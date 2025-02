He sido evangelista durante algún tiempo para los pantalones cortos de ciclismo de invierno. Sí, las mejores medias de babero de invierno te verán en mejor lugar a través de esos días realmente fríos, pero en la era del entrenamiento interior, si solo ocasionalmente sales con un mal tiempo, puedes encontrar que obtienes más uso de algunos térmicos. Shorts, emparejados cuando sea necesario con un conjunto de los mejores calentadores de piernas de ciclismo.

Si bien se sabe que los usa en el invierno más profundo, encuentro que los pantalones cortos de invierno entran en sí mismos en primavera y otoño, donde ayudan a mantener el frío sin correr el riesgo de sobrecalentamiento. También son particularmente buenos para la conducción de grava, ya que son sus piernas desnudas (si eres duro) o tus calentadores de piernas más baratos (si eres como yo) toman la peor parte de la lonterina de invierno y la descendencia.

He estado usando un conjunto de pantalones cortos de babero FS260-Pro de Endura durante aproximadamente tres años, y aunque no creo que sean del gusto de todos, son relativamente económicos, a menudo a la venta, y harán una adición útil. Para la mayoría de los jinetes 'por el caso' de los jinetes ', si nada más.

Diseño y estética

Los pantalones cortos de babero de invierno son realmente muy similares a sus contrapartes de verano, la principal diferencia es que en lugar de lycra simple (o malla, en algunos casos), se construyen a partir de lycra respaldado por vellón, a menudo llamado 'tejido roubaix' u otros términos similares . A veces obtiene características adicionales como un recubrimiento duradero repelente al agua, paneles a prueba de viento y detalles reflectantes. Aquí con los pantalones cortos de babero Endura FS260-Pro, obtienes un par bastante estándar de pantalones cortos de babero, solo vellón.

Hay un recubrimiento de repelente de agua (DWR) duradero aplicado a la tela exterior, pero con toda honestidad, todavía tengo que encontrar un conjunto de baberos térmicos fuera del nanoflex de Castelli y su prometido deportivo, que utilizan la misma tecnología de repelentes de agua que ellos son de la misma empresa matriz, que realmente puede resistir la lluvia. Aquí te mojarás, pero eso está bien, seco no es realmente el punto.

En la parte inferior de cada muslo se encuentran sus placas clásicas elásticas y respaldadas por silicona. Están, en la parte trasera, terminados con algunos destellos reflectantes de tamaño decente, lo cual es una adición útil, pero naturalmente no es sustituto de un conjunto de las mejores luces de bicicleta si conduces en la oscuridad.

El principal punto de venta desde un punto de vista de diseño es la cintura alta, completa con la cremallera de acceso no solo para ayudarlo a ingresar, sino que también lo ayuda a acceder a ciertas partes vitales de su anatomía en caso de que surja la necesidad de una ruptura de la naturaleza. A este respecto, es el polo opuesto de los pantalones cortos térmicos de Assos, que se cortan como los jeans de finales de los 90; extremadamente bajo en el frente. Los paneles del estómago no están respaldados por vellón, pero están dobles, por lo que en realidad están haciendo algo para mantenerte caliente en lugar de solo sostener tu barriga para la foto de la tienda de café.

Las correas y el panel posterior están construidos con una tela ligeramente curiosa que está respaldada por la malla y el vellón. Siento que Lycra simplemente habría sido mejor, casi lo mismo en términos de transpirabilidad, y un poco más indulgente, ya que son bastante rígidos en comparación con algunas opciones.

Finalmente, el gamuza, que es un diseño de marca en endura. Es relativamente básico, y realmente bastante suave también, por lo que si te gusta una almohadilla realmente gruesa o más firme, entonces podría hacer bien en buscar en otro lado.

Actuación

La palabra es confiable que me viene a la mente cuando pienso en los pantalones cortos termo de babero Endura FS260-Pro. En los primeros tres años que los he estado usando, tienden a ser lo que busco particularmente para montar sombrío. No son necesariamente los pantalones cortos más cómodos que he usado, pero hacen un trabajo lo suficientemente bueno como para que estoy dispuesto a ponerlos en la línea de fuego cuando las cosas son bastante malas.

La almohadilla gamosa es, sin duda, un poco básica, pero también, como he demostrado tener una gran cantidad de pares de pantalones de babero, si encuentra un conjunto de pantalones cortos incómodos, probablemente sea tu silla de montar el problema, no los pantalones cortos. Ahora muestra su edad, pero después de tres inviernos, apenas puedo quejarme.

Lo que hacen bien es mantener las piernas calientes. El respaldo del vellón no es tan alto que se sientan particularmente empapado en la mojada, pero lo suficientemente esponjosa como para que las cosas se sientan acogedora en el frío. El estómago alto ayuda mucho con esto, y también (siempre que lo metas primero) puede ayudar a evitar que tu capa base se suba a medida que avanza el viaje.

Sin ser demasiado gráfico, tengo un estómago ligeramente sensible y, a veces, cuando una estrategia de combustible de viaje medio ha salido mal y he explotado como un globo, encontré que el estómago alto es una imposición, pero estas ocasiones son relativamente pocos y distantes entre sí. También corro caliente, por lo que rara vez necesito la capa adicional alrededor de mi abdomen. Sin embargo, si tiene sangre fría, puedo ver absolutamente cómo sería un beneficio.

No son compresivos en ningún sentido significativo, pero no hay pantalones cortos a este precio, y han mantenido su forma mejor de lo que muchas opciones más baratas lo harían sin hundirse. Las miras de piernas están apretadas sin morder ni darme piernas de salchicha, y parecen permanecer resistentes a montar también, por lo que una garrapata en la casilla allí. También se han mantenido bien y verdaderamente elásticos a lo largo de los años, solo ahora muestran un poco de signos de cansarse un poco.

Valor

El RRP para los pantalones cortos de babero endura FS260-Pro es de £ 109.99. No parecen estar disponibles al momento de escribir en los EE. UU., Pero 'llegarán pronto', con un precio listado a $ 64.99, aunque sospecho que este es el precio más reciente en venta en lugar del RRP completo, espere Pague alrededor de $ 120 cuando regresen.

Esto es relativamente barato para lo que es un conjunto de pantalones cortos bien hecho y confiable que extenderá absolutamente las temperaturas en las que se siente cómodo montando. Particularmente si te estás volviendo realmente maldito en el invierno y no quieres desembolsar el mejor dólar Para un conjunto de pantalones cortos de babero de invierno que vas a basar, estos valen la pena.

Veredicto

Si bien los pantalones cortos Thermo-Pro Thermo-Pro de endura FS260-Pro no son exactamente mi conjunto favorito de pantalones térmicos favoritos, tienen un lugar bastante regular en mi guardarropa de ciclismo. Ofrecen un excelente valor, son cálidos y bastante cómodos a pesar de una almohadilla de gamuza relativamente básica, y han resistido años de abuso y en los paseos de grava.

Si desea invertir en mantenerse un poco más cálido durante el invierno, pero especialmente en la conducción más feliz de primavera y otoño, entonces estos son un gran primer paso.