Los rastreadores GPS todavía no han sido introducidos en el ciclismo: por qué los equipos no pueden ponerse de acuerdo y qué es lo que viene a continuación

A pesar de los avances tecnológicos en el deporte, con el uso común de rastreadores GPS en disciplinas como el atletismo y el fútbol, el ciclismo profesional sigue sin adoptar esta tecnología. ¿Por qué? La respuesta radica en la falta de consenso entre los equipos y las autoridades del deporte sobre cómo implementar estos dispositivos.

Mientras que algunos equipos ven los rastreadores GPS como una herramienta útil para el seguimiento en tiempo real de los ciclistas, otros temen que esta tecnología pueda revelar estrategias y tácticas durante las carreras, poniendo en desventaja a aquellos que no cuenten con estos dispositivos.

A pesar de esta controversia, se espera que en un futuro cercano los rastreadores GPS se conviertan en parte de la norma en el ciclismo profesional. Sin embargo, antes de que esto suceda, será necesario llegar a un acuerdo sobre cómo se utilizarán estos dispositivos y qué información se compartirá con el público y otros equipos.

El camino hacia la implementación de los rastreadores GPS en el ciclismo profesional aún está por definirse, pero es probable que en los próximos años veamos un cambio significativo en la forma en que se sigue y se analiza esta disciplina..