquilla Rudy Ultimate de alta especificación, Force AXS y cuentagotas AXS (pero sin ruedas de carbono) está disponible por 4.000 € en este momento, mientras que una gran cantidad de Canyon Las ofertas de Grizl, algunas con horquillas Rudy, se sitúan por debajo de los 5.000 €.

Dicho esto, reconozco que el modelo directo al consumidor de Canyon en particular permite precios muy competitivos. Pero Merckx ofrece una gran red de distribuidores para ayuda y atención posventa a través de Belgian Cycling Factory y una gama de especificaciones personalizadas y opciones de pintura en el momento de la compra que ayudan.

Es una bicicleta sólida, pero si la gente busca precios, es posible que encuentren opciones con precios más competitivos. Aparte del buen rendimiento, si el atractivo de una bicicleta de la marca Merckx y las opciones personalizadas lo hacen por usted, tal vez esto lo haga cambiar.

Veredicto

Me gustó la Strasbourg y disfruté conduciéndola, es una bicicleta de gravel sólida y polivalente y maneja bien la conducción todoterreno agresiva. Era estable a gran velocidad y afrontaba terrenos empinados y desafiantes con confianza. Con neumáticos de carretera y guardabarros que también puedes instalar, también sería una sólida bicicleta de invierno que añadiría un valor adicional a la compra.

Sin embargo, la bicicleta está catalogada como para una conducción todoterreno agresiva y, dada la PVU, creo que las cosas podrían ir en una dirección un poco más agresiva para alinear aún más el rendimiento con la descripción del modelo de Estrasburgo.

Para que la bicicleta esté a la altura de su agresiva facturación, creo que sería útil realizar algunos ajustes en los componentes para llevar las cosas más allá en esta dirección. Para empezar, me decantaría por los neumáticos Vittoria Mezcal en el configurador; por supuesto, podrías montar neumáticos diferentes o más agresivos. También sería bueno ver una opción adicional con cuentagotas Sram AXS que sería útil para una conducción agresiva y ayudaría a que la bicicleta esté a la altura de otras bicicletas de grava todoterreno agresivas en el mercado. La opción de horquilla de suspensión llegará pronto como opción, por lo que quizás se le unan algunas opciones de especificaciones más agresivas.

Puede que el hombre ya no esté al frente de la operación, pero me gusta ver ese nombre en el tubo inferior vivo. Si los consumidores potenciales sienten lo mismo, entonces la Merckx Strasbourg puede ser una propuesta atractiva a pesar de que existen bicicletas potencialmente más baratas y con especificaciones similares. No es la especificación exacta que elegiría si usara la bicicleta para una conducción todoterreno agresiva, pero hay un buen cuadro y geometría en el corazón del carbono Strasbourg que se siente como en casa tanto en la carretera como en una conducción agresiva fuera de ella. La dirección específica en la que deseas llevar tu construcción depende completamente de ti.