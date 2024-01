Se acerca otro día lluvioso de enero, por lo que también podemos repasar los altibajos de otra chaqueta de nuestra prueba grupal de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables. Ayer te compramos la reseña de la chaqueta impermeable Endura GV500, y hoy es otra opción para la grava en forma de Albion Zoa Rain Shell.

Definitivamente no es la clásica capa impermeable para carretera, eso seguro, y en muchos sentidos, se parece más a una tradicional impermeable para senderismo modificada para usar como chaqueta de ciclismo, pero dada la posibilidad de elegir entre todas las chaquetas que tengo en prueba, esta es la que Quiero alcanzar la mayoría cuando no estoy conduciendo por la carretera. También es la chaqueta que utilizo para afrontar las tareas de senderismo, además de mi capa exterior North Face Gore-Tex Pro, para caminatas de un día en cualquier caso.

Aún así, no viniste aquí para leer una reseña de una chaqueta de senderismo, ¿verdad? He llevado la Zoa a pasear en bicicleta en Cornualles bajo la lluvia, y también en el Distrito de los Lagos, también bajo la lluvia pero con temperaturas mucho más frías. Entonces, ¿por qué es mi opción preferida? ¿Quién podrá vivir colgado junto a la puerta mientras los demás viven en la caja grande con la palabra “IMPERMEABLES” garabateada con rotulador?

Con poco esfuerzo podrás refugiarte espectacularmente dentro de Zoa.

Diseño y estética

Esta es una chaqueta holgada, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Si quieres una chaqueta aerodinámica y lista para la carrera, entonces probablemente esta no sea la chaqueta impermeable preferida. He estado usando una talla mediana, y aunque probablemente podría haber bajado a una talla pequeña, me alegro de no haberlo hecho, por razones que veremos más adelante. Me queda bien en los hombros y tiene el largo adecuado.

En realidad, no tiene la cola caída tradicional que se ve en la mayoría de las chaquetas impermeables para ciclismo. La parte trasera es definitivamente más baja, pero sólo un poquito. En la parte superior hay una capucha espaciosa con espacio incluso para los cascos POC más bulbosos, pero lo más importante es que tiene una visera rígida con cable y dos lengüetas cosidas dentro de la capucha, lo que significa que se puede usar sin casco. Esta es la clave de la versatilidad de la chaqueta; significa que, de manera realista, también puedes usarlo fuera de la bicicleta. O en bicicleta, pero sin casco (horror de horrores).

La cremallera principal es impermeable y de doble extremo, por lo que puedes abrir la parte inferior para acceder a los bolsillos o añadir un poco de brisa refrescante alrededor de tu barriga. También es útil, dado el corte holgado, desabrocharlo un poco desde abajo si pasas mucho tiempo en las gotas; simplemente evita que el frente se arrugue tanto.

Los dos bolsillos laterales son espaciosos y ambos también cuentan con cremalleras impermeables de doble extremo. Honestamente, tener un bolsillo con cremallera de doble extremo no era demasiado útil y tendía a agregar confusión en lugar de versatilidad. Albion afirma que los bolsillos, con su interior de malla, crean un sistema de ventilación flexible. Sí, en teoría puedes abrir los bolsillos y dejar entrar aire para refrescarte. Esto cae ligeramente si tienes cosas en los bolsillos que quieres que permanezcan en su lugar.

Incluso con un casco grande en la cara, la caja no es claustrofóbica ni restrictiva.

Los puños también tienen un diseño elegante y utilizan más una pinza que la clásica lengüeta del puño. Ciertamente funciona, pero mi principal problema es que no pude apretarlos lo suficiente y, cuando los dejo sin abrochar para que un poco de aire fresco llegue a mis muñecas, la lengüeta suelta se agita. Rara vez uso guantes, incluso bajo la lluvia, y tengo muñecas delicadas. Una tira más grande de ganchos de velcro solucionaría este problema cada vez que llegue una actualización a la chaqueta.

He tenido tanto la versión naranja como la negra con capucha naranja (una fue una prueba para una publicación anterior. Prefiero la negra y naranja; parece más técnica, y sí, la marca gigante PERTEX en el antebrazo derecho es un poco descarado, pero me hace sentir como si estuviera saliendo a escalar la cara norte del Eiger cuando en realidad solo estoy tomando un poco de leche. Creo que es una chaqueta de gran apariencia, el contraste de la capucha realmente resalta, aunque el El negro liso es un poco apagado para mi gusto. La tela exterior es muy suave al tacto, y con la versión naranja, encontré que se mancha muy fácilmente. Dado el cuidado que hay que tener al lavar las telas impermeables, estas se vuelven más como tatuajes, especialmente si se trata de algo así como aceite de cadena rancio.

La marca del antebrazo no será para todos, pero a mí me encanta.

Hablando de tejidos impermeables, Albion Zoa utiliza la membrana impermeable Pertex Shield Air. Para ahorrarle la perorata de marketing, más allá de que “utiliza una membrana de nanofibra permeable al aire”, funciona esencialmente de la misma manera que cualquier otro tejido impermeable. Si desea una introducción sobre cómo funcionan las telas impermeables, lo tenemos cubierto.

