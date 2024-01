Como siempre cuando intento descifrar cuáles son las mejores chaquetas de ciclismo impermeables, la pregunta que siempre surge en mi mente es “¿qué significa ‘mejor’ para ti?”. Para algunos, es una protección absoluta. Para otros, hay un elemento de estilo, versatilidad o valor. Tengo el Anorak ligero de la colección Alt_Road de Maap en el armario desde otoño de 2022 y, al igual que la camiseta Alt_Road Half-Zip, se ha convertido en un elemento básico, pero quizás no en el espacio para el que estaba destinado.

Lo he llevado por el Distrito de los Lagos en viajes en bicicleta, en viajes diarios y simplemente paseando por la ciudad. Tiene sus ventajas para varias aplicaciones, pero en mi opinión, brilla más como un cortavientos más capaz; un caparazón de emergencia que puedes usar en el pub.

Diseño y estética

La colección Alt_Road de Maap no es oficialmente específica para gravel, pero tiene muchas de las mismas características distintivas. Más bolsillos, más verde oliva, tejidos más resistentes y capas aislantes. El Lightweight Anorak es la única capa exterior de la colección y toma la forma de una bata relativamente simple con cremallera de ¼, disponible en morado o verde oliva (específico para grava). Es bastante cuadrado, incluso en mi talla de camiseta habitual (pequeña), por lo que hay mucho espacio para poner capas debajo. Sin embargo, no caigas en la tentación de reducir la talla, ya que no es de eso de lo que se trata esta chaqueta, y entonces probablemente la encontrarás demasiado corta en los brazos.

El tejido impermeable utilizado tiene una clasificación de impermeabilidad de 10k, pero no se hacen afirmaciones específicas sobre la transpirabilidad. Si necesita una introducción sobre cómo interpretar las clasificaciones de impermeabilidad, tenemos una explicación completa sobre telas impermeables. Sin embargo, 10k no es mucho, aproximadamente ⅓ de la calificación de algunas opciones equipadas con Gore-Tex.

Los puños tienen una tira estrecha de elástico que permite una gran entrada de aire si no estás usando guantes, pero hay suficiente espacio si usas guantes para que no tengas problemas para colocar debajo incluso los mejores guantes de invierno más gruesos. La cremallera de ¼ es impermeable, como era de esperar, y se detiene justo encima del bolsillo delantero. Debajo de la solapa negra con velcro en el pecho hay un lugar para guardar fácilmente objetos pequeños. La malla interna superpuesta reduce el riesgo de que algo salga expulsado, pero el velcro es bastante seguro e incluso sin la malla no habría sido un problema. Debajo, al que se accede por las dos cremalleras laterales, hay un bolsillo de ancho completo al que de ahora en adelante me referiré como bolsa para la barriga.

El ajuste, como se mencionó anteriormente, es cuadrado, pero, a menos que sepas que es una prenda de ciclismo, no es inmediatamente obvio. No hay una parte trasera caída y el capó parece bastante sencillo. La capucha tiene capacidad para un casco y tiene algunas cinchas, pero como veremos en breve, no son las mejores.

Desde un punto de vista puramente estético, creo que es un kit de gran apariencia. El color es maravilloso y los pequeños detalles son elegantes sin ser dominantes. Me gusta lo suficiente su apariencia como para convertirse en un elemento básico de vestuario habitual fuera de la bicicleta, quizás más que encima de ella.

Sinceramente, no me impresionó el rendimiento de la tela. Resistente al agua, pero el DWR no existía, lo que afecta enormemente a la transpirabilidad. Esto fue después de un par de minutos en la ducha.

Actuación

El nombre debería darte una pista aquí; Es un anorak liviano y en realidad no está hecho para un diluvio absoluto. Lo monté en uno o dos, y el DWR (repelente al agua duradero) desapareció en unos 20 minutos y el material exterior se humedeció. El interior permaneció seco porque así funcionan las membranas impermeables, pero la transpirabilidad se vio afectada. Sospecho que una aplicación en casa de un DWR nuevo ayudaría, sin embargo, hay otros detalles que lo señalan como no realmente ideal para las inclemencias del tiempo.

