Los viajeros diarios en bicicleta necesitan una solución elegante y cómoda para llevar consigo dispositivos electrónicos, una computadora portátil y ropa extra. Una de las mejores formas de hacerlo es con algo de nuestra lista de mejores mochilas de ciclismo . Si bien las alforjas ciertamente te quitan la carga de encima, no son tan fáciles de transportar fuera de la bicicleta y también son más difíciles de cambiar entre bicicletas.

Otro atractivo de las mochilas es que se convierten en un artículo de transporte diario independiente de la bicicleta. Si el clima parece malo y decides usar el transporte público en lugar de la bicicleta, todavía tienes una forma viable de llevar tu equipo a la oficina. Sin embargo, esa ventaja abre una discusión más amplia y podría hacer que usted considere una amplia gama de usos y características.

Pensar en todos los diferentes casos de uso de una mochila para ciclismo nos llevó a la mochila Mission Workshop Rhake. Es una opción de alta gama de San Francisco, una ciudad sinónimo de ciclismo y estilo, y queríamos saber si el Rhake funcionaba tan bien como parece. Después de haber dedicado tiempo a montarlo, estamos listos para discutir los detalles. Si está buscando una mochila para ciclismo, siga leyendo para ver si Mission Workshop Rhake es la opción adecuada para usted.

Escondido en la sección inferior hay un paso para el equipaje de mano.

Diseño y estética

Recientemente cubrimos Chrome Bravo 3.0 y gran parte de esa discusión fue sobre el estilo muy particular que impulsa la marca. Chrome surgió de un lugar y una época particulares del panorama ciclista urbano estadounidense, lo que creó una estética distintiva. Es un estilo al que Mission Workshop se refiere como “ropa y bolsas de ciclismo técnicas basadas en el estilo de vida” y resulta; Mission Workshop tiene cierta información porque las dos marcas provienen de las mentes de las mismas personas.

Con el paso de los años, Chrome Industries se alejó de la identidad que definió la marca al principio. Los productos han crecido para adaptarse a una gama más amplia de casos de uso y, para mucha gente, eso ha sido algo fantástico. Mission Workshop comenzó en 2009 y fue en la dirección opuesta. El estilo es similar, pero la marca se ha duplicado y se ha centrado en fabricar equipos que se centren en andar en bicicleta día tras día sin importar el clima.

El Mission Workshop Rhake es quizás el epítome tanto del diseño como del estilo que hace que la marca sea lo que es. Es innegablemente hermoso, pero la belleza nace de los detalles técnicos que se centran en la usabilidad. Tus opciones de color son negro, gris o un camuflaje negro de edición especial con hebillas mejoradas y ninguno de ellos llamará tu atención entre la multitud.

No hay nada llamativo en el Rhake, pero no puedes dejar de mirarlo. El exterior de las versiones negra o gris utiliza un material llamado HT500 específico de la marca. Comienza con un nailon 500d similar al Cordura, pero incorpora un revestimiento resistente al agua y a las manchas que se parece más al cuero que al nailon. La afirmación es que con el tiempo, el exterior no se verá degradado, sino que desarrollará una pátina y se verá mejor, no peor. No hemos usado la bolsa el tiempo suficiente para saber si eso es cierto, pero hemos probado la resistencia al agua.

El revestimiento exterior ayuda a evitar que la bolsa pese cuando el exterior se moja, pero no es lo que mantiene tus cosas secas. Toda la bolsa utiliza una construcción de dos capas y cada bolsillo tiene un forro interno que flota libremente y es completamente impermeable al agua. También es importante evitar que el agua entre por las aberturas, y eso se maneja con cremalleras Aqua Guard para los bolsillos que usan cremalleras. Cuando es necesario, hay solapas para ayudar a respaldar las cremalleras y el compartimento principal utiliza un cierre enrollable con la opción de cierre de velcro o hebilla extraíble.

Hay muchos sistemas de cierre porque la bolsa de 22 litros tiene muchos bolsillos. En la parte delantera, una gran parte del estilo son los dos bancos de bolsillos. Abre el cierre del lado izquierdo y encontrarás tres bolsillos de malla con cierre con un bolsillo adicional detrás de cada uno de los dos más pequeños. Luego, en el otro lado, el bolsillo a juego tiene un solo espacio en el interior. A lo largo de ambos bolsillos hay un par de correas de compresión horizontales que pueden ajustar la mochila más cerca del cuerpo pero también permiten sostener una chaqueta en la parte delantera de la bolsa. Debajo de los dos bolsillos visualmente dominantes hay un bolsillo corto pero ancho y arriba hay otro bolsillo que ocupa su espacio entre el bolsillo principal y los bolsillos delanteros. Éste es lo suficientemente grande como para tragarse una tableta de 10 pulgadas.

