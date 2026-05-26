Ha habido un cambio constante en el mundo de las mejores bicicletas de gravel en los últimos años hacia una emulación cada vez mayor de las bicicletas de montaña. Neumáticos más grandes, suspensión, geometría más relajada, pero todo ha sido algo incremental. Un pelo más de espacio libre aquí, medio grado más de rad en el tubo de dirección allá; No moleste al mercado, ¡tenemos algo bueno sucediendo aquí!

Stooge, una marca boutique con sede en Shropshire, fabrica “hermosas bicicletas que se mantienen al margen de cualquier tendencia o moda, que se manejan maravillosamente y desafían la percepción común de que una bicicleta rígida es una bicicleta inferior”. Sus bicicletas son bastante diferentes y llevan algunos años impulsando neumáticos enormes y una geometría progresiva.

Lo admito, he sido cliente de Stooge. He bebido Kool-Aid. Tenía un hermoso MK4 azul con el que destrocé el Distrito de los Lagos antes de vendérselo a mi colega mucho más capaz, Graham. Como tal, estaba muy emocionado de llamar, desarrollar y luego probar el Rambler, la única oferta de barra abatible de la marca. Sin embargo, no ha sido un camino de rosas. Es una gran bicicleta para algunas cosas, pero para otras es decididamente defectuosa. A veces me pone una gran sonrisa en la cara y me ofrece una muestra de una experiencia de viaje maravillosamente juvenil, pero en otras ocasiones me deja frustrado por el puro y sangriento contrariamiento de la cosa.

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Diseño y estética

No es necesario ser un experto en bicicletas para darse cuenta de que la Stooge Rambler es una bestia diferente de prácticamente todas las demás bicicletas de gravel que existen. Es acero, como probablemente habrás adivinado, pero fabricado con un hermoso tubo superior dividido que se curva hacia abajo a cada lado del tubo del sillín para convertirse en los tirantes. Es posible que no lo hayas notado, porque la bifurcación suele ser lo primero que la gente mira. Una corona gruesa de doble placa con hombros inclinados ancla las piernas, plagadas de interminables ojales, que se curvan y se estrechan en un profundo clásico forma.

Tampoco está corregido por la suspensión. Está diseñado para funcionar de forma rígida, con un ángulo de dirección súper holgado de 69º y capacidad para un enorme neumático de 2,8” en la parte delantera (no igualado por el de 2,6” en la parte trasera). Podrías utilizarlo con guardabarros y aún tener espacio para neumáticos de 2,4”, lo cual es bastante salvaje y algo que puedo probar más adelante cuando el tiempo cambie.

No puedes conseguir construcciones completas, así que si quieres una, prepárate para construirla tú mismo o contratar la ayuda de una tienda de bicicletas decente. Si vives a poca distancia de New Forest, la encantadora Woods Cyclery tiene mucha experiencia y, al menos, es un agradable fin de semana. Construirlo usted mismo, como descubrí, es una pesadilla, y por eso, a pesar de haber tenido el marco desde enero de 2025, me tomó tanto tiempo comenzar a revisarlo.

Es una bicicleta con barra abatible, aunque puedes usarla con barras planas con una potencia más larga de lo recomendado. SRAM es probablemente su mejor opción para la intercompatibilidad aquí, pero elegí Shimano GRX, antes de darme cuenta de que las bielas no encajarían, ya que tiene una carcasa BSA BB de ancho de MTB en el pedalier excéntrico (algo que le permite ejecutarlo en una sola velocidad, si así lo desea). Entonces es una locura. Sin embargo, no se puede colocar un freno GRX completo, ya que los soportes de freno son de montaje IS, no de montaje plano, por lo que tuve que optar por pinzas de freno XT con adaptadores de montaje IS. Las ruedas son de 27,5”, o 650b para los amantes de la carretera, un estándar prácticamente muerto para las bicicletas de gravel y tampoco muy común para las MTB, especialmente cuando el espacio entre ejes traseros no es elevado.

Básicamente, necesitas hacerte la vida más fácil y hacer lo que sugiere Stooge y simplemente conseguir un juego de ruedas Hope Fortus, que son buenas pero no las más livianas. Calcé el mío con Vittoria Mezcals, que desde entonces pasó a llamarse T70.

Stooge sugiere elegir un tamaño que le permita utilizar una potencia de 50-60 mm, e inicialmente eso fue lo que hice, pero luego cambié a una de 90 mm cuando descubrí que me sentía un poco fuera de la parte trasera de la bicicleta; Supongo que se nota mi roadie.

