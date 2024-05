“¡Pareces un trabajador de la construcción!” Quizás no sea el resumen de una sola línea que Canyon (o Highbar) hubieran querido para su nueva, inusual, innovadora y aún inédita colaboración con cascos, pero esa es la ocurrencia que me hizo uno de mis amigos mientras cruzaba el estacionamiento delante de la carrera de gravel de Gralloch en Escocia.

Estuve allí por diversión, pero se presentó la oportunidad de probar el nuevo casco de la marca Canyon que cambia las correas de tela tradicionales por un brazo giratorio de goma que se aprieta con un dial. No pude negarme; Tenía que ver si las afirmaciones de la marca se mantendrían en el mundo real.

El sistema de reemplazo de correas se llama Highbar, y el comentario quizás un poco injusto de mi amigo reflejó perfectamente la línea de preguntas que siguieron todas las personas con las que hablé sobre el tema: “Parece raro, ¿qué sentido tiene?”.

Como todos sabemos, los ciclistas son un grupo voluble. Felizmente nos afeitaremos las piernas, nos contorsionaremos hasta ponernos un traje de una sola pieza, nos pondremos nuestros calcetines aerodinámicos y usaremos un casco aerodinámico, pero cualquier cosa diferente es inmediatamente extraña y poco cool… a menos que puedas demostrar que de alguna manera es mejor.

Diseñada en conjunto con Frank Hermansen y Carl Winefordner, a quienes quizás conozcas como los Crank Brothers, la correa Highbar es solo una parte del producto general. La participación de Canyon viene con el resto, y aunque el casco se ha visto en la naturaleza sobre las cabezas de Carolin Schiff y Petr Vakoc, y el equipo de Highbar lo exhibió alrededor de Sea Otter en abril, Canyon aún no ha reconocido oficialmente su existencia públicamente.

Sin embargo, si bien Canyon será el primero, Highbar busca licenciar su sistema a otras marcas de manera similar a cómo opera MIPS o cómo opera Boa con diales de retención de zapatos. El sistema Highbar debe moldearse como parte del diseño del casco, por lo que es necesario aceptarlo a este nivel. Un consumidor no puede comprarlo como un complemento del mercado de accesorios.

Diseño

El sistema de correas Highbar se conecta a la parte inferior del casco cerca de las sienes a cada lado de la cabeza. El anclaje está moldeado profundamente dentro de la espuma EPS del casco, pero las partes que se pueden ver son piezas de plástico engomado en forma de V que sobresalen hacia abajo, con un punto de pivote en la parte inferior de la V.

Se conectan algo fuera de la estructura del casco y se curvan marginalmente hacia afuera antes de regresar para seguir la forma de su cara. Esto significa que no tocan tu cara, lo que ayuda a la comodidad y mejora el flujo de aire, y significa que debes cometer el pecado capital de usar tus gafas de sol en el interior de las correas del casco.

El pivote en la parte inferior de cada sección en V se conecta a cada extremo de la correa, que tiene un dial de retención en el centro (debajo de la barbilla), para permitirle apretarla o aflojarla.

Los pivotes no tienen puntos fijos, por lo que no encajan en ningún ángulo específico. Flota libremente y, según mi experiencia, se asienta cómodamente debajo de mi barbilla, con suficiente resistencia para evitar que se balancee hacia adelante y hacia atrás.

El dial se encuentra en la parte inferior de una carcasa, y se asienta cómodamente sobre mi piel sin pellizcos ni presión indebidos.

Gracias a los pivotes, toda la correa se puede empujar hacia adelante frente a la cara, lo que facilita quitarla, aunque no tan fácil como simplemente desabrochar una hebilla, y se puede empujar justo contra la frente para guardarla.

En comparación con una correa estándar, debo admitir que todo parece un poco tonto. Tiene un perfil bastante bajo desde un ángulo frontal, pero cuando lo miras desde un lado, se destaca como diferente y un poco voluminoso. Dicho esto, en las fotos posteriores a la carrera tomadas por el fotógrafo en el lugar, el casco realmente no se veía diferente a cualquier otro casco de cualquier otro ciclista a mi alrededor.

