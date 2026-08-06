El abrasador descenso de la segunda mitad encuentra al Campeón del Mundo contrarreloj U23 'maximizando las marchas' para terminar en cuarto lugar

Zoe Bäckstedt (Canyon-SRAM) admitió que su primera aparición en un Tour de France Femmes con mucha escalada sería “brutal”, pero su sueño de ganar una selección de equipo se había cumplido. Ese fue solo el comienzo de una larga lista de verificación que incluía el servicio como ciclista de apoyo para la campeona del Tour 2024, Kasia Niewiadoma-Phinney, y mostrar las bandas azules y rojas en su camiseta Canyon-SRAM como doble campeona británica de ruta.

El marcador principal de los nueve días fue la contrarreloj individual de la etapa 4. El martes marcó el cuarto mejor tiempo en el recorrido de 21 km hasta Dijon, ganado por la campeona del mundo élite contrarreloj contrarreloj Marlen Reusser (Movistar). Aunque un paso fuera del podio de una etapa del WorldTour haría que la mayoría de los jóvenes de 21 años irradiaran alegría, la reacción inicial de Bäckstedt fue de decepción.

“Decepcionada”, fue su reacción ante los medios tras la actuación. “Siempre espero más en una contrarreloj como esta. Pero sí, dame tal vez una hora más o menos y me daré cuenta de que sí, obtuve el cuarto lugar en mi primera contrarreloj del Tour de Francia”.

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No fue solo un enfrentamiento entre la actual campeona mundial de contrarreloj sub-23 contra la campeona mundial de élite femenina. Se trataba de uno de los campos de competencia más profundos a los que se había enfrentado Bäckstedt. La medallista holandesa de contrarreloj Lieke Nooijen (Visma-Lease a Bike) terminó solo cuatro segundos detrás de Reusser por el segundo puesto.

Lo que quizás le haya dolido más fue que la exganadora del Tour Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) la derribara del podio por dos segundos. Vollering pulverizó el descenso a mitad de carrera desde el control de tiempo en la subida de Lacets de Marsannay, ganando cinco segundos a Reusser para ocupar el tercer lugar en la etapa, y en el proceso derribando al joven británico del podio.

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“Hice una potencia súper buena durante la primera mitad, y luego sí, en la segunda mitad, donde fuimos cuesta abajo, fue muy rápido. Iba por encima de los 85 (kph), y en ese momento dejé que la velocidad hiciera el trabajo”, reflexionó.

“Realmente no puedes hacer nada extra, ¿sabes? Como si ya estuviera maximizando las marchas, simplemente dejando que la velocidad hiciera el trabajo”.

Tuvo el tercer mejor tiempo intermedio de los 138 participantes, y solo Reusser y Nooijen fueron más rápidos una vez en la subida gradual de 2 km con un promedio de 6,7%. De hecho, el tiempo parcial de Reusser fue de 15:10, con Nooijen a 19,5 segundos y Bäckstedt a menos de medio segundo del tiempo de la holandesa. Al final, sólo estos tres corredores y Vollering lograron tiempos inferiores a 28 minutos.

Cualquier pregunta sobre la incorporación de Bäckstedt a la lista de Canyon-SRAM fue respondida después de su doble título en ruta y TT en los Nacionales Británicos cuando obtuvo su primera victoria en una carrera WorldTour en ruta en el Tour de Suiza. Siguió la victoria de la etapa 3 con otro podio en la etapa 4, quedando segunda detrás de Reusser.

Por si acaso, Bäckstedt ganó el título de la general en el Baloise Ladies Tour por segundo año consecutivo.

Una semana antes de que comenzaran las carreras en el Tour, el corredor británico confirmó que “la contrarreloj es lo que más me conviene. Creo que (la etapa 4) va a ser mi etapa favorita de toda la carrera, y es donde quiero brillar”.

Es posible que su definición de “brillo” no haya funcionado según lo planeado, pero una evaluación posterior debería confirmar que esta cuarta era una luz brillante. Y en el proceso, le quitó presión al líder del equipo Niewiadoma por un día, su compañera de equipo terminó 13º y subió dos puestos en la general hasta el sexto lugar.