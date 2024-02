El proceso de solicitud para ‘aprender a convertirse en ciclista profesional’ abre del 5 al 16 de febrero

Alexey Vermeulen ha corrido en todas las superficies y en múltiples disciplinas y sabe que puede resultar agotador obtener ingresos como ciclista profesional. Vermeulen, el ‘Rey del Hielo’ en el mundo del ciclismo de montaña de resistencia y segundo en la general de la serie Life Time Grand Prix de 2023, quiere ayudar a los ciclistas prometedores a encontrar una pendiente menos resbaladiza que él para hacer de la bicicleta un vehículo para ganar dinero. una vida.

Como atleta de élite y empresario próspero, el ciclista estadounidense quiere compartir su fórmula para el éxito y, con la ayuda de ENVE, lanzó el programa Fase II, una especie de beca remunerada para dos atletas menores de 23 años que residen en Estados Unidos. , un hombre y una mujer, para el aprendizaje independiente del ciclismo profesional.

Los dos atletas seleccionados, elegidos a través de un proceso de solicitud que finaliza a finales de este mes, recibirán inscripciones para tres eventos todoterreno importantes: Unbound Gravel 100, Crusher in the Tushar y Big Sugar Gravel. Además de un campo de entrenamiento en la sede de ENVE en Ogden, Utah, también se les proporcionará equipo de nivel profesional, apoyo mecánico y tutoría para “crear un camino sostenible desde las ligas de la escuela secundaria hasta el siguiente paso en una posible carrera ciclista”.

“Si eres parte de esto, estás aprendiendo cómo convertirte en un atleta profesional, mental y físicamente. Creo que somos conscientes de que llevar a dos personas no va a cambiar el mundo en absoluto, pero otros copiarán el objetivo de la Fase II para crear un camino de desarrollo colectivo para competir profesionalmente”, explicó Vermeulen en una entrevista con ciclismonoticias. “Lo que espero que este proyecto inculque es que todos los que hemos aprendido de nuestros errores seamos capaces de enseñárselo a los siguientes atletas”.

Vermeulen quiere enseñar a otros cómo crear una personalidad y construir una marca, no sólo tratar de obtener resultados. Las carreras de bicicletas tienen mucho que ver con el equilibrio, no sólo en la carrera sino también en la vida misma.

“Crecí con un camino de desarrollo. USA Cycling tenía una gran cartera y literalmente taché todo, ya fueran resultados locales, resultados nacionales, carreras en Europa y luego carreras profesionales. Y en los últimos dos años, mucha gente me ha preguntado, a medida que me he vuelto más conocido en los EE. UU., “¿qué debo hacer” con respecto a una oferta privada o a ir a la universidad? Y no he tenido una gran respuesta”, añadió.

“Creo que mi tutoría se reduce a ayudar a las personas, al final del día, a ser la mejor versión de sí mismas en estas carreras: poder hablar con las personas y descubrir dónde pueden ayudar a una determinada empresa y cómo equilibrar todas estas cosas. adaptar. Las carreras privadas no se tratan sólo de ganar. No todo el mundo puede hacer eso.”

El nativo de Michigan dejó el ambiente de equipo del WorldTour en 2017 y comenzó con esfuerzos en solitario en el mundo del gravel en 2019, donde realizó su primer paseo en gofre belga. Si bien ocupó el puesto 79 esa temporada, lo convertiría en una victoria para 2022, y fue tercero el año pasado. Su temporada 2023 fue sólida, con victorias en Chequamegon MTB y Rad Dirt Fest de Life Time, así como un segundo lugar en Leadville Trail 100 MTB, tercero en Big Sugar y tercero en SBT GRVL.

Sus esfuerzos por ganarse la vida en las carreras de motos siguieron un patrón similar, pasando de un salario anual en LottoNL-Jumbo de 65.000 euros con todo el equipo proporcionado y viajes planeados a grandes interrogantes con la persecución en solitario sobre grava. Pero recientemente reveló a Ciclismo semanal que se sentía cómodo, ganando ahora más de “seis cifras” con sus esfuerzos en las carreras, obligaciones con patrocinadores y “proyectos paralelos”.

¿El joven de 29 años refleja su tiempo alejado de las carreras en ruta y tal vez debería haber permanecido en el WorldTour? Después de todo, estuvo entre los 10 primeros en eventos de la UCI, como el Tour de Beauce, la Ronde de l’Isard y el Critérium du Dauphiné como corredor sub23. También obtuvo medallas de bronce en los Campeonatos Nacionales Profesionales de EE. UU., en 2016 en la contrarreloj individual y en 2017 en la carrera en ruta.

“100%, todos los días”, dijo Vermeulen sobre perderse el camino. “Es simplemente diferente. Ya sabes, al correr en la carretera, corres al más alto nivel todos los días. La grava es dura. Quiero ir donde pueda competir con los mejores. Esto está creciendo y puedes señalar Unbound y Leadville y un par de carreras más en el Gran Premio como validación, y es por eso que me encanta”.

Al abrir su temporada todoterreno de 2024 con un tercer puesto en el Old Man Winter Rally del domingo en Colorado, la Fase II le permite a Vermeulen hacer más que solo competir este año.

Además de ENVE, Shimano, Pearl Izumi, Kenda, Orange Seal, Wahoo Fitness, Lazer y Up.Bike brindan apoyo material. Todo el equipo proporcionado pasa a ser propiedad de los dos atletas una vez que hayan cumplido con sus obligaciones de competir en los tres eventos.

El proceso de solicitud se llevará a cabo del 5 al 16 de febrero, lo que permite a las personas no solo compartir fortalezas y objetivos ciclistas, sino también definir una propuesta de negocio más allá de los resultados de las carreras, como la creatividad y el alcance de las redes sociales. La solicitud solicita información escrita y respuestas en video. La selección se anunciará el 23 de febrero.