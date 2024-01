Sin embargo, soy un técnico y, sobre todo, me he estado preguntando sobre las gafas de sol Scicon. Incluimos algunos de sus modelos en nuestra lista de mejores gafas de sol para ciclismo , pero ya era invierno y hacía tiempo que no los usaba. A medida que los días se volvieron más cálidos, probé algunos de los mejores cascos aerodinámicos y necesitaba gafas atrevidas que combinaran con el estilo. Mientras analizaba las opciones que tenía, el Scicon Aerowatt saltó a la vista como una opción definitiva. Si también siente curiosidad por la marca de gafas que usa Tadej Pogačar pero Mark Cavendish no, siga leyendo para ver cómo es este modelo específico, el Aerowatt.

Los ángulos, las rejillas de ventilación y los metales brillantes crean una apariencia agresiva.

Diseño y estética

Las gafas de sol Scicon Aerowatt son algunas de las gafas más extremas que tengo. Por un lado, son enormes. Mi cinta métrica muestra 140 mm de sien a sien y ese espacio está dominado casi por completo por la lente. Eso coincide con otro par de anteojos enormes que probé, el Roka CP-1x pero incluso esas gafas palidecen en comparación si se comprueba la medida vertical. Con 65 mm de altura, las lentes del Aerowatt eclipsan casi todo lo que puedo encontrar. Sólo las lentes estilo gafas del POC Devour son más grandes.

Sin embargo, a diferencia de las gafas POC, las Aerowatt no son redondeadas ni burbujeantes. La lente es un escudo enorme, pero está lleno de ángulos y cortes. Desde cada dirección, hay un detalle y siempre parece en movimiento. Cosas como el borde afilado y la serie de cortes que se encuentran justo fuera del campo de visión aseguran que se entienda el punto, al igual que el detalle segmentado en los brazos.

Cuando se trata de colores disponibles, también parecen tener una ventaja. Hay un total de 15 combinaciones pero son una repetición de tres colores de montura. Elija negro brillante, blanco brillante o transparente, luego combine opciones de espejo rojo, azul, dorado o plateado con índices VLT (transmisión de luz visible) del 15 %, 11 % para el azul que tengo, 17 % y 12 % para plata. También hay una opción fotocromática si necesita más flexibilidad que simplemente cambiar entre un color elegido y el transparente incluido.

Aunque ninguna de las lentes tiene polarización (de todos modos, no es realmente un beneficio en la bicicleta), ofrecen una protección del 100% contra los dañinos rayos UV A/B/C como parte de la tecnología de lentes SCN-PP. En un panorama más amplio, SCN-PP es una colección de características relacionadas principalmente con la construcción de “policarbonato único”. Según Scicon, el material resistirá cargas de impacto “más de 30 veces mayores que las lentes CR 39 (plástico)” y 60 veces mayores que las lentes de vidrio. Al mismo tiempo, el material particular se encargará de bloquear el espectro UV sin recubrimientos adicionales.

Una cosa que vale la pena destacar sobre las lentes es la garantía que ofrece Scicon. El programa de reemplazo de lentes rayados es exactamente lo que parece. “El programa de reemplazo de lentes rayados de Scicon Sports cubre todos los daños causados ​​por el uso a sus lentes y dura toda la vida”. Solo necesita ser el comprador original con un comprobante de compra de Scicon o un minorista autorizado, y hasta dos veces al año puede pagar el envío y la manipulación para obtener lentes nuevos en caso de accidente. Esta garantía no sólo es inaudita en la industria, sino que también apunta a detalles de diseño que van más allá del estilo.

Si bien la moda puede ser importante, aparentemente cada detalle de la moda es también un detalle de desempeño bien pensado. Uno de los más obvios es el revestimiento mate y opaco que bordea la totalidad de la lente. Le da un aspecto futurista, pero también está diseñado para ayudar a suavizar los reflejos. Para ayudar aún más con ese esfuerzo, la parte superior del marco está detrás de la lente para bloquear la luz. Luego, delante de la montura, la lente tiene grandes cortes para permitir el flujo de aire.

Un detalle que no se puede catalogar como una función de la moda es el material utilizado en las monturas. En lugar del plástico tradicional, Scicon utiliza un “marco biológico de base natural” que utiliza aceite vegetal. Aunque muchos de los inconvenientes de sostenibilidad que existen con el plástico persisten, comenzar con el aceite de plantas reduce la huella de carbono sin aparentemente ningún inconveniente. El material Grilamid TR90 resultante se ve, se siente y reacciona como cualquier otro plástico, pero en lugar de extraer carbono de los combustibles fósiles, redirige el carbono que las plantas han almacenado. Una vez más, no es perfecto, pero es un pequeño paso que vale la pena mencionar.

Actuación

Aunque las noticias de Astana/Cavendish me hicieron revisar mis gafas de sol Scicon, fue otra cosa la que me hizo usar un par. No se trataba de la necesidad de gafas de sol diferentes por razones de rendimiento, sino más bien de la necesidad de las gafas de sol adecuadas para funcionar con un casco aerodinámico atrevido. Después de todo, los cascos y las gafas de sol son dos gotas de agua y he estado cambiando de casco casi en cada viaje mientras pruebo opciones para nuestros mejores cascos de bicicleta de carretera Guía de compradores. No sólo los dos necesitan trabajar bien juntos físicamente desde una perspectiva adecuada, sino que también me encanta cuando trabajan juntos estilísticamente.

