Desde ciclocomputadores hasta relojes inteligentes para ciclismo y mucho más, la oferta de aniversario de Garmin tiene ofertas impresionantes, pero tendrás que ser rápido

Celebrando 37 años a la vanguardia de la tecnología ciclista, Garmin celebra su aniversario con la oferta de cumpleaños de Garmin. Durante las últimas tres décadas, la marca se ha ganado la reputación de ofrecer equipos de alto rendimiento que transforman la forma en que los ciclistas andan, entrenan y siguen su progreso tanto en interiores como en exteriores.

Desde las mejores computadoras para bicicletas y entrenadores inteligentes para interiores hasta pedales medidores de potencia de precisión y sistemas de radar retrovisor, la línea de Garmin obtiene constantemente las mejores calificaciones en nuestras guías de compras y pruebas de expertos.

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La oferta de cumpleaños de Garmin se extiende hasta el 20 de septiembre y ofrece descuentos en la mayoría de su tecnología de ciclismo. Nuestra mejor computadora para bicicleta en general: el Garmin Edge 1050 tiene un impresionante descuento de £ 70, hasta solo £ 529. Es el más bajo que he visto este año en el dispositivo insignia de Garmin. También rebaja significativamente el precio actual del Amazon Garmin Edge 1050 de £614.

A continuación encontrará mis diez selecciones principales de la oferta de Garmin, que se centran en la versión del Reino Unido. Para los compradores de Garmin en EE. UU., la oferta de cumpleaños en EE. UU. ya está disponible; Lamentablemente, hay ofertas más limitadas disponibles.

Dicho esto, todavía quedan algunas joyas que vale la pena destacar. Incluye $100 de descuento en Garmin Edge 1040 Solar hasta $599. Vale la pena echarle un vistazo a aquellos que residen en los EE. UU.

20% DE DESCUENTO Garmin Borde 1050 Bicicleta de alto rendimiento $559.99 $699.99 Compra ahora 14% DE DESCUENTO Garmin Edge 1040 Solar Amazonas $599.99 $696.38 Compra ahora Ver detalles 22% DE DESCUENTO Garmin Garmin Edge 840 Jenson Estados Unidos $349.99 $449.99 Compra ahora 25% DE DESCUENTO Radar Garmin Varia RCT715 travesía.com $299.99 $399.99 Compra ahora Ver detalles 25% DE DESCUENTO Radar Garmin Varia RTL515 Amazonas $149.98 $199.99 Compra ahora 25% DE DESCUENTO Garmin Varia Vue Amazonas $149.98 $199.99 Compra ahora 34% DE DESCUENTO Garmin Instinto 3 Amazonas $299 $449.99 Compra ahora Ver detalles Reloj inteligente GPS Garmin Enduro 3 Amazonas $746.95 Compra ahora Ver detalles 21% DE DESCUENTO Entrenador inteligente Garmin Tacx Flux 2 garmin 499,99€ 629,99€ Compra ahora 19% DE DESCUENTO Entrenador inteligente Garmin Tacx Neo 2T garmin 699,99€ 859,99€ Compra ahora

La oferta de cumpleaños se extiende hasta el 20 de septiembre, pero con Amazon Prime Day a principios de octubre y luego el Black Friday en noviembre, si se lo pierde ahora, es posible que haya muchas ofertas de Garmin en camino. Por supuesto, destacaremos todas las ofertas a medida que aparezcan, pero si tienes algo pendiente ahora, ¿por qué esperar?

A continuación también encontrarás los mejores precios en tecnología de ciclismo Garmin de otros minoristas, según tu moneda y ubicación.