Cada reseña que escribo últimamente comienza con una advertencia de que ‘Gravel’ significa muchas cosas diferentes para muchas personas diferentes. Principalmente por motivos de limpieza, los neumáticos que se consideran “todoterreno” se incluyen en nuestra guía de los mejores neumáticos para grava, pero el término “todoterreno” es quizás incluso más confuso que el de “grava”. Todo camino implica todos los caminos, por lo que puede ser literalmente cualquier cosa, desde un asfalto perfecto hasta un camino de servicio forestal lleno de baches, grava y barro.

El Teravail Rampart es un neumático todoterreno, pero definitivamente está diseñado para carreteras reales. Es una slick grande y maravillosa que puede soportar asfalto roto y grava ligera en seco, pero más allá de eso, querrás algo más especializado. Para paseos de resistencia, recorridos rápidos o simplemente hacer que tu bicicleta de grava sea sumamente divertida en el asfalto, estas son una opción fantástica, como veremos. También forman un conjunto brillante para desafiar a los mejores neumáticos de invierno para bicicletas de carretera.

Si bien el neumático en sí no tiene mucho que describir, soy un gran admirador de la marca Teravail.

Diseño y estética

Cuanto más nudoso sea el neumático, más fácil será escribir esta sección. Los Teravail Ramparts no cuentan con tacos, solo una hermosa línea central ancha y totalmente resbaladiza y hombros que descienden en tres niveles de estrías que corren casi perpendiculares a la dirección del movimiento del neumático. Es una receta sencilla, visualmente hablando, y desde la distancia se ven completamente resbaladizas.

Si bien el patrón de la banda de rodadura es consistente en toda la gama, se puede elegir entre paredes laterales negras o tostadas en opciones ligeras, flexibles y duraderas, así como cuatro anchos desde 700c hasta 42 mm, y un ancho único de 650b (47 mm). Me proporcionaron una configuración de 42 mm, negra y con carcasa duradera. Normalmente optaría por neumáticos ligeros y rápidos para la conducción general, pero para estos elegí los duraderos porque quería probarlos como neumáticos de turismo ligeros y prefiero flancos más rígidos cuando la bicicleta está cargada; Sin embargo, hablaremos de eso en breve.

No hay mucho más en términos visuales, aunque me gustaría dejar claro que al momento de escribir este artículo, la marca Teravail en las paredes laterales es mi favorita actual. Grande, pero no demasiado grande, sin colores brillantes que choquen con la pintura, no demasiadas estadísticas y el logotipo está en la posición correcta con la válvula en la parte superior.

Debajo de las imágenes, lo interesante desde el punto de vista de la construcción, más allá de las habituales tiras de protección contra pinchazos y similares, es que la goma de la banda de rodadura en el centro es alrededor de 1 mm más gruesa que la de los mejores neumáticos de bicicleta de carretera. Esto debería servir para aumentar la vida útil del neumático y proporcionar una mayor protección contra pinchazos.

Las estrías graduadas en los hombros ofrecen una conducción muy predecible al inclinar la bicicleta.

Actuación

Comenzaré con lo que estos neumáticos no hacen bien: andar en grava mojada. Barro, barro, mantillo espeso. Probablemente podrías darte cuenta de eso con solo mirarlos, ¿verdad? Suelen venderse junto con los neumáticos de gravel, pero aunque probablemente los instales en tu mejor bicicleta de gravel, considéralo como una forma de transformarla en una bicicleta de carretera de resistencia o en una turismo ligera, porque si les das a estos neumáticos un Superficie dura para trabajar, son brillantes.

Inicialmente les di un paseo nocturno por el Distrito de los Lagos en mi Fairlight. La ruta estaba completamente pavimentada, por lo que no tenía sentido correr algo con incluso un poco de gravilla como el Challenge Getaway, por muy rápidos que fueran sobre el asfalto. La configuración fue muy sencilla, sellaron las ruedas Parcours Alta felizmente sin ningún sellador y con una carga de sellador Squirt, nunca tuve ningún problema.

En la carretera, la carga moderadamente pesada (soy un consumidor excesivo de equipaje crónico) me dio un par de cientos de kilómetros para probar lo que creo que es el caso de uso ideal para el Ramparts: un neumático ligero de turismo. En años pasados, tuve que correr algo como una Schwalbe Marathon en una bicicleta de cross cuando quería algo de utilidad para turismo en carretera, pero como están diseñadas para cargas alrededor del mundo, mataron por completo el viaje y pesaron una tonelada. .