Un cuentagotas era imprescindible para una bicicleta que es sumamente capaz en terrenos difíciles, rematada con un sillín Brooks Swift, en parte porque me encantan los sillines Brooks porque me permiten andar sin pantalones cortos acolchados y en parte porque se ve bien. En realidad, todo parece correcto; Es preciosa y recibí tantos comentarios de admiración de mis compañeros de moto como cuando aparezco en la próxima 'bicicleta aerodinámica más rápida del mundo'. Incluso los extraños me dirían que era hermoso, lo cual rara vez sucede.

Sin embargo, la apariencia importa poco si no funciona bien y lo hace en el contexto correcto.

Actuación

La clave, como descubrí sobre el coste de mis rodillas, está en el nombre. Esta es una bicicleta predispuesta a deambular. Huele las flores, disfruta de la vista, toma una foto, tómate tu tiempo. No es, ni mucho menos, una bicicleta rápida y, como tal, requirió un poco de recalibración mental. Una noche lo llevé a un rápido paseo en grupo por grava, que implicaba un poco de elevación, y llegué a casa sintiendo que debía estar muy fatigado, ya que simplemente no podía seguir el ritmo. Cayó como una piedra en cada subida. Saqué la balanza, por curiosidad:

15,12 kilos.

¡Quince! Está montado, con una bolsa de repuestos para el cuadro (una pequeña multiherramienta, una minibomba pequeña, un tubo de TPU, un tapón sin cámara y algunas palancas de plástico), media botella de agua sin beber y una computadora, pero aun así, quince kilogramos en términos de bicicleta significa que pesa lo mismo que el USS Enterprise. Las ruedas no son tan livianas, pero de ninguna manera es una construcción pesada. Sí, tiene un sillín de cuero, pero también tiene barras de carbono, portabidones de titanio e incluso cambié tantos pernos de jefe M5 como pude por otros de titanio. Es como montar un Crux con un segundo Crux en la espalda. Demonios, ahora es más que algunas bicicletas eléctricas, y realmente te ralentiza cuesta arriba. Esto solo importa si estás jadeando tratando de seguir el ritmo de tu viaje habitual en grupo, pero incluso si no lo estás, te hace la vida más difícil si vives en un lugar lleno de baches.

Cargada con todo lo necesario para un recorrido todoterreno, el peso adicional de la bicicleta constituye una proporción menor del peso total del sistema, pero vale la pena tener en cuenta que esto sigue siendo un volumen que vas a transportar cuesta arriba y cuesta abajo, independientemente del ritmo.

El peso también influye fuera de las subidas. En singletrack, me pareció bastante engorroso, aunque admito que estoy acostumbrado a frontales mucho más parecidos a los de una carretera, pero lo atribuyo a una combinación del volumen del conjunto y el ángulo de dirección de 69º.

Es, a todos los efectos, una bicicleta de montaña, pero carece de agilidad. Sin embargo, en algunos terrenos brilla absolutamente. Los auténticos paseos todoterreno son una delicia. Una excursión al bosque para recoger ajos silvestres era una alegría, y cada vez que lo apuntaba cuesta abajo, dentro o fuera de la carretera, me quedaba sonriendo como un niño de ocho años. Es absurdamente estable, sea cual sea la superficie, y en las esquinas abiertas y fluidas, puedes golpearlas a gran velocidad. Incluso logré quedar entre los diez primeros en un popular descenso por carretera, principalmente porque podía dejar caer el sillín y mantenerme en un supertuck con absoluta confianza. Creo que colocar una potencia un poco más larga de lo recomendado hizo que se agarrara un poco mejor en la parte delantera, pero eso será una cuestión de ajuste personal. No le hace ningún favor a la bicicleta simplemente resumirla hasta convertirla en una “chatarra moderna”, pero de cualquier bicicleta que haya montado, grita más que cualquier otra cosa “subir una gran colina llena de baches solo para volver a bajarla”, y me encanta por eso. ¿Fingí mentalmente que estaba corriendo por el campo Repack a finales de los 70 en California? Por supuesto que lo hice.

Curiosamente, estaba a punto de escribir “no tienes por qué desanimarte por la falta de una horquilla de suspensión”, cuando recordé que es una bicicleta de gravel y que todavía no es la norma. De hecho, parece que, a medida que los neumáticos se ensanchan, el coqueteo a corto plazo de la industria con la suspensión no parece haber llegado a convertirse en un romance total, por lo que en este sentido está preparado para el futuro.

Es mucha bicicleta para divagar, pero si mides tus recorridos por tiempo en lugar de distancia, vatios, calorías o algún tipo de métrica basada en el sufrimiento, muy rápidamente te molesta. Puede que tenga fallas, puede que pese una tonelada, pero cuando estoy solo y no persigo a un grupo, no he dado un paseo en él que no haya disfrutado, ya sea en el bosque o simplemente yendo a comprar pintura a la ferretería. Si mi ciudad natal, Bristol, no fuera tan mala para el robo de bicicletas y no llamara tan claramente la atención, la usaría todos los días para todo.

