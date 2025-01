El invierno se enfurece aquí en el Reino Unido y he estado probando una variedad de guantes de invierno en un período particularmente frío, con temperaturas regularmente alrededor de la congelación o justo por encima. Un terreno de prueba perfecto para guantes de invierno capaces.

Esta revisión del guante es para los últimos guantes de invierno de Gore Wear; el gatillo aislado Gore-TEX. Estos son los nuevos bateadores pesados ​​de Gore y sus guantes de ciclismo más cálidos. Utilizan un diseño de estilo de langosta con tres dedos juntos, mientras que uno, el dedo del gatillo (de ahí el nombre del modelo) está separado del resto.

Los guantes son realmente livianos para su tamaño y cuentan con un revestimiento Gore-Tex EPE (polietileno expandido) y aislamiento de oro Polartec Primaloft para proporcionar calor. Están disponibles en dos colores y tienen un precio minorista de £ 89.99 / $ 120 / € 99.95.

He podido probarlos en un clima desafiante en los últimos tiempos y he quedado muy impresionado. En resumen, son los guantes de invierno más capaces que he usado hasta la fecha.

Pruebo muchos guantes de ciclismo de invierno, y puedes leer sobre mi mejor selección actual de la mejor selección en nuestra mejor guía de guantes de ciclismo de invierno.

Diseño y estética

Los guantes de gatillo están disponibles en dos colores, el color negro y amarillo neón que he estado probando. Estos colores cuentan prominentemente en la gama de guantes de invierno de Gore. En cuanto al calor, se adelantan a los guantes Thermo C5 de Gore que también calificamos altamente.

Los guantes cuentan con marcas de palabras 'Gorewear' y 'Gore-Tex' y una pequeña etiqueta roja de Polartec en el manguito que indica el aislamiento utilizado en los guantes. Tienen secciones de velcro y pinzas de velcro resistentes en los dedos para ayudar a uso de la pantalla táctil. También están 'pre-forma' según Gore para proporcionar un ajuste más natural, puede ver una curva natural ligera en los dedos con los guantes apagados, y ciertamente parece ayudar.

Como es de esperar para un producto insignia, se utilizan materiales premium aquí. Como se mencionó, hay un revestimiento Gore-Tex EPE (polietileno expandido). Esto significa que todavía está obteniendo los beneficios clásicos de Gore -Tex (impermeabilización, resistencia al viento y transpirabilidad), pero el material ahora no tiene PFAS, lo que significa que no está hecho con sustancias policluoradas potencialmente dañinas. Este revestimiento se encuentra entre el revestimiento y el textil externo de los guantes.

El popular aislamiento Polartec Primaloft Gold se utiliza para proporcionar calor. Puedes decir que hay mucho, pero los guantes no se sienten restrictivos por eso si obtienes el tamaño correcto. Las revisiones y los comentarios en línea a veces pueden acusar a los guantes de desgaste de Gore de venir un poco pequeños. Verifique la guía de tamaño, pero he usado un par de tamaño 7 de EE. UU. / UE, y generalmente uso un medio en guantes y han sido perfectos para mí.

Actuación

Estos guantes están diseñados en las palabras de Gore para “maximizar la protección térmica” y cuando la mayoría de nosotros miramos un guante de estilo langosta, creo que es seguro decir que pensamos primero en la calidez.

Puedo decirte que estos son los guantes más cálidos que he usado. Los he encontrado cómodos y calurosos con la congelación, sin manos frías, sin manos ligeramente frías, sin nada. Aprecio que todos sientamos el frío de manera diferente, no tiendo a sufrir demasiado en el frío o la batalla con Raynaud como algunas personas, pero si conduces en el frío y quieres algunos guantes realmente cálidos, sugeriría al menos revisando estos. Siempre puede dimensionar y usar un guante de revestimiento si es necesario, pero han sido mucho cálidos para mí.

Lo que también me ha sorprendido e impresionado es la mezcla de calidez, transpirabilidad y gore liviano que ha logrado. He completado varios paseos con guantes de langosta impares para probarlos cara a cara. Una de esas pruebas fue contra un guante que calificamos, los guantes Pearl Izumi amfib, para mi dinero, los desencadenantes triunfan tanto en transpirabilidad como en calor.

Algunos guantes han mantenido mis manos calientes, pero mis manos se han vuelto sudorosas y un poco incómodas. Mis manos han sido perfectas en los guantes del gatillo y respiran muy bien. Mis manos simplemente no sudan en ellas. Sus tres dedos también se mantienen separados dentro de la sección más grande del guante, lo que significa que se mantienen un poco más cómodos y no se frotan el uno contra el otro.

Históricamente, me he alejado de los guantes más grandes porque no quería perder la destreza, pero creo que puedo cambiar, frenar y operar una computadora para bicicletas e incluso enviar mensajes de texto en mi teléfono con los guantes. Subir en las campanas fuera de la silla de montar requiere un ligero cambio en la posición de la mano debido a que tres dedos están juntos, pero en general ha sido una experiencia muy agradable.

La falta de dedos individuales significa que el aislamiento puede continuar ininterrumpido y termina con un guante más cálido por todas partes. Solo cuando saqué la balanza el peso, estos guantes son más livianos que varios otros pares de guantes de invierno que he estado probando, incluidos los guantes impermeables Madison DTE. Aquí es donde creo tu dinero; Estás obteniendo una excelente calidez, transpirabilidad y bajo peso para el gasto adicional.

La versión amarilla puede terminar luciendo sucia, particularmente si viaja con ellos fuera de la carretera, pero estas son herramientas para montar sombrío de invierno y es justo esperar que terminen sucios con el uso. Sin embargo, los míos se han mantenido bien para el uso de invierno integral. Tampoco hay un panel de limpieza nasal dedicado, pero me he limpiado mucho los guantes en el dorso del pulgar y se ha mantenido notablemente ordenado y sin rayas. Me ha destacado y es otra fuerza.

He descubierto que los guantes son muy resistentes al agua, no he montado en una lluvia lo suficientemente pesada como para que se vean comprometidos y los guantes se han asalto a un asalto de mis pruebas de grifo y ducha. Con una lluvia realmente fuerte, el manguito más grande puede ser un punto débil. Deberá pasar una manga de chaqueta impermeable, posiblemente una pregunta con un puño de chaqueta más ajustado o centrar el puño de velcro. En general, sin embargo, se ocuparán de mucha agua.

Valor

Creo que estos guantes proporcionan una buena relación calidad -precio para el dinero, y para ser sincero, no me habría sorprendido demasiado si tenían un RRP más alto.

Estos son guantes de invierno profundos, diseñados para mantener las manos calientes y lo harán. Creo que si la calidez y la comodidad son su prioridad y desea un par de guantes de calidad, esto representa una buena inversión en su propia comodidad.

Veredicto

Para la conducción de invierno fría y de baja intensidad, en este momento, estos son los guantes que buscaré. Registrar millas de invierno en solitario a temperaturas cercanas a la congelación ha sido muy agradable en estos guantes y mis manos han sido calientes tostadas y, lo que es más importante, no sudorosa.

La calidad y la construcción parecen muy buenas, y la destreza sigue ahí, incluida la compatibilidad con la pantalla táctil. Gore ha hecho un trabajo fantástico, y disfruto de usar y montar en estos guantes.