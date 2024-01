He escrito mucho sobre guantes y ciclismo en climas fríos. Pedí tomar posesión de nuestra guía de los mejores guantes de ciclismo de invierno y también compartí las cosas que aprendí al probar los guantes de ciclismo de invierno, además ha habido muchas reseñas. La razón de todo el contenido sobre guantes es que viajo en climas fríos con bastante frecuencia y me congelo constantemente. En particular, mis manos parecen propensas a estar frías y doloridas en momentos en que el resto de mí parece estar bien. Al compartir estos detalles, muchos de ustedes me dijeron que no estoy solo.

De hecho, un lector me dio pistas sobre una empresa que prometía una solución. Recibí un correo electrónico diciendo que Clim8 tenía un nuevo sistema de calefacción que no se parecía a nada en el mercado y que tenía que probarlo, y así lo hice. Los guantes calefactables Eddie Bauer Guide Pro Lite Smart toman la tecnología y la integran en un producto de consumo que he podido dedicar tiempo a probar. Si es uno de esos lectores que luchan con las manos y los dedos fríos, siga leyendo para ver si este nuevo e innovador producto es la respuesta que estaba buscando.

Como muchos dispositivos electrónicos hoy en día, los guantes Eddie Bauer Guide Pro Smart tienen una aplicación adjunta

Diseño y estética

Para muchos ciclistas, es posible que los guantes calefactables inteligentes Eddie Bauer Guide Pro Lite no hayan estado en su radar porque no son específicos para el ciclismo. Excepto que, tal vez, lo sean. En realidad, no parecen ser específicos del ciclismo, pero sí incluyen el ciclismo de ruta como una actividad en la aplicación. Dicho esto, también figura en “Deportes de motor” y comparte espacio con motocicletas y motos de nieve. Dado que un lector de ciclismonoticias Me enviaron el tip con miras a usarlos en bicicleta, decidí darle una pasada a ese detalle. Además, probablemente estés mucho más centrado en mencionar una aplicación de todos modos.

Así es, estos son guantes y necesitas una aplicación para usarlos. Habrá una parte de lectores que dejarán de leer ahora mismo y seguirán adelante. Para el resto de ustedes, la aplicación es lo que Clim8 afirma que es diferente de estos guantes. En realidad, según la marca, es un poco más e implica “Fusionar inteligencia artificial, una aplicación móvil, procesos innovadores y tecnologías patentadas de respuesta activa”. Esto permite a Clim8 “diseñar productos que detectan y reaccionan, en tiempo real, al cuerpo humano para mantener al usuario cómodo en todo momento”.

Me encantaría contarte más sobre lo que eso significa realmente y cómo influye en el diseño. Lamentablemente no puedo. Clim8 teje el hilo del “seguro artificial” a través de sus materiales de marketing en todos los lugares donde pueda encontrarlos. A pesar de eso, nunca dicen realmente qué significa eso. Sin embargo, es razonable no preocuparse demasiado por eso. Lo que necesitas saber sobre cómo influye en el diseño es que no hay ningún botón para encender los guantes o configurar un modo. En cambio, la aplicación se encarga de todo.

Eso significa que, en muchos sentidos, estos guantes se parecen a la mayoría. Lo que es obvio de inmediato es que los guantes calefactables inteligentes Eddie Bauer Guide Pro Lite están, sin duda, enfocados al invierno profundo. Los dedos son gruesos con aislamiento Primaloft Gold y el exterior es una “carcasa de nailon flexible con una palma de cuero Pittards duradera”. También hay un revestimiento DWR y una membrana interna con una clasificación impermeable y transpirable de 10k/10k. Para el interior encontrarás una mezcla de lana que recuerda a la franela en lugar del típico forro polar de la mayoría de los guantes.

El lugar donde las cosas empiezan a verse diferentes es en el puño. Es grande y no hay ajuste. En la parte superior, en el borde exterior de la muñeca, hay un cuadrado que se asienta sobre el resto de la superficie y muestra el logotipo de clim8. Aquí se encuentra la electrónica, lo que significa principalmente un diseño de sistema en chip que incluye el controlador y la conectividad Bluetooth. Si palpa un poco, puede encontrar el cableado interno que se encarga de detectar cuando inserta la mano, regula la temperatura y los elementos calefactores reales que se extienden hasta el final de cada dedo.

