A medida que Campagnolo amplía su gama gravel y revitaliza todo el grupo Super Record para incluir el Super Record X electrónico todoterreno, trae consigo una nueva versión centrada en gravel de las famosas ruedas Bora, las Bora X. La marca afirma que el nuevo juego de ruedas saca lo mejor del nuevo grupo, y viceversa, debido a la sinergia entre los componentes.

No puedo comentar sobre eso, ya que no he probado el nuevo grupo Super Record X, pero después de montar mucho con el juego de ruedas Bora X, puedo confirmar que es un juego de ruedas muy competente en muchos sentidos.

Es liviano para una rueda de 50 mm de profundidad, aunque es un poco estrecho según algunos estándares, lo que significa que quizás sea más adecuado para neumáticos de 40-45 mm que los más grandes. Sin embargo, el mayor aspecto de rendimiento de estas ruedas es el equilibrio de rigidez. La rigidez lateral y torsional es bastante fácil de lograr, pero lograrla con flexibilidad vertical para una conducción cómoda es sublime para montar en gravel.

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Una gran cantidad de piezas, bolsas y accesorios de alta calidad aumentan el valor de estas ruedas, aunque todavía cuestan poco menos de dos mil dólares. El sistema de cojinete de cono y copa quizás no sea el preferido de la mayoría, pero funciona bien si lo cuidas. Sin mencionar que las ruedas, francamente, se ven impresionantes. En mi opinión, son un verdadero ganador y un complemento perfecto para cualquier bicicleta de carreras de gravel.

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Diseño y especificaciones

Las ruedas Campagnolo Bora X están construidas sobre una llanta de carbono unidireccional que se parece mucho a las llantas Bora WTO utilizadas en la carretera. La profundidad de 50 mm es alta para una rueda de gravel y está muy de moda con el creciente enfoque en la aerodinámica en la disciplina. El ancho de la llanta es donde los cambios son mayores, con un canal interno de 27 mm diseñado para neumáticos de 35 mm y más grandes, usando llantas en forma de gancho que aún brindan a algunos ciclistas una sensación adicional de seguridad. Externamente, la llanta alcanza los 31,5 mm de ancho, relativamente estrecha para algunos estándares del mercado actual.

La llanta también cuenta con una base sólida, lo que elimina la necesidad de cinta sin cámara, con radios ajustados externamente. Se suministran válvulas que son lo suficientemente largas para la profundidad de 50 mm, que está diseñada para facilitar la instalación sin cámara una y otra vez. Un glorioso acabado brillante C Lux está presente en las llantas, compensado con una combinación de logotipos en negro mate y cromo, lo que personalmente hace de este un impresionante juego de ruedas.

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Bajando desde la llanta, los radios están entrelazados con el icónico patrón de cordones G3. Esto utiliza juegos de tres radios, uno en el lado opuesto a la transmisión en la parte trasera y el lado sin rotor en la parte delantera, dos en la parte trasera del lado de la transmisión y el frente en el lado del rotor. Esto da como resultado una configuración de entrelazado de 21 radios en proporción 2:1, con los siete entrelazados radialmente y los 14 usando una disposición de tres cruces. Los radios en sí son rectos y planos, pero no todos, algunos están redondeados para equilibrar la rigidez y la comodidad en la conducción sobre grava.

El buje libre está disponible para todos los estándares de Campagnolo, SRAM y Shimano, y utiliza rodamientos cerámicos NSW, en lugar de la oferta CULT de gama alta, con rodamientos de copa y cono en lugar de rodamientos de cartucho. Esto requiere un poco más de mantenimiento, pero si se cuida, debería durar bien. Se suministran anillos de seguridad livianos como estándar y se fijan externamente. Una buena ventaja es el suministro de desmontables para neumáticos y bolsas para ruedas acolchadas y suaves, lo suficientemente grandes como para ruedas con neumáticos de 50 mm instalados. El peso declarado es de 1.430 g, pero el real era de 1.463 g, aunque con anillos de bloqueo y válvulas. Quítelos y las ruedas seguirán pesando 1.444 g.

