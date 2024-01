Cuando lanzó su nueva gama urbana en 2017, Boardman se propuso ofrecer a los ciclistas algo para afrontar los desafíos únicos de la vida urbana sin andar en una bicicleta que, en palabras de la compañía, “parece y se siente como un acorazado”.

Con un simple vistazo a la Boardman URB 8.9, no hay duda de que ese breve –al menos en términos de apariencia– se ha cumplido: su llamativo cuadro, su horquilla de carbono, sus ruedas con llantas profundas, su sistema de transmisión por correa y su buje con engranaje interno parecen más un avión de combate que un avión de combate. acorazado. Parece una bicicleta del futuro, incluso cinco años después de su lanzamiento, y sus especificaciones por sí solas la comparan con las mejores bicicletas híbridas económicas del mercado actual.

La transmisión, al ser una transmisión por correa y una configuración de engranaje de buje, es una alternativa que requiere poco mantenimiento, genera poco desorden y no presenta complicaciones, y aunque estos bujes no son nuevos para las bicicletas urbanas (Ridgeback los ha estado fabricando durante años, por ejemplo), transmisiones por correa. son mucho menos comunes. Es más probable que se vean en bicicletas eléctricas, cuando se encuentran en ejemplos mecánicos son velocidades únicas como la Priority Ace o bicicletas más orientadas al rendimiento como la Cannondale Bad Boy 1 y la BMC Alpenchallenge 01, que cuestan más del doble que la URB. Precio de venta al público de £ 875 / $ 1022 del 8.9.

Disponibles para comprar en Halfords, un minorista más conocido en el Reino Unido como especialista en repuestos para automóviles, las bicicletas Boardman pueden ser consideradas por algunos como una opción similar a una “bicicleta de supermercado”, pero en realidad tienen un pedigrí impecable. La empresa fue fundada en 2007 por el medallista de oro olímpico y usuario del maillot amarillo del Tour de Francia Chris Boardman y, informado por su época como director de I+D en British Cycling, ha producido bicicletas que han llegado al oro olímpico y al Campeonato Mundial de Ironman. Boardman fue adquirida por Halfords en 2014 y, como resultado de esa relación, sus bicicletas, que incluyen modelos de alto rendimiento para carretera, montaña y grava, así como la gama de ocio y desplazamientos en la que se encuentra la URB 8.9, a menudo se consideran con una excelente relación calidad-precio.

Gates Carbon Drive es una alternativa de bajo mantenimiento a una cadena tradicional

Diseño y especificación

El Gates Carbon Belt Drive es el acto principal aquí. En lugar de una cadena tradicional con platos y casete, la correa se fija a piñones individuales en la parte delantera y trasera. Un buje interno Shimano Nexus de ocho velocidades en la rueda trasera brinda opciones de cambio, lo que, según Boardman, hace que la bicicleta “casi no requiera mantenimiento”. A diferencia de una cadena, la correa no requiere lubricación, se puede limpiar únicamente con agua y no se oxida. El sistema en su conjunto es más liviano que una transmisión tradicional, lo que ayuda a mantener el Boardman URB 8.9 en un peso declarado de 10,7 kg.

Gates lanzó este modelo particular de cinturón, el CDN, en 2015, destinado a bicicletas urbanas y que utiliza la misma tecnología de cordón de fibra de carbono que su sistema CDX premium. Todd Sellden, director de Gates, dijo en ese momento: “CDN es nuestra transmisión por correa orientada al valor para las personas que desean una bicicleta urbana limpia y elegante para ir a la ciudad o al vecindario. Es para ciclistas que andan con jeans o faldas y zapatos casuales, no con spandex y ropa de carrera”.

Bueno, los diseñadores de Boardman URB 8.9 ciertamente entendieron el memorando de “limpio y elegante”. La falta de desviadores o casetes, el enrutamiento interno de los cables y los frenos de disco en lugar de llantas contribuyen a que la bicicleta se sienta muy limpia y sin complicaciones. Esto se refleja en la decoración, con ‘Boardman’ escrito en pequeñas letras blancas en la parte superior del tubo diagonal y las únicas otras marcas en el cuadro y la horquilla, que viene en una única opción de color azul grisáceo metálico, son las de la compañía. Logotipo en la parte delantera del tubo de dirección.

La forma angular y nítida del tubo superior y del tubo inferior le dan a la URB 8.9 una apariencia elegante que recuerda a los cuadros aerodinámicos de carbono de alta gama.

El cuadro en sí, creado específicamente para la gama URB, no se parece a las bicicletas de carretera de Boardman ni a su gama híbrida HYB más convencional. Si bien el tubo del sillín, afortunadamente, sigue siendo cilíndrico, el tubo superior y el tubo inferior tienen lo que sólo puede describirse como un guiño a los modernos cuadros aerodinámicos de carbono con una forma angular que se ensancha donde se conecta con el tubo de dirección. Este efecto esculpido se replica en la horquilla de carbono y, aunque claramente la forma supera a la función (el tubo diagonal, de hecho, se parece bastante al tubo superior de la nueva Trek Madone), logra su objetivo de ser bastante llamativo y diferente a la gran mayoría de los híbridos. bicicletas por ahí.