Dale la vuelta al guante y ahí es donde encontrarás un bolsillo con cremallera, con una batería de iones de litio de 3000 mAh de apariencia típica en el interior, a la que se le agregó una cubierta de silicona junto con la marca clima8. Aparte del exterior de silicona, este es un producto disponible en el mercado y hay alternativas disponibles en caso de que alguna vez sea necesario reemplazarlo. De hecho, es casi la misma batería que la que se usa en los guantes calefactables Sealkinz. La única diferencia es una densidad de energía ligeramente mayor y 800 mAh adicionales. También hay alternativas que van aún más allá, aunque el precio de la batería de Eddie Bauer es bastante competitivo.

Actuación

Pensé que las estrellas se alinearon para mí cuando llegó el momento de poner a prueba los guantes calefactables inteligentes Eddie Bauer Guide Pro Lite. Al final resultó que lo hicieron, pero no de la forma que yo pensaba.

Lo que quiero decir es que la temperatura bajó significativamente y recibí una invitación de un amigo para hacer un paseo por gravel. Parecía una buena oportunidad para probar algunos guantes en un clima frío. Mi amiga confirmó ese sentimiento cuando me dijo: “Hoy no va a ser épico, espere grava bastante rápida y una carrera rápida de 50 millas”. Llegué esperando de 3 a 4 horas de conducción en un clima frío.

Conociendo a este amigo, debería haber pensado más. También podría haber esperado que las cosas fueran diferentes cuando alguien se detuvo para advertirnos cuando salíamos de la ciudad. Fue entonces cuando un hombre se detuvo y bajó la ventanilla, diciéndonos que era un ciclista experimentado, pero que más arriba consideraría que el camino era imposible de transitar. “No te preocupes”, dijimos, “nos saldremos del camino”.

En lugar de hacer un balance de la situación después de estas primeras señales de alerta. No comprendí del todo lo equivocado que estaba hasta que me di cuenta de que me había llevado casi tres horas recorrer 15 millas (24 km). En ese momento, todavía estaba cargando mi bicicleta y caminando a través de mucha nieve, pero no había nada que hacer más que seguir avanzando. Me sentí exhausto y un poco dolorido donde mi cadera había golpeado antes la capa de hielo que cubría el camino de grava. Una cosa que no fue un problema fueron mis dedos.

Antes de irme, había pasado un tiempo jugando un poco con la aplicación pero no hay mucha información que me ayude a tomar decisiones. La mayoría de las prendas con calefacción le permiten establecer un nivel de potencia y, a cambio, puede esperar una estimación aproximada de la duración de la batería, así como una cantidad estable de calor. Sin embargo, no es así como funciona Clim8. En su lugar, usted establece la temperatura que desea y hay una indicación de a qué nivel de optimización de la batería corresponde. El problema con esto es que probablemente no tengas idea de qué temperatura quieres que tengan tus guantes y realmente quieres saber cuánto durará la batería.

Lo que hice fue bajar el indicador a 24,5C/76,1F. Es un número arbitrario, pero lo elegí porque es la temperatura más cálida que también le otorga una calificación de optimización de batería “excelente”. Esto es lo mismo que hice con el Guantes calefactables Sealskinz cuando los probé pero en este caso, la experiencia fue drásticamente diferente. Si bien el nivel bajo del Sealskinz es tan bajo que no agrega nada, estos guantes con motor Clim8 son extremadamente notables, hasta el final de los dedos, incluso en la posición baja. Al menos lo son cuando los pones por primera vez y están alcanzando la temperatura. Después de eso, la cosa cambia.

