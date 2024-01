Si quieres mantenerte abrigado y cómodo en un clima terrible, la respuesta es usar capas. Una capa exterior excelente y la capa base adecuada para las condiciones son dos piezas del rompecabezas. La tercera es una capa intermedia y, desafortunadamente, es la más difícil de hacer bien de las tres. Las chaquetas son las prendas más visibles y hay mucha innovación con muchas opciones. Las capas base son un poco menos sexys, pero también hay muchas opciones. Sin embargo, cuando se trata de la capa intermedia, hay muchas menos opciones disponibles. Para la mayoría de las personas, la solución es mirar a través del mejores maillots de ciclismo y elige el maillot térmico de manga larga adecuado.

Pearl Izumi se ha unido a un pequeño grupo que ofrece una opción completamente nueva. Las camisetas térmicas pueden funcionar muy bien, pero la capa Pearl Izumi Pro Alpha no intenta satisfacer más de una necesidad. Se trata de una pieza optimizada diseñada únicamente como capa intermedia. ¿Es lo suficientemente bueno para el peor clima en el que quieres viajar? Seguro que parece tremendamente ligero así que lo puse a prueba. Si miraba por la ventana y veía lluvia de lado, tomaba un caparazón, una capa base y la capa Pro Alpha y salía para ver cómo se comportaba. Ahora que he dedicado algo de tiempo a ello, estoy listo para compartir los detalles. Si buscas una opción innovadora de capa intermedia para combinar con uno de los Las mejores chaquetas de ciclismo de invierno. sigue leyendo para ver si esta es la pieza para ti.

El patrón que usa Pearl Izumi no es complicado pero es cómodo.

Diseño y estética

En esencia, Pearl Izumi PRO Alpha Layer es un maillot térmico. Así es como encaja y se ve, pero es sólo el comienzo de la investigación del diseño. Considérelo un marco de referencia, y lo diferente son las elecciones de materiales. En lugar de cualquier cantidad de materiales que se ven más comúnmente. Pearl Izumi utiliza Polartec Pro Alpha para la mayor parte de esta camiseta.

Esa elección de diseño es lo que colorea el resto de las decisiones. Polartec Alpha es un material maravilloso si buscas un material ligero que sea excepcionalmente cálido. Consiste en un respaldo de malla con fibras abullonadas adheridas. Sólo esa parte es suficiente para abrir el proceso de diseño para los fabricantes de ropa exterior de una manera que el plumón o los materiales Primaloft no pueden. No hay nada del volumen asociado con esos materiales, pero sí tanta calidez.

Sin embargo, la segunda parte de Polartec Alpha es donde realmente brilla. Las fibras individuales son hidrofóbicas y no pueden retener agua. También se beneficia de la apertura del respaldo de malla. La calidez que proporciona Polartec Alpha viene unida a una transpirabilidad que ningún otro material iguala. No retiene agua y actúa como una capa de aire caliente más que como un material real.

Esa ligereza también significa que Polartec Alpha no se utiliza como capa independiente. Sportful es un usuario frecuente que tiende a combinarlo con otros tejidos softshell Polartec, pero Rapha también lo ha utilizado combinado con opciones de hardshell. La chaqueta de invierno más extrema que Rapha haya ofrecido jamás combina Polartec Alpha con un exterior Shakedry y también hay un par más. Pearl Izumi diseñó un producto que toma el aislamiento de esas chaquetas y lo separa. Elige la capa exterior que prefieras y la capa PRO Alpha te proporcionará calidez.

Aparte de la ligereza, la verdadera limitación del diseño parece ser la falta de elasticidad del Polartec Alpha. Esto es algo que cualquiera que diseña una chaqueta con Shakedry ha tenido que resolver, pero Pearl Izumi tuvo que hacerlo aquí para una camiseta de manga larga. La implementación elegida es utilizar poliéster reciclado con cinco por ciento de spandex en todos los lugares donde la camiseta necesita estirarse.

