El abrasador descenso de la segunda mitad encuentra al Campeón del Mundo contrarreloj U23 'maximizando las marchas' para terminar en cuarto lugar

Zoe Bäckstedt (Canyon-SRAM) admitió que su primera aparición en un Tour de France Femmes con mucha escalada sería “brutal”, pero su sueño de ganar una selección de equipo se había cumplido. Ese fue solo el comienzo de una larga lista de verificación que incluía el servicio como ciclista de apoyo para la campeona del Tour 2024, Kasia Niewiadoma-Phinney, y mostrar las bandas azules y rojas en su camiseta Canyon-SRAM como doble campeona británica de ruta.

El marcador principal de los nueve días fue la contrarreloj individual de la etapa 4. El martes marcó el cuarto mejor tiempo en el recorrido de 21 km hasta Dijon, ganado por la campeona del mundo élite contrarreloj contrarreloj Marlen Reusser (Movistar). Aunque un paso fuera del podio de una etapa del WorldTour haría que la mayoría de los jóvenes de 21 años irradiaran alegría, la reacción inicial de Bäckstedt fue de decepción.

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