Si está buscando sostener una computadora portátil, encontrará que se puede acceder al bolsillo desde el lado izquierdo del Rhake. Hay espacio más que suficiente para una computadora portátil de 15 pulgadas, con la posibilidad de colocar algunas opciones de 17 pulgadas, y el acceso con cremallera cubre toda la altura de la bolsa. Gira la bolsa hacia el lado opuesto y encontrarás un bolsillo oculto para una botella de agua. Ábrelo y verás un material extra elástico con una cincha en la parte superior.

El compartimento principal del bolso Rhake es una gran caverna que incluye la gran mayor parte del espacio del bolso. El bolsillo inferior en la parte delantera parece desde el exterior ubicarse debajo del compartimento principal, pero ese no es el caso. En cambio, el bolsillo principal se extiende hasta el fondo de la bolsa, donde encontrará un lazo que es un lugar decente para sujetar un casco. También hay una cremallera en la parte superior del compartimento principal que abre un bolsillo para documentos que cubre casi toda la parte posterior del compartimento principal.

Actuación

Lo que más me gusta del bolso Rhake es el compartimento para el portátil. Siento que he pasado la mayor parte de mi vida buscando este compartimento para computadora portátil y aparece en una bolsa que apenas menciona esa característica. La primera pieza de este bolsillo es en realidad el acolchado para la espalda. El diseño es un exterior de malla bastante convencional con tres secciones y canales de aire en el medio. La sección inferior también tiene un paso para deslizarse sobre el asa del equipaje, pero lo que la hace única es lo denso que es el acolchado. Al medir usando la sección de paso, hay 9 mm de acolchado súper denso y se encuentra en la parte posterior del compartimiento de la computadora portátil. Luego, a cada lado del bolsillo hay otros 8 mm del mismo acolchado denso.

La mayoría de los bolsos que existen, incluso cuando hay un bolsillo exclusivo para computadora portátil, ofrecen solo una protección mínima. Se puede decir que el taller de Mission sabe lo que se necesita para mantener una computadora portátil segura mientras conduce, pero también durante su día a día. Anteriormente compré un estuche rígido Pelican para un viaje en el que sabía que le entregaría el estuche de mi computadora portátil a alguien mientras viajaba. La densidad y protección que ofrece Mission Workshop es suficiente para que yo también me hubiera sentido seguro al entregarlo. Si gastas energía preocupándote por tener el portátil en el bolso, esta es tu solución.

La otra cosa que me encanta del Mission Workshop Rhake son las correas para los hombros. Hay muchas similitudes con las correas cromadas y eso comienza con un sistema de accesorios similar. Mission Workshop lo llama arkiv y, si bien el sistema tiene muchas piezas, lo único que realmente agrega al Rhake es la opción de agregar un par de bolsillos diferentes a las correas. A partir de ahí, las cosas empiezan a alejarse del diseño de Chrome en algunos aspectos importantes. Por un lado, la correa para el pecho es mucho más fácil de mover.

La parte superior de las correas de los hombros se conecta al cuerpo principal del bolso sin ajustadores, pero en lugar de ser un problema, el bolso ha sido diseñado de tal manera que anula la falta de capacidad de ajuste. El Mission Workshop Rhake es un bolso alto y las correas se conectan más arriba en la espalda. También son un poco más anchos y tienen más curvas. El resultado de estos pequeños detalles es un bolso que se siente cerca de la parte superior de la espalda y aguanta su peso de forma equilibrada. Se siente genial viajar con él y es cómodo caminar hacia una reunión o atravesar un aeropuerto.

Veredicto

El Mission Workshop Rhake es un bolso especializado construido según estándares exigentes. Sin duda significa que es caro, pero más que eso significa que durará toda la vida y hará muy bien el trabajo para el que fue diseñado. Obviamente está construido por personas que andan en bicicleta, y si buscas una bolsa para llevar mientras andas en bicicleta, esta es una de las mejores del mercado. Las correas utilizan un diseño que mantiene el peso cerca de la espalda y se siente equilibrado mientras conduce. Hay un montón de bolsillos para mucha organización y todo es impermeable. También le sucede al compartimento para computadora portátil más protector que he visto jamás fuera de un estuche pelícano. Lo único que me encantaría ver es algún detalle específico para mantener un casco sujeto sin balancearse.

Si está considerando cuál es la mochila adecuada para andar en bicicleta en una situación de viaje diario, lo principal que deberá considerar es qué necesita de esa bolsa. Si está buscando una bolsa de uso general que pueda usar como única pieza de equipaje para viajar y, a veces, para andar en bicicleta, entonces una bolsa más grande podría ser una mejor opción. 22 litros es grande pero se llena rápido si viajas. Si está buscando una bolsa que funcione muy bien en una bicicleta, que haga un trabajo increíble protegiendo una computadora portátil y que tenga toneladas de bolsillos para mantener todo en su lugar, la Mission Workshop Rhake es la mejor opción.

Especificaciones técnicas: Taller de misión Rhake