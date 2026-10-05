El equipo Lidl-Trek y Gaia Realini han acordado poner fin a su contrato un año antes de lo planeado. Esta decisión se tomó de mutuo acuerdo entre ambas partes y se espera que tengan un proceso de separación amistoso.

Lidl-Trek es un equipo de ciclismo profesional con sede en Europa, mientras que Gaia Realini es una ciclista italiana que se unió al equipo el año pasado. A pesar de que el contrato inicialmente estaba planeado para durar más tiempo, ambas partes han decidido rescindirlo antes de lo previsto.

Se espera que el equipo Lidl-Trek anuncie pronto quién ocupará el lugar de Gaia Realini en el equipo y que la ciclista italiana encuentre un nuevo equipo para la siguiente temporada.

Esta noticia ha sorprendido a muchos en el mundo del ciclismo, pero ambas partes parecen estar de acuerdo en que esta es la mejor decisión para ambas partes en este momento..