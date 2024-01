“Un intervalo como ese en el calendario no es bueno para el deporte”, dice el director ejecutivo mientras el equipo británico trabaja con el organismo rector para salvar la carrera en casa

Ineos Grenadiers seguirá comprometido a garantizar que el Tour de Gran Bretaña regrese al calendario profesional en 2024 y más allá, según el nuevo director ejecutivo, John Allert, después de que el futuro de la carrera quedó en duda debido a problemas financieros.

El antiguo organizador del Tour de Gran Bretaña, SweetSpot, entró en “liquidación voluntaria” a principios de este mes después de enfrentar más de £1 millón en demandas legales. La compañía británica organizó la carrera desde su reactivación moderna en 2004 hasta 2023, pero British Cycling retiró su acuerdo que permitía a SweetSpot organizar la carrera en noviembre pasado después de que se formularan acusaciones de que la compañía debía alrededor de £750,000.

Como carrera local del equipo británico Ineos Grenadiers, Allert declaró que estaban ansiosos por trabajar con el organismo rector nacional para salvar la carrera debido a la importancia del evento para el país, los corredores y los fanáticos locales.

“Obviamente somos partes interesadas muy interesadas en términos de, ya sabes, una ‘carrera de casa’. Creo que es muy triste… tal vez esto respalde la posible necesidad de cambio”, dijo Allert durante una videollamada con medios británicos e internacionales, incluido ciclismonoticias.

“Todo lo que puedo decir es que, como equipo con herencia británica, trabajaremos con todas las partes interesadas, el ciclismo británico o cualquier parte comercial, para volver a ver un Tour de Gran Bretaña en el calendario lo más rápido posible.

“Creo que es una carrera importante, no sólo para el Reino Unido, pero creo que algunas de estas carreras nacionales son grandes oportunidades para los ciclistas locales, los equipos que no pertenecen al WorldTour y para los aficionados locales, y tener un hueco como ese en el calendario no es bueno”. por el deporte”.

Allert fue ascendido a director ejecutivo durante una importante reorganización del personal en Ineos Grenadiers en los últimos meses de 2023, y Dave Brailsford dejó su puesto directivo para supervisar la participación de la empresa en una variedad de deportes diferentes. Esto incluirá las operaciones en el Manchester United después de la inversión de mil millones de libras de Ineos en el club de la Premier League.

Además del Tour de Gran Bretaña, SweetSpot también fue el organizador de la carrera del Women’s Tour, que después de ser cancelado en 2023 debido a la falta de patrocinadores y financiación, ahora parece que desaparecerá del calendario del Women’s WorldTour.

British Cycling emitió una declaración original en noviembre afirmando que seguía comprometido a ofrecer una carrera masculina sin mencionar el Tour femenino, pero en una declaración actualizada a Ciclismo semanal añadió que “están haciendo todos los esfuerzos posibles para garantizar que el Tour de Gran Bretaña y una carrera por etapas del UCI Women’s World Tour se celebren en 2024 y más allá”.

Se entiende que British Cycling hablará más sobre sus posibles planes para el futuro de ambas carreras la próxima semana.

La escena ciclista británica ha recibido múltiples golpes en los últimos años y es probable que solo queden dos carreras de la UCI en caso de que British Cycling, con la ayuda de Ineos Grenadiers y otros, no pueda revivir la carrera después de las dificultades financieras: la Rutland-Melton CiCLE Classic. (1.2) y Ride London Classique (2.WWT).

Diez años desde que el ciclismo en Gran Bretaña alcanzó su cima al albergar el Tour de Francia 2014 en medio de los picos de los poderes de Bradley Wiggins, Chris Froome, Mark Cavendish y Team Sky, la escena ha experimentado un grave declive y el legado de principios de la década de 2010 podría estar desapareciendo.

El Tour de Gran Bretaña 2023 lo ganó Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), mientras que Ineos Grenadiers encontró un respiro en su carrera de casa gracias a una victoria de Carlos Rodríguez en la etapa final en Caerphilly. La carrera fue fuertemente criticada con una serie en gran medida repetitiva de finales llanos en seis de ocho etapas, ofreciendo finales de sprint similares sin carreras muy emocionantes.

El Tour Femenino se realizó por última vez en 2022 y fue ganado por Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), pero no pudo regresar en 2023 después de que un intento fallido de financiar colectivamente suficiente dinero no dejara a los organizadores más remedio que cancelar.