Además, entre los miles de compañeros ciclistas, ni una sola vez nadie preguntó al respecto, ni pillé a nadie pensando dos veces. Las conversaciones que tuve siempre fueron las que yo instigué. Si hubiera usado el nuevo POC Procen Air, creo que es seguro decir que las cosas habrían sido diferentes.

Actuación

El Procen Air es una buena transición hacia el rendimiento, porque aunque también parece polarizante, hay un argumento muy sólido para usarlo, y ese es su rendimiento aerodinámico. Ganó nuestra reciente prueba de casco en túnel de viento, por lo que podría decirse que es el mejor casco aerodinámico del mercado en este momento.

Con el sistema Highbar, la funda para llevarlo es un poco más… lanuda.

El argumento principal, según Eric Horton de Highbar, se relaciona con la seguridad; una métrica notoriamente difícil de cuantificar.

Recientemente vi una presentación de Horton, que mostraba primeros planos de varios ciclistas, tanto profesionales como aficionados, con las correas de sus cascos sueltas o torcidas.

Aunque el soporte de retención mantiene firme el casco, la correa para la barbilla está ahí para mantenerlo en la cabeza en caso de un choque. Debe quedar cómodamente ajustado. No sirve de nada si te está estrangulando, pero tampoco sirve si deja que el casco se resbale de tu cabeza en el momento clave.

Un vistazo rápido a Getty Images del Giro de Italia arroja una variedad de “técnicas” diferentes. Algunos quedan apretados contra la cara hasta abajo, mientras que otros son mucho más sueltos. Las dos imágenes siguientes, de Geraint Thomas y Rafał Majka respectivamente, los muestran a ambos con la correa del casco bastante suelta.

El ajuste adecuado del casco es en realidad parte del día 1 del entrenamiento Bikeability para niños aquí en el Reino Unido, y también forma parte del Estándar Nacional de Entrenamiento Ciclista del Reino Unido. Sin embargo, entre los ciclistas adultos se ofrece muy poca formación. No existe una forma unificada de usarlos, más allá de lo que resulta cómodo, y eso significa que hay mucho margen de error.

El principal objetivo de Highbar es evitar esta ambigüedad y garantizar así que cualquier persona que lleve casco lo utilice correctamente, aumentando así la seguridad. Horton dice que su equipo ha pasado años estudiando las diversas pruebas de choque de la industria, aplicando ingeniería inversa y, como resultado, tiene un producto que es más seguro que la competencia.

Afortunadamente, no tuve incidentes durante mi viaje, por lo que no puedo hablar de su seguridad. Lo que puedo decir es que me sentí seguro y cómodo. Cuando me lo probé por primera vez, la carcasa del dial de retención debajo de mi barbilla presionaba contra mi nuez y me causaba dolor, pero una vez en la bicicleta y en posición de conducción, esto desapareció. Durante el viaje, el casco se desvanecía periódicamente de mi conciencia; Algo positivo para cualquier pieza del kit.

Un problema que preveo para el equipo de marketing de Highbar es el hecho de que la seguridad no es muy atractiva. Las personas están felices de parecer un poco tontas si pueden justificarlo sabiendo que serán más rápidos, más livianos, más frescos, etc., pero aún está por verse si lo harán para aumentar la seguridad.

Hasta ese punto, también hay muchas afirmaciones secundarias sobre el casco.

Uno de ellos, dice Horton, es la capacidad de ajustarlo sobre la marcha. Nunca sentí la necesidad de aflojar el casco en mitad de la subida o apretarlo antes de un descenso, pero esa es una de las ventajas que Highbar afirma ofrecer con su dial de retención. La afirmación es que más holgado es más fresco, mientras que más ajustado se siente más seguro. Intenté aflojarlo durante una subida difícil en el punto medio de la carrera y no sentí ningún beneficio real. Luego me olvidé de apretarlo de nuevo antes del siguiente descenso, lo que supongo que no es bueno desde el punto de vista de la seguridad y resalta un pequeño defecto.

Quizás sea algo a lo que un usuario habitual se acostumbraría y de lo que se beneficiaría, pero yo estoy acostumbrado a que los cascos se “pongan y olviden”, y los viejos hábitos evidentemente son difíciles de perder.

