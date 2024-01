En el mundo de los sillines de bicicleta hay dos tribus distintas. Un grupo se dedica exclusivamente a las sillas de montar de cuero. Principalmente eso significa Brooks, pero es posible que también escuches mencionar a Sella Anatomica. El objetivo de cualquiera de los dos es que se desgastan en lugar de desgastarse. Dale un poco de tiempo y se formará una silla de cuero en tu cuerpo. El inconveniente es que una silla de cuero es pesada y los diseños quedan fijados en otro tiempo. Ahí es donde surge el tipo de sillines de alto rendimiento que incluimos en nuestra lista de mejores sillines de bicicleta de carretera paso.

La otra tribu de sillines de bicicleta tiene que ver con la última tecnología. Las marcas utilizan modelos informáticos y mapas de presión de miles de ciclistas para crear zonas de acolchado precisas. En el extremo superior, la fibra de carbono es el material elegido y permite construcciones más ligeras con formas que habrían sido imposibles no hace mucho tiempo. En los últimos años, la tecnología de mapeo de presión y capas de carbono incluso ha comenzado a unirse y combinarse con la impresión 3D. En este punto, la vanguardia está utilizando la impresión 3D para crear un nivel de diferentes zonas de presión completamente inaudito con la fabricación tradicional.

A pesar de todos esos avances, las mejores sillas de montar todavía no son realmente personalizadas y, por lo tanto, las dos tribus siguen existiendo. Sin embargo, existe otra opción. Una marca canadiense llamada Reform tiene un sillín de fibra de carbono de alto rendimiento que puedes moldear a medida en tu hogar. Lo ponemos a prueba para ver si finalmente podría ser la respuesta a ambos lados de la división del sillín de bicicleta.

Justo en el punto de enfoque hay hoyuelos en los isquiones después del proceso de moldeado, pero son imperceptibles a la vista.

Diseño y estética

El Reform Seymour viene en una caja de madera que se abre. Se siente especial de una manera que no recuerdo otra sensación en una silla de montar. A pesar de eso, una vez que lo abres, parece bastante vulgar. La descripción en el sitio web de Reform dice con orgullo “Negro sobre negro con un lado de carbono” y eso es mejor que cualquier redacción de palabras que pueda hacer aquí. El contraste es particularmente marcado en comparación con el continuo desfile de llamativas opciones impresas en 3D que he estado probando recientemente.

La parte superior es un sintético simple sin muchos detalles. El diseño no está dividido, pero hay una depresión prominente que ofrece un canal de alivio similar sin romper la capa inferior. Como muchos sillines de carrera en carretera modernos, la parte superior se extiende a lo largo de un perfil acortado y termina después de 252 mm. No hay ninguna depresión en el centro, pero hay una pequeña curva en la parte trasera. Obviamente, este es un diseño para montar “sobre el remache”.

Dale la vuelta al sillín y verás que las cosas se ven un poco más emocionantes. Tienes una visión clara de cómo cada pieza de la parte superior se sostiene con una carcasa de fibra de carbono. Es probable que el tejido sea estético, pero se puede ver cómo el carbono ayuda a crear un producto acabado, ligero y resistente, al mismo tiempo que gestiona las complejas curvas del diseño. En particular, las alas tienen una curva bastante pronunciada y reflejan una parte superior que es más estrecha de lo que la especificación de 142 mm te haría pensar.

Debajo de la carcasa, también se pueden ver los rieles de carbono. En mi Revisión del sillín adaptable Fizik Vento Argo R1 Llamé a la marca por usar un riel de sillín de 7×10 y llamarlo estándar. ¿Quizás la elección de la reforma de utilizar rieles de 7×10 es una indicación de que estaba equivocado y se está gestando un estándar? En realidad no lo creo, e incluso si lo fuera, tenga en cuenta que los rieles de 7×10 actualmente solo se pueden utilizar con determinadas tijas de sillín.

Vuelve al caparazón y encontrarás otro detalle. Es relativamente pequeño, pero no es algo que encontrarás en ningún otro sillín: un enchufe. Es pequeño, dorado y magnético, pero esto es lo que hace que el sillín Reform sea completamente diferente a cualquier otra cosa en el mercado. El puerto de alimentación, exclusivo del sillín Reform Seymour, es lo que cada usuario utilizará para crear un sillín moldeado personalizado en aproximadamente 10 minutos.