Los Ramparts no son neumáticos de carrera con carcasa de algodón y, en la carcasa duradera, tardan un poco más en girar que una opción más liviana, pero la forma en que se desplazan cuando están cargados es excepcional. Con el peso adicional de una carga de bicicleta, en mi opinión, también harías bien en optar por la opción de pared lateral duradera. Una pared lateral más rígida resistirá el plegado en las curvas más fácilmente que una más flexible, lo que significa que puedes salirte con presiones más bajas y más cómodas sin que las cosas se retuerzan.

La velocidad en línea recta es brillante, gracias en parte a un encantador perfil redondo. Para saber por qué la redondez es importante, nuestra reciente mirada al WTB Byway, que tenía un perfil mucho más plano, también debería ser esclarecedora. En resumen, específicamente con neumáticos más anchos, la superficie de contacto es más pequeña y, por lo tanto, puedes ir más rápido con el mismo esfuerzo.

Sobre asfalto roto y lleno de baches, un vértice ligeramente irregular, alguna que otra sección de adoquines y sobre grava ligera (en seco), estos neumáticos se comportaron brillantes incluso con una carga completa. Inspiran confianza en las curvas con un agarre progresivo a medida que te inclinas, y cuando pisas los frenos en descensos largos, el compuesto de caucho es lo suficientemente pegajoso como para evitar bloqueos. Probablemente lo mejor que puedo decir sobre ellos es que no me dieron mucho en qué pensar durante la gira. Nunca me preocupé por el agarre, y el mayor grosor de la banda de rodamiento y la carcasa más duradera significaron que nunca me preocupé por pincharme. Podía simplemente disfrutar de la vista o preocuparme por dónde sería el próximo repostaje.

Como es la naturaleza de este trabajo, no tuve la oportunidad de llevarlos hasta la lona, ​​pero mi amiga Taylor, que regularmente decide hacer carreras locas de ultra distancia, los usa como su neumático preferido, lo que respalda mi teoría de que alcanzaron el punto óptimo de durabilidad, manejo y peso.

Sin las bolsas, todavía me encanta montar estos neumáticos. Si tienes una bicicleta de grava y, en los meses de invierno, no quieres jugar en el barro, pero también eres reacio a llevar la bicicleta de carretera por caminos descuidados, resbaladizos y llenos de hojas, entonces colócate un juego de estas y simplemente llama a tu bicicleta de gravel bicicleta de carretera de invierno. No será tan rápido, pero apuesto a que mejorará muchísimo tu confianza en las curvas. En términos simples, te harán sentir como si estuvieras conduciendo una motocicleta, sacando la rodilla mientras intentas alcanzar el ápice perfectamente.

Los compuestos de caucho y la banda de rodadura son importantes, pero también lo es la forma del neumático. Puedes ver aquí que las Murallas tienen un precioso perfil redondo.

Valor

Los neumáticos Teravail generalmente se ubican en el extremo del mercado un poco más premium. No son del todo territorio de René Herse, pero hay un aumento de precios en comparación con marcas como WTB. Dicho esto, todavía tengo que encontrar una mejor opción grande y elegante, por lo que creo que representan un valor bastante decente. Si también tienes en cuenta el mayor grosor de la banda de rodadura en comparación con un neumático de carretera estándar, estás buscando algo que te durará un par de inviernos duros si los usas para eso, o algo que te permitirá realizar múltiples recorridos. , quizás ahorrándole dinero a largo plazo.

Veredicto

En el contexto adecuado, creo que ésta podría ser la mejor opción del mercado. Para bicicletas de asfalto o como neumáticos de carretera para bicicletas de gravel, son excepcionales. Incluso como opción para las mejores bicicletas de carretera de resistencia, que ahora suelen tener un espacio libre bastante considerable, son una gran opción.

En el ancho de 28 mm, dudo que compitan con un neumático de carretera dedicado por el rendimiento puro, aunque todavía representan una gran opción de invierno, en 32 mm o más la tabla probablemente se incline a favor de las murallas, especialmente si la distancia es más que afuera y afuera. la velocidad es tu objetivo.