Actuación

La configuración sin cámara para estas ruedas fue una de las más fáciles que he hecho. La base sólida de la llanta significa que no se requiere fondo de llanta, simplemente coloque las válvulas, coloque los neumáticos e infle con una bomba de oruga para asentarse. Los neumáticos Panaracer GravelKing ZX de 45 mm se inflaron a 45 mm exactamente en estas llantas con un ancho interno de 27 mm y un externo de 31,5 mm. Esto es un poco estrecho para algunos estándares de juegos de ruedas de grava, especialmente para las tendencias modernas más amplias, pero permite la versatilidad para correr de 35 mm y más.

Debo decir que las ruedas tienen un aspecto magnífico. El acabado C Lux combina un tejido de carbono brillante en toda la llanta con una mezcla de logotipos 'Bora' en negro mate con un logotipo 'Campagnolo' con acabado cromado y un logotipo de tuerca de rueda con alas. Reflejan la luz del sol y realmente hacen que el marco destaque. Lo pierden una vez que el polvo de la grava los atrapa, pero son bastante fáciles de limpiar. Personalmente, prefiero mucho este al negro mate estándar que ahora es demasiado común.

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Por supuesto, estas son ruedas de gravel de alto rendimiento y son un juego impresionantemente equilibrado que tiene varias características que realmente las ayudan en la grava. El entrelazado de los radios es muy asimétrico, con una relación de 2:1 en el lado de la transmisión trasera y en el lado del rotor delantero para afrontar mejor las fuerzas asimétricas aplicadas a las ruedas. Esto da como resultado que las ruedas tengan un excelente nivel de rigidez lateral para aceleraciones desde el sillín y reducir la potencia, pero también una gran rigidez torsional al acelerar y frenar.

Sorprendentemente, esto se equilibra con una buena cantidad de cumplimiento vertical, lo que les da una sensación más lujosa cuando conducen fuera de la carretera en superficies más rugosas. Aparentemente, algo de esto tiene que ver con la disposición del carbono, pero también con el uso de radios elípticos junto con los aerodinámicos. Por supuesto, los neumáticos y las presiones constituyen gran parte de la sensación de amortiguación que se obtiene, por eso pruebo con los mismos neumáticos y presiones en las mismas rutas para mantener la consistencia. Las Bora X, sin embargo, son notablemente más cómodas de manejar que otras ruedas de grava en la prueba, manteniendo todas las demás variables constantes.

Una profundidad de 50 mm significa que se trata de un juego de ruedas sólido cuando se viaja a gran velocidad. A velocidades de alrededor de 35 km/h, las ruedas empiezan a cobrar vida. También las he usado en la carretera varias veces, e incluso en recorridos grupales más rápidos, las ruedas se sienten como en casa y no representan un gran compromiso en comparación con las ruedas de carretera con neumáticos de 30 mm.

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Sorprendentemente, con esta profundidad de llanta, el peso es competitivo. Excluyendo las válvulas y los anillos de seguridad, 1.444 g para un juego de ruedas de 50 mm es un peso impresionantemente ligero. Esto se siente en los senderos al acelerar en pendientes más pronunciadas. Esto, junto con la rigidez, significa que alcanzan la velocidad de manera muy competente y también frenan eficazmente incluso en superficies sueltas con neumáticos más pesados.

Sin embargo, existen algunas preocupaciones sobre la longevidad de los rodamientos, ya que una configuración de copa y cono requiere más participación del usuario para que sigan funcionando sin problemas, pero si hace esto, funcionarán muy bien. Generalmente, los rodamientos de cartucho se usarían con sellos externos más pesados ​​y potencialmente también internos. Todavía se utiliza un sistema de trinquete, pero hay un engranaje de 36 dientes en la parte inferior de los números de dientes. Sin embargo, a veces se considera más resistente que los trinquetes de dientes altos y, en la práctica, la aceleración de las ruedas fue excelente incluso con un número de dientes menor.