Cuanto más atrevido era el casco que llevaba, más atrevidos quería que fueran mis anteojos y los anteojos Scicon Aerowatt definitivamente encajaban a la perfección. Estas son gafas de sol del tipo Mírame y si estás mirando algo de nuestra lista de mejores cascos aero es posible que desees ir con todo. Algo como el Casco Limar Air Speed Tiene todos los ángulos y ventilaciones también y el Aerowatt es una combinación perfecta. El casco Smith Ignite se parece aún más a un casco TT total y casi exige un par de gafas atrevidas como las Aerowatt.

Sin embargo, al igual que en la sección de diseño, las gafas son más que estilo. Se nota que una de las cosas en las que trabajaron más duro los diseñadores fue en asegurarse de que el reflejo interno y la luz detrás de las lentes no fueran un problema. Hicieron un trabajo tan bueno que inicialmente sentí que no había nada que reportar y no noté ninguna ventaja particular de las funciones antirreflejos. Como ocurre con muchos de los mejores diseños, la ausencia de un problema es difícil de detectar. Sólo cuando más tarde me preguntaron sobre la luz detrás de las lentes se me ocurrió que no todos los pares de gafas hacen un buen trabajo en este detalle.

Otra característica que también pasa desapercibida al principio es el contraste de las lentes. Esta vez, sin embargo, sigue siendo normal incluso después de una reconsideración. El contraste no parece un problema exactamente, pero como estamos hablando un poco de Oakley, la tecnología de lentes Prizm se destaca, mientras que las lentes Scicon azules espejadas no lo son. El color a través de la lente es en realidad marrón claro y, en uso, está totalmente bien sin distorsión visible, pero no destaca. La característica realmente destacada es en realidad el “respiradero espacial” en la parte superior.

Scicon analiza la ventilación espacial en términos de mantener la luz afuera mientras permite la entrada de aire. Como ya se mencionó, mantener la luz afuera es efectivo pero no muy perceptible y lo mismo ocurre con las capacidades antivaho. Hay mucho flujo de aire y no tuve problemas con el empañamiento, pero tampoco los probé mientras estaba completamente abrigado para el invierno. Si necesita probarlos en esa situación, hay lentes transparentes en la caja y cambiarlos es un proceso simple.

En lugar del flujo de aire hacia abajo, lo que me gusta del respiradero espacial es la forma en que canaliza el aire hacia arriba. La colocación del marco a través del respiradero deja una generosa abertura en la parte superior del marco. Ese espacio de arriba permite que el aire pase a través de la lente y llegue a la frente para ayudar a secar el acolchado frontal del casco. El efecto es aún más notable porque las lentes Aerowatt son lo suficientemente grandes como para que casi se sientan integradas con el casco. Más que cualquier otra característica, la ventilación a través de la lente que permanece fuera de su campo de visión es lo que noté mientras pasaba tiempo en los Aerowatts.

Por supuesto, lo que se espera de cualquier revisión de gafas de sol es mejorar el rendimiento. Todavía no hace suficiente calor para hablar de escalada en los días más calurosos del verano y de cómo las lentes lidian con el inevitable sudor y el bajo flujo de aire. Aprecio que si decido que vale la pena intentar limpiar las lentes en una de esas situaciones, no tengo que preocuparme por rayones accidentales. De lo contrario, puedo decirles que permanecen en su lugar, incluso cuando miran hacia el pavimento.

A pesar de permanecer en su lugar, no se sienten tan sólidos como me gustaría. Con 34 gramos, el Aerowatt es ligero pero competitivo. La historia que la báscula realmente no cuenta es que, si bien 34 gramos son competitivos, aproximadamente la mitad de eso es el peso de la lente. Hay muy poca estructura en el marco e incluso con una pequeña cantidad de ajuste en el extremo de los brazos, se siente bastante flexible. En uso, no parece ser un problema, pero es algo que noto cuando cambio entre diferentes gafas. Lo bueno es que es fácil colocar las gafas entre una variedad de cascos y los auriculares Openrun Pro que casi siempre llevo puestos.

Veredicto

No hay mucho que pueda decir aquí más allá de que me encanta el estilo de las gafas de sol Scicon Aerowatt. Todos los detalles de diseño que, según Scicon, tienen razones específicas de rendimiento para existir, también se ven geniales. Cuando me pongo el equipo adecuado, tomo el casco aerodinámico más rápido que puedo encontrar y salgo a machacar, las gafas Aerowatt son mi compañero actual.

Las lentes son enormes, protectoras y cristalinas. El espejo azul que tengo se ve muy bien, pero también tiene un VLT bajo del 11 % y la cobertura, además de las características antirreflejo, hacen que sea cómodo mirar a través de él. Sin embargo, lo que tiendo a apreciar más es la forma en que el aire pasa por la parte superior de la lente y golpea las almohadillas frontales del casco. O, en la misma línea, la forma en que la parte superior de las lentes casi se sella con un casco para hacer un casco cuasi-TT.

Si todo eso suena exactamente como lo que desea, Scicon Aerowatt es la elección perfecta. También es una opción que debería durar mucho tiempo dada la generosa garantía que cubre rayones accidentales. Lo único con lo que tendrás que vivir es que el ajuste se siente un poco flojo cerca de la parte posterior de la cabeza. No parece ser un problema real pero se nota. Probablemente también quieras cambiar el excelente estuche blando que se incluye por un estuche rígido. Scicon en realidad vende lo que parece una muy buena apariencia de carbono, así que tal vez simplemente inclúyalo en su pedido.