Otra de las afirmaciones secundarias es una que se está debatiendo más ampliamente últimamente: el ruido del viento. Las pruebas internas de Highbar, que colocaron el casco en un túnel de viento con un medidor de decibelios dentro de la oreja del maniquí, encontraron que era entre 6 y 7,5 decibelios más silencioso.

Puedo ver la lógica, con los puntos de anclaje de plástico más grandes desviando más viento lejos de los oídos, pero no me pareció mucho más silencioso que cualquier otro casco que haya usado últimamente. Por supuesto, mis pruebas estuvieron lejos de ser una prueba AB consecutiva, por lo que es, en el mejor de los casos, anecdótica.

Además de ser más silenciosa, Horton dice que la correa fija también es un poco más rápida que una correa de tela. Highbar descubrió que su prototipo de casco tenía una resistencia 0,004 m² menor con la correa Highbar, lo que equivale a siete vatios, a 50 km/h.

Desafortunadamente, a pesar de llevar 24 cascos a un túnel de viento el mes pasado, este no era uno de ellos, por lo que no puedo proporcionar ninguna comparación cuantificable aquí para respaldar su afirmación. El diseño general del casco también jugaría un papel importante aquí, por lo que, a menos que una marca elija ofrecer un casco con un sistema de correas y Highbar, probablemente tendremos dificultades para recrear la prueba.

El último reclamo secundario que mencionó Horton fue la temperatura. Se ha dicho mucho sobre cómo la temperatura central puede afectar el rendimiento, y una de las grandes cosas que Kask destacó con el lanzamiento del Elemento el año pasado fue que una cabeza más fría puede ser tan importante para el rendimiento como un casco más aerodinámico.

Durante mi viaje, sentí que la regulación general de la temperatura del casco era bastante buena y, sorprendentemente para Escocia, fue un día abrasador, por lo que fue una prueba perfecta. Sólo una vez, en una subida lenta y calurosa durante el pico de calor del día, noté una gota de sudor caer en mis gafas de sol. Es imposible decir si el sistema Highbar ayudó de alguna manera a esto, pero como paquete completo, funcionó bien.

Valor

Dado que Highbar no está disponible como complemento del mercado de accesorios, el costo en última instancia se incluirá en el precio minorista general de cualquier casco con el que venga y, como tal, será variable. Por tanto, juzgar su valor es imposible.

Dicho esto, dado que Highbar es una empresa separada con la intención de otorgar licencias de este producto a otros fabricantes, es seguro asumir que, en promedio, aumentará el costo en comparación con un casco que usa correas.

Si se cree que es realmente más seguro, entonces me resultaría difícil ponerle precio a una mayor seguridad, por marginal que sea. Por otro lado, sin embargo, es gratis apretar las correas de tu casco actual, y ahí es posiblemente donde veo el mayor obstáculo de Highbar.

Veredicto

En general, a pesar del poco convencional sistema de correas Highbar, el nuevo casco Canyon se sentía como un casco. Un elogio decepcionante, quizás, pero positivo de cara a un rediseño completo de uno de sus componentes más fundamentales.

Si bien funcionó exactamente como esperaba, no se destacó por ser más rápido, más silencioso o más fresco que su competencia, y la nueva capacidad de ajustarse sobre la marcha realmente no me convenció. Por otro lado, tampoco destacó por ser incómodo, inseguro o lento.

En última instancia, se ha logrado el objetivo principal de eliminar cualquier ambigüedad sobre cómo se deben usar las correas del casco, por lo que es una gran marca en la casilla para Highbar.

Sin embargo, no veo que eso provoque un cambio sísmico en el diseño del casco. En todo caso, me hizo pensar en dedicar cinco minutos más a asegurarme de que las correas de mi casco estén ajustadas correctamente en mis otros cascos.

Si bien este casco es un casco de carretera y grava de alta gama de Canyon, no creo que ahí sea donde finalmente aterrizará Highbar. Puedo ver que funciona bien en cascos para viajeros, donde los usuarios son más numerosos, a menudo tienen menos experiencia y donde los beneficios potenciales para la seguridad se tienen en mayor consideración.

El casco aún no está disponible para su compra, así que consulte Highbar para obtener más información sobre el sistema. Alternativamente, consulte nuestra guía de los mejores cascos para bicicletas de carretera y los mejores cascos para bicicletas de gravel para ver la competencia.