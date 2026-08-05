El piloto polaco “pasó mucho tiempo trabajando en mis habilidades contrarreloj” y obtuvo dividendos en Dijon

Es raro ver a una ciclista tan feliz como Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM) por terminar 13º en una etapa, pero la ciclista polaca no podría haber estado más feliz cuando regresó a su autocaravana Canyon en su meta en Dijon el martes después de la contrarreloj de la etapa 4 del Tour de Francia Femmes.

En ese momento, Niewiadoma-Phinney ni siquiera sabía exactamente dónde había terminado, pero se había sentido lo suficientemente bien en su bicicleta de contrarreloj como para poder celebrarlo, y al menos sabía que le había quitado tiempo a una gran rival, Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a Bike).

“Es curioso porque, en realidad, todo el mundo me dice que es bueno y todavía no he visto los resultados”, dijo al final, terminando 13ª en la etapa, a 1:09 de la ganadora Marlen Reusser (Movistar).

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“Sentí que encontré mi flujo, definitivamente pasé una gran cantidad de tiempo trabajando en mis habilidades contrarreloj porque, como todos sabían, no era el mejor en eso. Y sí, como puedes ver, si crees en algo y te esfuerzas mucho, todo es posible”.

Lo que Niewiadoma-Phinney esperaba que fuera posible era limitar sus pérdidas en la disciplina que no siempre la había tratado bien en el pasado, pero que de hecho superó sus propias expectativas al tomarse tiempo con algunos de los corredores que parecía segura que terminarían delante de ella.

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“El objetivo para hoy era minimizar las pérdidas de corredores como Demi, Anna van der Breggen, Marlen Reusser, Longo Borghini. Por supuesto, también es agradable estar delante de Pauline en el camino hacia el Mont Ventoux y otras etapas más difíciles”.

Entonces, ¿por qué Niewiadoma-Phinney estuvo tan bien el martes? Había tenido cuidado de no exagerar sus habilidades en el período previo a la contrarreloj, pero tampoco es ningún secreto que ha estado trabajando en su contrarreloj de manera constante durante al menos el último año.

“Estoy casada con un especialista en TT, así que por primera vez escuché sus consejos”, se ríe cuando le preguntan cuál es la clave de su mejora.

“Como dije antes, tengo mucha suerte de estar rodeado de gente profesional, con mi equipo buscando detalles y cómo mejorar mi posición, Canyon llevándome a un túnel de viento y mi entrenador trabajando en mi lado físico y mental. También mi marido afinando las cosas y yo dando lo mejor hoy. Así que creo que es una combinación de trabajo en equipo enorme”.

“Estoy súper agradecida con todas las personas que estuvieron conmigo en el camino para llegar a este lugar, porque siempre el Tour de Francia es un gran objetivo para mí y para mi equipo y siempre queremos venir aquí para traer esa camiseta amarilla nuevamente. Definitivamente este resultado nos acerca al sueño”, dijo.

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En la búsqueda de ese sueño, Niewiadoma-Phinney ahora ha superado quizás su mayor desafío y puede afrontar algunas etapas aún muy desafiantes, pero que se adaptan más a sus habilidades que la carrera contra el reloj.

“Definitivamente estaba deseando que llegara este momento en particular, terminar la contrarreloj y concentrarme en las subidas”, dijo. “Honestamente, siento que a partir de mañana la carrera por etapas comenzará correctamente.

“Mañana será una etapa muy dura y estamos aquí para ser agresivos. Tenemos un equipo fuerte, así que queremos hacerlo lo mejor que podamos. Estamos en una gran forma, así que ¿qué más puedes hacer ahora aparte de correr con tu moto?”