Dentro de la gama Pertex Shield se encuentra efectivamente la versión de Gore-Tex Active de la marca, diseñada para actividades de alto rendimiento. Hay un aumento de la transpirabilidad y, al mismo tiempo, un sacrificio en términos de columna de agua. Pertex no da estas cifras, o al menos no las que pude encontrar, así que tendrás que salirte de mis descripciones más confusas.

Una cosa interesante que separa la comercialización de telas impermeables Pertex de otras es que se vende como “silenciosa”. Algo extraño que decir, ¿verdad? Hasta que te lo pones, como lo hice espalda con espalda contra algo como el Endura GV500, es difícil ver a qué se refieren, pero las tres capas de tela laminadas juntas son brillantemente flexibles y casi completamente libres de crujidos. y el silbido que se oye cuando el brazo roza el torso.

Actuación

Dado que la he señalado como mi chaqueta impermeable favorita, sería una apuesta segura asumir que funciona bien, más allá de estar relativamente bien diseñada. Después de usar muchas chaquetas impermeables mucho más ajustadas, me tomó un tiempo llegar al Zoa Rain Shell, pero una combinación de un par de factores me convenció.

En primer lugar está la protección que ofrece. Cualquiera que sea la cabeza hidrostática del Pertex Shield Air, sospecho que está ahí o cerca con Gore-Tex Active, que es el estándar perenne para prendas impermeables de alto rendimiento. No dudaría en salir en las peores condiciones durante períodos prolongados de tiempo. Si fuera a hacer un viaje de varios días y el pronóstico fuera desalentador, esta sería mi chaqueta preferida. No será tan impermeable como Gore-Tex Pro, pero muy pocas chaquetas de ciclismo impermeables utilizan esta opción porque no es lo suficientemente transpirable (la 7Mesh Revelation es la única que me viene a la mente).

Para mal tiempo normal e incluso uso extremo al andar en bicicleta, no se me ocurren muchos escenarios en los que Zoa no sería un compañero capaz. Lo he usado bajo lluvia prolongada y como capa exterior protectora en temperaturas tan bajas como -15 grados Celsius, y lo volvería a hacer. Se adapta fácilmente a muchas capas debajo, lo que abre los rangos de temperatura más bajos que normalmente cubren las mejores chaquetas de ciclismo de invierno.

Aparte de la protección, la transpirabilidad es excelente. Allí arriba con los mejores. No está a la altura de Shakedry, pero ¿una chaqueta Shakedry para gravel, expediciones o ciclismo de montaña? No gracias, demasiado endeble; Me temo que todo es un compromiso cuando el tiempo empeora. Los bolsillos y puños funcionan bien para fomentar el flujo de aire, pero rara vez sentí la necesidad de recurrir a ellos. Si las cosas se calientan, la lluvia amaina por un corto tiempo o decido esforzarme un poco, generalmente se requiere poco más que abrir la caja frontal.

Para mí, la transpirabilidad forma una parte más importante de lo que quizás sea el mayor punto de venta del Zoa; comodidad. Es transpirable, sí, y sospecho que parte de eso se debe al ajuste. Dado que es más holgada de lo que normalmente llevarías una chaqueta de ciclismo, cuando abres la caja frontal, los movimientos del cuerpo crean un efecto de fuelle que expulsa el aire hacia arriba. Más que eso, el ajuste más amplio es cómodo en sí mismo, y aunque una chaqueta demasiado grande normalmente me volvería loco aleteando al viento, la tela aquí es refrescantemente silenciosa. El factor comodidad también es el motivo por el que creo que sería un excelente compañero de expedición.

Valor

Un precio de £260 es caro para una chaqueta de ciclismo impermeable. La cuestión es que esta no es una chaqueta de ciclismo impermeable. Es solo una chaqueta impermeable y resulta genial para usarla mientras andas en bicicleta.

Llega un punto en el que los rendimientos son decrecientes con todas las compras y, para algunas, como la chaqueta POC Supreme de £ 450, en realidad obtienes mucho menos por mucho más dinero debido a un aumento en la especialización. Aquí, entonces, tienes una chaqueta impermeable razonablemente cara, pero es una que te será muy útil para andar en bicicleta, así como para hacer senderismo, uso general y apuesto a que también escalar, dado que su capucha es compatible con el casco. No veo ninguna otra chaqueta impermeable de marcas de ciclismo que ofrezca este nivel de versatilidad y, por esa razón, creo que la Albion Zoa representa una buena relación calidad-precio.

Si tuviera que tener una chaqueta impermeable para hacerlo todo, y esto no es una situación inconcebible, elegiría la Zoa Rain Shell. Esto puede ser un poco exagerado, pero en mi opinión, es la contraparte portátil de mi bicicleta de gravel Fairlight Secan, en el sentido de que hace la mayoría de las cosas muy bien.

Veredicto

No es una chaqueta de carreras, a menos que tu idea de competir sea algo así como la GBDuro, sino una excelente compañera para los días húmedos, ventosos y fríos sobre y fuera de la bicicleta. Te llevará a la cima de la subida bajo un aguacero y te mantendrá lo suficientemente cómodo como para disfrutar de la vista por un rato también. Es caro, pero visto en el contexto de lo que agrega, creo que es una compra realmente inteligente para los ciclistas que tienen intereses al aire libre más allá del ciclismo.