También lo utilicé inicialmente con pedales planos antes de cambiarlos a pedales de grava automáticos. Si bien es lento en las subidas, los enormes neumáticos y la baja velocidad que ofrece lo que efectivamente es una transmisión MTB significan que probablemente podrías subir por el costado de un edificio, aunque sea lentamente. Pude avanzar sobre terreno empinado y rocoso por el que a menudo me encuentro caminando menos.

Valor

Normalmente, en esta parte, comparo la opción X con la opción Y, pero realmente no hay nada comparable con qué comparar el rambler. Por £ 800, una cifra que demuestra que se basa en lo que la marca cree que vale en lugar de £ 799,99 para engañarte, obtienes un marco de acero que puede circular sobre casi cualquier terreno. Puedes utilizarlo con una barra abatible o una barra plana, puedes colocarle un estante, una bolsa de marco completo, puedes utilizarlo fijo si eres un imbécil o de una sola velocidad si solo necesitas que te examinen la cabeza de buena manera. Puedes usar un portaequipajes, puedes usar guardabarros Y aún así tener capacidad para colocar mega neumáticos. Puede hacer lo que quieras fuera de la carretera, además de ir rápido.

Yo diría que parte de la diversión, si se le puede llamar darse cuenta de que otra parte no encaja debido a algunas decisiones de diseño innecesariamente contrarias, la diversión está en la construcción de la cosa. Al igual que los Fairlights que he montado, es un placer trabajar en él, una vez que todo está en orden. Todo externo, tornillos grandes, pedalier roscado. Es utilitario, y mucho mejor por eso, y a pesar del enorme peso del dispositivo, creo que tiene un valor bastante bueno por £ 800 si se ajusta a su caso de uso.

Veredicto





Es difícil para mí pasar por alto la enorme masa del asunto. Realmente afecta la sensación de andar en el tipo de grava que hago, y hace que el singletrack sea una batalla. No es aerodinámica, ha sido una pesadilla armarla con estándares bastante retrógrados, está tan cerca de ser una bicicleta de montaña que probablemente deberías comprarte una bicicleta de montaña… y, sin embargo, me encanta, eso es lo loco.

Antes de dedicar mi tiempo a probar bicicletas aerodinámicas y a deliberar sobre las ventajas y desventajas de los neumáticos aerodinámicos, solía pasar una parte importante de mi tiempo en bicicleta esencialmente jugando. Subía por los pasos de Lake District en un Specialized Rockhopper de finales de los 80 con una alforja de sándwiches por el placer de la tarea. Monté bicicletas de gravel de piñón fijo verdaderamente horrendas y tándems antiguos. Incluso me hice una bicicleta de turismo con freno cantilever y cambio en el tubo diagonal y la recorrí hasta media Francia.

De hecho, mi recuerdo más feliz en bicicleta fue andar por el bosque en Suecia en una bicicleta urbana destartalada con freno de contrapedal. Ninguna de estas bicicletas fue terriblemente buena desde cualquier punto de vista mensurable, pero todas me brindaron o continúan brindándome una alegría inmensa, y la Rambler encaja en esta categoría. Justo escribiendo esto ahora, quiero ir a montarlo un rato en el bosque.

Realmente no se puede comparar con las bicicletas de gravel modernas porque no está diseñada para hacer el mismo trabajo. Si desea configurar un FKT, esta no es la bicicleta para hacerlo. Sin embargo, puedo entender por qué The Woods Cyclery las tiene en stock, ya que creo que podría ser la bicicleta perfecta para New Forest o para hacer cosplay de las páginas de los fotolibros de Rough Stuff Fellowship Archive.

¿Cambiaría algo si tuviera tiempo nuevamente para construirlo? Creo que le colocaría un juego de platos dobles 50.4 BCD de amplio rango y lo haría funcionar de alguna manera (lo he visto hacerlo), y tendría una verdadera marcha ultralenta para cuesta arriba y un plato más grande para el resto del tiempo. Dejaría los pedales planos y colocaría un pequeño portaequipajes delantero. Probablemente también colocaría guardabarros y probablemente unos neumáticos Schwalbe G-One Allround de 2,25″, y dejaría de intentar tratarlo como MTB-menos y lo vería más como gravel-plus. Todavía podría hacer todas estas cosas. Tal vez lo haga todo y coloque un freno de contrapedal en la llanta trasera y veré qué tan rápido puedo vaporizar la grasa dentro de él…