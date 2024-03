Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) logra su cuarta victoria consecutiva en la Ronde van Drenthe, convirtiéndose en la única ganadora récord de la clásica holandesa. En el sprint cuesta arriba sobre los adoquines de la VAMberg, Wiebes fácilmente se distanció de Elisa Balsamo (Lidl-Trek) y Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck).

Después de una larga escapada en solitario de Valerie Demey (VolkerWessels), un ataque de Pieterse en la última vuelta llevó a un fuerte grupo delantero de ocho corredoras que también incluía a Balsamo y Wiebes, pero fueron alcanzadas nuevamente por el pelotón, preparando el sprint final.

“Se ha convertido en una de mis carreras favoritas. No me fue bien en 2019, pero desde 2021 ha ido muy bien. El sprint es un poco diferente. Pero Christine [Majerus] me preparó perfectamente y me dejó en el inicio de los adoquines, y cuando lancé mi sprint y miré atrás vi la brecha, fue genial”, relató Wiebes sobre el sprint cuesta arriba.

Majerus y Wiebes formaron parte del grupo delantero en la vuelta final, pero fueron alcanzadas por el pelotón.

“Al principio pensamos que era la jugada ganadora, pero luego nos dijeron desde el coche que varios equipos estaban persiguiendo en el pelotón. Miramos alrededor y pudimos verlos muy cerca detrás”, dijo Wiebes.

La carrera tuvo un recorrido cambiado en comparación con ediciones anteriores, con una corta llegada a la VAMberg seguida de cinco vueltas a un circuito de 29.9 kilómetros para una distancia total de 158.1 km. La meta se trasladó a la cima de la escalada empedrada de la VAMberg, lo que significaba que las corredoras tenían que ascender el lado empedrado de la montaña de residuos de vertedero seis veces y la subida asfaltada cinco veces.

En la primera vuelta, el pelotón se rompió completamente en los vientos cruzados, pero los primeros grupos se fusionaron nuevamente en la segunda vuelta. Demey atacó sobre la VAMberg y rápidamente tuvo una ventaja de un minuto.

Aunque la brecha de tiempo fluctuó bastante entre solo 15 segundos y 2:20 minutos, Demey mantuvo al pelotón a raya hasta la penúltima vuelta, siendo alcanzada a solo 38 km de la meta.

El ritmo se mantuvo alto en los vientos cruzados mientras los equipos líderes forzaban abanicos, dejando atrás a varias corredoras del pelotón. En el ascenso penúltimo de la VAMberg, Pieterse se lanzó con todo y dividió el grupo en las dos subidas en las que solo Wiebes, Pfeiffer Georgi y Charlotte Kool (ambas del Team DSM-Firmenich PostNL) pudieron seguirla.

Alice Towers (Canyon-SRAM), Christine Majerus (SD Worx-Protime), Christina Schweinberger (Fenix-Deceuninck) y Balsamo se unieron al grupo delantero después de la escalada, formando un grupo delantero de ocho en el que tres equipos tenían dos corredoras cada uno.

El pelotón estaba a solo 16 segundos detrás, pero con UAE Team ADQ y Uno-X Mobility compartiendo el trabajo de persecución, la brecha se cerró a 19 km de la meta.

Una aceleración de Pieterse y un ataque de Ilse Pluimers (AG Insurance-Soudal) no tuvieron éxito, y los trenes de sprint tomaron el control en los últimos diez kilómetros. SD Worx-Protime y Team DSM-Firmenich PostNL estaban muy bien posicionados con cuatro corredoras cada uno en el frente del pelotón, con Balsamo en la rueda de Kool y finalmente Marta Lach (Ceratizit-WNT) a la zaga de Wiebes.

A 1.5 km de la meta, UAE Team ADQ y Lidl-Trek se pusieron al frente mientras SD Worx-Protime retrocedía un poco, con brechas apareciendo en las esquinas hacia el vertedero. Georgi, Kool, Eugenia Bujak (UAE Team ADQ) y Balsamo estaban al frente demasiado temprano al entrar en el último kilómetro, y Majerus piloteó a Wiebes nuevamente al frente con Letizia Paternoster (Liv-AlUla-Jayco) y Pieterse siguiendo.

Cuando Georgi se apartó a 300 metros de la meta, Majerus entregó perfectamente a Wiebes al último pequeño esfuerzo en los adoquines. Cuando Wiebes lanzó su sprint entrando en la sección de adoquines de 100 metros, Balsamo tuvo que dejarla ir mientras Pieterse empujaba desde atrás para quedarse con el tercer lugar..