La forma en que funcionan estos guantes es que responden a la temperatura dentro y fuera de los guantes y ajustan la potencia en consecuencia para intentar igualar su configuración. Cuando te los pones por primera vez, se calientan y puedes sentirlo. A partir de ahí, se nivela. El guante básico ya es un guante pesado y capaz que se encuentra entre los más cálidos que puedes encontrar si te ciñes a las opciones específicas para ciclismo. La contribución de Eddie Bauer proporciona una gran retención de calor y hace un buen trabajo al alejar la humedad de la piel. Los dos sistemas trabajan juntos para optimizar la duración de la batería.

Cuando estaba subiendo temprano en el día con el sol alto, los guantes no extraían mucho calor de la batería. Con un guante calefactable tradicional, probablemente apagarías la calefacción durante estos momentos. Con el sistema Clim8 detecta cuando metes la mano y se enciende. Incluso si sacas tu teléfono y abres la aplicación, no hay interruptor de apagado. A medida que el clima y tu nivel de esfuerzo cambian, los guantes simplemente hacen lo suyo durante el día.

El resultado final es un sistema que parece bastante transparente. Mi Garmin 1040 Solar registró una temperatura promedio de -0,5 °C/31 °F, pero en realidad la temperatura fluctuó drásticamente. A veces llegaba a 7C/45F, pero a menudo rondaba los -4C/25F. A pesar de todo, mis manos se sentían muy similares. Ésa es la promesa de todo el sistema y funciona.

De hecho, la mayor parte del tiempo tenía la sensación de que no hacía tanto frío. Entonces la luz empezó a parpadear lentamente en color naranja. En condiciones normales de uso, verá una luz fija azul, violeta o roja en el logotipo de Clim8 en la muñeca. Cuando cambia a naranja parpadeante, aún se conectará a la aplicación pero ya no calienta y me pasó a mí después de aproximadamente cuatro horas y media. Fue en ese momento que me di cuenta de cuánto me había ayudado el calor. No pasó mucho tiempo para que mis dedos se enfriaran mucho, con temperaturas exteriores de alrededor de -2C/28F.

Veredicto

Si está pensando en utilizar guantes calefactables para andar en bicicleta, no hay muchas opciones. Revisé la opción Sealkinz anteriormente porque eran los únicos en el mercado. No había competencia y si no estás en Norteamérica, todavía no la hay. Cuando los miras a través de esa lente, son una excelente opción para determinadas situaciones.

Ahora que hay opción, las cosas son diferentes. Los guantes calefactables inteligentes Eddie Bauer Guide Pro Lite hacen todo lo que hacen los guantes Sealskinz, pero mejor. El diseño es bastante similar. Sealskinz no funciona con tu teléfono mientras que estos sí lo hacen y no tienen puntos de acolchado de espuma, lo cual creo que es una ventaja. Sin embargo, por lo demás, hay una palma de cuero, un puño grande similar que sostiene una batería y el aislamiento es el mismo. El rendimiento en lluvia de ambos es el mismo en el sentido de que es más o menos inexistente, y si quieres aumentar la temperatura durante un corto período de tiempo, ambos lo harán.

Lo que es realmente diferente es la capacidad de establecer un calor bajo pero notable y hacerlo funcionar durante un largo período de tiempo. El hecho de que Clim8 afirme utilizar IA y la experiencia de la aplicación tampoco es tan importante. Una vez que encuentres una temperatura que te funcione, póntelos y déjalos en paz mientras conduces. El calor estará ahí silenciosamente para mantenerte cómodo cuando lo necesites. Dado que el precio es el mismo, si puedes comprar productos Eddie Bauer, estos guantes son una mejor opción que los Sealskinz.

Una pregunta más importante podría ser si debería considerar la posibilidad de utilizar guantes térmicos. Para responder a eso, considere si está tratando de controlar el frío y la lluvia o simplemente el frío. Tus guantes eléctricos no morirán bajo la lluvia pero tampoco funcionan muy bien. En cambio, he tenido suerte con los guantes Sportful Lobster y un par de guantes de neopreno en su interior. Aparte de esa situación, espero que sepa si necesita guantes térmicos. He escuchado de suficientes personas como yo que parecen no poder mantener sus dedos calientes pase lo que pase. Si ese es usted, los guantes calefactables inteligentes Eddie Bauer Guide Pro Lite lo harán.