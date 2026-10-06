En la segunda jornada de la Charm City Cross, Manon Bakker y Tofik Beshir se llevan la victoria en la categoría C2 en un circuito embarrado en Baltimore.

Bakker y Beshir dominaron el fin de semana con sus triunfos en la competencia, destacando su habilidad en terrenos complicados. El circuito presentó múltiples desafíos para los competidores, pero ambos demostraron ser los más fuertes en esta edición de la carrera.

El evento atrajo a un gran número de espectadores que disfrutaron de la emoción de la competencia en un ambiente lleno de adrenalina. La Charm City Cross se consolida como uno de los eventos más importantes en el mundo del ciclismo de campo a través.

Bakker y Beshir se llevaron los aplausos y el reconocimiento del público por su destacada actuación en este exigente circuito. Sin duda, su desempeño en este fin de semana ha dejado una huella imborrable en la historia de la competencia..