Estas ruedas también son potencialmente un poco estrechas. El ancho interno de 27 mm funciona bien para neumáticos de 35 a 45 mm y se puede utilizar para neumáticos más anchos. Sin embargo, para utilizar opciones de 50-55 mm, como es cada vez más frecuente, muchas ruedas adoptan un ancho interno y externo más amplio. Mientras tanto, el ancho externo de 31,5 mm significa que los neumáticos de 45 mm utilizados con este modelo son bastante anchos. Hemos visto en pruebas en túnel de viento que, aunque los neumáticos más anchos conllevan una penalización aerodinámica, esta penalización se puede reducir si el ancho externo del neumático es más ancho para suavizar mejor la interfaz entre el neumático y la llanta. Puedo confirmar que al circular sobre superficies asfaltadas, Parcours FKT sentía que rodaba un poco más rápido por encima de los 35 km/h, con un ancho máximo de llanta externa de 40 mm.

Valor

£ 1,999.99 / $ 2,180 es un juego de ruedas costoso, lo que lo coloca en regiones similares del HUNT Limitless 40 UD Spoke con llantas de carbono, menor peso y cojinetes de cerámica. Por supuesto, están muy por detrás del precio de productos como el Roval Terra Aero CLX (£2,998/$3,400) y el ENVE G SES 6.7 Pro (£3,500/$3,100).

Mi sensación personal con estas ruedas es que la versatilidad que ofrecen es impresionante. Me gusta la inclusión de llantas con forma de gancho, y con unos neumáticos de 35 mm, estas serían excelentes ruedas en superficies de carreteras irregulares y mucho menos en grava. Tampoco hay límite de peso del usuario y una base de llanta sólida que facilita mucho el montaje sin cámara en el futuro, ya que la cinta no se soltará al limpiar el sellador viejo.

Por supuesto, hay ruedas que son más baratas y no están muy lejos en muchos aspectos de rendimiento. El Scope R4G (£1,498/$1,798), por ejemplo, es magnífico, pero el centro es como una sirena, mientras que el Bora X es silencioso. Mientras tanto, los Parcours FKT (£1,249) son excelentes cuando se rueda rápido, pero carecen de la misma rigidez, flexibilidad y bajo peso que ofrece el Bora X.

También soy un gran admirador de la inclusión de anillos de bloqueo del rotor externo muy livianos, así como de las válvulas, palancas de neumáticos, bolsa para todo eso y algunas bolsas para ruedas de muy alta calidad. Significa que el juego de ruedas en su conjunto tiene algún valor adicional.

También está el elemento subjetivo de que creo que estas ruedas tienen un aspecto impresionante y eso me añade valor. Me gusta mirar la bicicleta y pensar que tiene un aspecto fantástico, y estas ruedas realmente contribuyen a eso. Esto es, por supuesto, una preferencia muy individual y personal, pero como lo son la mayoría de los aspectos de valor.





En la naturaleza, las ruedas son un complemento muy atractivo para cualquier bicicleta.

Veredicto

Las ruedas Campagnolo Bora X se han convertido en mi juego de ruedas de gravel favorito. El equilibrio entre alta rigidez para aceleraciones, frenadas y curvas, combinado con flexibilidad vertical para mayor comodidad, es fantástico. La gran profundidad de la llanta y el bajo peso también los hacen maravillosos para conducir a gran velocidad o en subidas.

Mi única queja es el ancho de llanta relativamente estrecho para neumáticos de más de 40 mm, mientras que la configuración de los rodamientos requerirá más mantenimiento. Pero por el rendimiento y las piezas incluidas, sin mencionar su impresionante aspecto, el precio de £2.000 no parece demasiado alto. Hay juegos de ruedas de mejor valor (alrededor de £ 1,500), pero yo prefiero estos.