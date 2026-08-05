El piloto polaco “pasó mucho tiempo trabajando en mis habilidades contrarreloj” y obtuvo dividendos en Dijon

Es raro ver a una ciclista tan feliz como Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM) por terminar 13º en una etapa, pero la ciclista polaca no podría haber estado más feliz cuando regresó a su autocaravana Canyon en su meta en Dijon el martes después de la contrarreloj de la etapa 4 del Tour de Francia Femmes.

En ese momento, Niewiadoma-Phinney ni siquiera sabía exactamente dónde había terminado, pero se había sentido lo suficientemente bien en su bicicleta de contrarreloj como para poder celebrarlo, y al menos sabía que le había quitado tiempo a una gran rival, Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike).

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