Actuación

Junto con el sillín Reform Seymour real, el paquete de lujo incluye un adaptador de aire acondicionado y un par de tarjetas de instrucciones detalladas. El primer paso en esas tarjetas es instalar el sillín en su posición de conducción preferida. Elegí probar el sillín en mi bicicleta de entrenamiento porque ahí es donde ocurre el proceso de moldeo y porque quizás no haya una ubicación más exigente para un sillín. Eso significó que después de años de mover lentamente mi posición de conducción fuera de sincronización con mi configuración exterior, era hora de reajustarme.

Una vez que hice coincidir la configuración con mi posición favorita en el exterior, leí y releí las instrucciones. El proceso es simple pero, como ocurre con cualquier proceso de molde personalizado, tenía que saber que entendía qué hacer. Hay una lista de tiempos de formación según la temperatura de la habitación y hay tiempos para ambos con y sin gamuza. Lo primero que quería comprobar era cuál de ellos era el óptimo. Parece que cualquiera de los dos funcionará, pero exponer los isquiones directamente al sillín ayudará a crear una impresión distinta.

Con todo listo, encendí Zwift y tomé un teléfono como temporizador. Me puse ropa interior, una camiseta y zapatillas de ciclismo y puse un cronómetro de 3 minutos y 54 segundos según la escala de temperatura. Cuando me subí al entrenador, puse en marcha el cronómetro, encendí el interruptor y comencé a pedalear de manera constante en la zona dos. Puedes sentir el calor del sillín, pero no es extremo.

Una vez que suene el cronómetro, es hora de iniciar otro cronómetro durante 6 minutos. Durante este temporizador, las instrucciones dicen que cambie de posición cada 30 segundos y gire entre los pisos, las caídas y las campanas. Una vez que suene el temporizador, el proceso se completará y podrá desconectar el adaptador. Es posible completar el proceso nuevamente si es necesario, o devolver el adaptador para que me devuelvan el dinero, pero me tomé el tiempo de cambiarme y ponerme un culotte con tirantes y un maillot para otro viaje.

Los cambios son casi imperceptibles. No puedo distinguir ningún detalle nuevo visualmente, pero hay un cambio. Si paso la mano por la columna central, a ambos lados de la depresión en relieve, se puede sentir el cambio. Pequeñas depresiones indican dónde los isquiones entran en contacto con la silla. La depresión izquierda está ligeramente más adelantada y profunda que la derecha, pero ambas son distintas.

Una vez completado el proceso, llegó el momento de ver cómo se sentía. Pasé algún tiempo en la silla antes de darle forma para asegurarme de entender cuál era la sensación anterior. Es un sillín de rendimiento firme con una forma similar al Bontrager Aeolus Pro al que estaba reemplazando. Si no hubiera nada adicional a la reseña, me habría alegrado, aunque con 197 gramos el precio podría haber sido cuestionable.

Después del proceso de moldeado lo que encontré fue una sensación de suavidad extra. El acolchado obviamente no se volvió más suave, pero así es como puedo describir la sensación. Hay menos presión debajo de mis isquiones y el efecto es una suavidad que no debería existir. No es diferente a una silla de montar impresa en 3D y la sensación de suavidad que brindan, pero esta vez es específica para mi cuerpo.

Veredicto

No puedo decirles que estaba teniendo algún problema continuo que solucionó un sillín Reform. Tiendo a hacerlo bien con casi cualquier sillín y rara vez tengo problemas con llagas o desequilibrios relacionados con el sillín. Lo que puedo informar sobre el Reform Seymour es que, si bien era cómodo antes del proceso de moldeo, se siente bien después de pasar por él.

Es una sensación un poco confusa, pero tiene la sensación de un sillín que simplemente funciona. Es suave donde debería ser y solidario donde debería ser. Puedo sentir las hendiduras que aparecieron después de calentarlo y el proceso fue simple. Sospecho que si tienes un mayor desequilibrio o eres más sensible a la diferencia de sillín, esto sería un problema mayor.

La otra conclusión que tengo es que no hay inconvenientes. Ciertamente, esta no es una opción económica, pero está a la par con otros sillines de primera línea en cuanto a precio y peso competitivo. También es la única opción de sillín de rendimiento personalizado que puedes moldear en tu hogar. Solo asegúrese de que la tija del sillín monte rieles de 7×10.

Especificaciones técnicas: Sillín moldeable personalizado Reform Seymour