Las llantas también son específicas de la gama URB y, con 35 mm, son más profundas que cualquier otra bicicleta Boardman, aparte de la SLR 9.6 Disc Carbon de gama alta. Nuevamente, es probable que esto complemente más el aspecto de la bicicleta que cualquier beneficio de rendimiento, pero hace ese trabajo muy bien combinado con neumáticos Vittoria Randonneur Tech de 32 mm.

El sillín y los puños son otra área en la que Boardman quizás opta por el estilo sobre la sustancia. Hechos de lona, ​​se ven y se sienten muy bien, pero pueden verse afectados en términos de durabilidad a largo plazo.

Dicho esto, dejando a un lado los aspectos que llaman la atención y se centran en el estilo, el URB 8.9 rápidamente se pone serio. Las especificaciones destacadas de peso inferior a 11 kg, horquilla de carbono cónica y frenos de disco Shimano BL-MT201 están por encima del promedio para un híbrido a este precio y se parecen más a las bicicletas deportivas que buscan rendimiento. Esto se refleja en la geometría del cuadro, que, lejos de ser una bicicleta urbana tranquila, se inclina hacia lo más agresivo con una altura de pila más baja y un alcance más largo.

El buje interno Shimano Nexus de 8 velocidades ofrece suficiente engranaje para escaladas ligeras

Actuación

Lo que más me llamó la atención de la URB 8.9 cuando la probé por primera vez no fue su transmisión única, sino la capacidad de respuesta del cuadro. Me preocupaba que reducir el peso de la bicicleta a menos de 11 kg pudiera resultar en cierta falta de vida (que había experimentado en híbridos con especificaciones similares), pero la Boardman ofrecía una aceleración fácil y divertida. Junto con los cambios fluidos de las palancas de cambio Shimano Alfine Rapidfire y el buje de cambio interno Nexus, cumple todos los requisitos para una bicicleta urbana sin lugar a dudas: va de A a B con un estilo agradable y sin esfuerzo y un poco de arrogancia.

Superando sus límites, llevé la URB 8.9 más lejos, a la campiña de Hertfordshire, y descubrí que las limitaciones del ‘plato’ único y las ocho marchas se compensaban un poco con el peso de la bicicleta y ese cuadro receptivo. Tuve suficiente para subidas de dificultad media (hasta aproximadamente un 8% de pendiente) sin demasiados problemas y para un viaje incluso me puse algunos pedales SPD y subí una subida que tenía secciones de más del 12%.

Si bien ciertamente sentí que había llegado a sus límites, el URB 8.9 ya estaba superando con creces mis expectativas. De vuelta en terreno más plano, su aceleración y capacidad de respuesta fueron comparables a las de la gama Alpenchallenge de BMC, que se consideran algunos de los híbridos con marco de aluminio más rápidos disponibles y se venden a un precio mucho más alto. Los frenos de disco hidráulicos Shimano MT-201 fueron otra área en la que la URB 8.9 tuvo un avance notable con respecto a las ofertas principalmente Tektro que se encuentran en otras bicicletas a este precio, especialmente en términos de frenado modulado.

La desventaja fue que el marco rígido a veces carecía de comodidad, y aquí es donde vi, o más bien sentí, una marcada diferencia con respecto a la Alpenchallenge. Estuvo bien cuando lo tomé sobre grava muy ligera, pero sentí las vibraciones de los adoquines, los baches o la superficie de la carretera en general mucho más de lo que me hubiera gustado. Venía con neumáticos de 700×32 mm y había espacio para ir más grandes para reducir el efecto de esto, pero no parecía una bicicleta que alguna vez se sintiera cómoda en terrenos difíciles.

La URB 8.9 dispone de accesorios para portaequipajes y guardabarros

Veredicto

Con un nombre como URB, transmisión por correa y estética mírame, no se puede obviar que esta moto está orientada a la vida urbana; Quizás una bicicleta urbana para el siglo XXI. Y tampoco hay duda de que está a la altura de esa facturación con creces. Es divertido, rápido y sin complicaciones. El tipo de bicicleta que puedes coger y marchar; ir de compras, quedar con un amigo para tomar un café, devolver un libro de la biblioteca y simplemente sentirse bien conduciéndolo de principio a fin.

El problema que tengo es que la etiqueta con el nombre ‘URB’ parece que vende demasiado poco el URB 8.9. No me sentí en absoluto restringido a la hora de realizar un paseo campestre decente por terreno ondulado. Sí, me sentiría nervioso si me aventurara demasiado cerca de Chilterns y hiciera una subida inesperadamente grande, pero este no es el tipo de bicicleta en la que te alejarías demasiado de lo que sabes. Y tal vez ahí radican sus limitaciones: no en los límites de la ciudad, sino sólo en los límites de su territorio ciclista particular. No es una bicicleta de aventura, eso es seguro, pero si sabes adónde vas (y sabes que será asfalto y no demasiado montañoso), entonces lo tienes cubierto.

Consideraría que la URB 8.9 es una gran opción como bicicleta de cercanías. Tiene accesorios para portaequipajes o guardabarros, una transmisión sencilla para todo tipo de clima y puede que te haga sonreír antes de empezar a trabajar por la mañana: ¿qué es lo que no te gusta de eso?

Especificaciones técnicas: Boardman URB 8.9