Los puños anchos permiten la entrada de agua y la falta de una cola caída significa humedad en la parte baja de la espalda si no llevas un juego de guardabarros. Mi principal queja fue el capó, pero esta es una crítica que quizás no caiga bien entre algunos lectores… sin casco es inutilizable. Las cinchas no son lo suficientemente efectivas como para evitar que te cubra los ojos, por lo que si ocasionalmente te gusta andar sin casco, prepárate para mojarte la cabeza y el cuello, y que se filtre lentamente por tu espalda.

En climas tormentosos, el corte más holgado es bastante llamativo, aunque es completamente resistente al viento. La transpirabilidad es, según las sensaciones, ya que no tenemos cifras, adecuada para una chaqueta como esta. No me gustaría hacer ningún esfuerzo de ritmo de carrera, pero hice algunas subidas bastante fuertes en Lake District en una bicicleta cargada sin derretirme físicamente en un pequeño charco. La falta de una cremallera completa significa que no puedes descargar el calor con mucha facilidad, pero a cambio obtienes almacenamiento adicional.

Honestamente, si estás buscando una chaqueta impermeable adecuada para andar en bicicleta, por genial que parezca, no creo que esta sea la adecuada. Sin embargo, definitivamente brilla en algunas circunstancias. ¿Te vas de viaje en bicicleta y es posible que te pille alguna que otra ducha? Empaque esto, funcionará como un excelente cortavientos y también como algo para usar en el campamento por la noche. Los bolsillos son excelentes para guardar todo tipo de artículos voluminosos y el corte es favorable para las posiciones menos atrevidas que tienden a usarse en estas situaciones.

Sin embargo, lo que realmente destaca para mí es como chaqueta de uso general y para “dar patadas”. ¿Ir a las tiendas en bicicleta? Échalo. Ir a las tiendas a pie también es una buena opción. ¿Ir a la taberna? Seguro, nadie te va a mirar raro. Hago tantos viajes cortos como puedo en bicicleta, y si tengo que hacer algo social y no relacionado con la bicicleta, casi siempre busco la bata. En invierno me cabe un jersey grande o una chaqueta de plumas debajo, y en primavera me queda genial encima de una camiseta.

Valor

Desde el punto de vista puro del rendimiento sobre la bicicleta, no creo que represente un valor increíble. Como es normal en las marcas premium con estética avanzada, hasta cierto punto se paga un recargo por la apariencia y la marca. Como chaqueta impermeable, está a la par de opciones más baratas como la chaqueta impermeable Endura GV500, así que téngalo en cuenta si ese es su objetivo.

Sin embargo, obtienes un uso adicional gracias a que es mucho más agradable de usar en el día a día. Si lo comparas con una chaqueta impermeable de alta gama para uso general, entonces obtendrás algo un poco más apto para andar en bicicleta.

Aquí es donde llegué a usarlo más; simplemente dando vueltas en la ciudad. Se ve lo suficientemente bien fuera de la bicicleta como para ampliar su uso, lo que me justifica su existencia.

Veredicto

Al igual que el maillot Alt_Road con media cremallera, el anorak liviano no es una prenda particularmente de alto rendimiento, pero aún así es una que uso con mucha regularidad. Es simple y bastante efectivo en lluvias y lluvias ligeras, pero definitivamente no durante períodos prolongados con mal tiempo.

Una excelente opción para llevar en bicicleta durante las temporadas intermedias, pero sobre todo es una excelente chaqueta para el día a día para andar por la ciudad. Esto va en gran medida en contra del ambiente “fuera de lo común” de la colección, pero es donde funciona mejor. No es una compra de gran valor solo para andar en bicicleta, así que asegúrese de poder utilizarla varias veces si está considerando gastar algo de dinero.