Si comienzas por la cintura, hay una “banda del cinturón de seguridad” que se enrolla hasta la parte trasera. En la parte delantera, el dobladillo es sólo un simple trozo doblado de este material. En la parte trasera el dobladillo añade material elástico y de agarre de silicona. Los materiales que no son Alpha continúan hacia arriba y envuelven los tres bolsillos y un poco más para dar estabilidad arriba. Los bolsillos en sí son lo suficientemente anchos para una mano y tienen fuelles en la parte inferior, lo que deja mucho espacio para la expansión. Hay un logotipo muy pequeño y reflectante de Pearl Izumi en el centro.

La otra incorporación del tejido elástico comienza en los paneles laterales. A partir de ahí continúa y constituye la totalidad de ambos paneles laterales más las axilas y una tira en la parte inferior de los brazos. Termina en el dobladillo de la muñeca, donde encontrarás un pequeño bolsillo para el pulgar para ayudar a mantener las mangas donde deberían estar cuando te pones una chaqueta.

Actuación

La Pearl Izumi PRO Alpha Layer es una pieza que casi se deslizó en mi rotación sin previo aviso. El ángulo que tomé con el Las mejores chaquetas de ciclismo de invierno. La guía del comprador trataba sobre capas. Luego profundicé en Shakedry y parte de esa discusión versó sobre estrategias de capas. A medida que avanzaba el invierno, seguí explorando diferentes estrategias y opciones para diseños de conchas. Cada vez que salía a hacer una prueba tenía que coger una capa intermedia y al poco tiempo siempre era la capa PRO Alpha. Sin embargo, mi atención estaba en otra parte y ese hecho apenas se registró. En algún momento, se me ocurrió que la capa intermedia merecía su propia inmersión profunda.

La verdad es que esta pieza me gustó enseguida por el ajuste. Es cómodo y de poco volumen. Cuando te quedas quieto con el dobladillo completamente hacia abajo, se ve muy bien y no se levanta mientras conduces. No hay bultos extraños ni nada incómodo y cuando llegas a los bolsillos, están justo donde deberían estar. Agregar todo mi equipo de viaje a los bolsillos no los perturba y permanecen justo donde deberían. Si ahí terminara la cosa, ya tendría cosas buenas que decir sobre la PRO Alpha Layer.

A medida que lo usaba más y más, comenzó a surgir otra tendencia. No importa el frío que hiciera cuando me aventuré a salir, me mantuve cómodo incluso mientras saltaba entre diferentes opciones de caparazón. Más recientemente, 1,5 grados C no fue un problema cuando se combina con una chaqueta Shakedry y una capa base de invierno Assos. Dado que trato de evitar la nieve y el hielo durante mi conducción en invierno, es casi el frío más frío al que jamás me atrevería a enfrentarme. Con solo modestas capas de soporte, la capa Pearl Izumi PRO Alpha estaba más que preparada para el desafío. No lo olvides, eso se hace con una confección cómoda y excelentes bolsillos.

Esta no fue mi primera experiencia con Polartec Alpha. Lo nuevo fue tenerlo en un formato que permitiera realizar pruebas objetivas con diversas chaquetas protectoras. En el pasado, la actuación siempre estaba ligada a la cara exterior de una chaqueta. Ahora pude ver la tecnología brillar por sí sola. Pesa 166 gramos para una talla pequeña, pero supera a las camisetas de manga larga más caras que añaden al menos 50 gramos de aislamiento.

Incluso con esta evidencia, podría haber contribuido con la interpretación al rendimiento del caparazón, pero hay otra pieza. Primero, comprenda que mantenerse abrigado implica mantenerse seco. A veces eso significa protegerse de la lluvia, pero con frecuencia también significa dejar salir el sudor. He estado probando intencionalmente las mejores opciones de carcasa disponibles, pero al revisar la capa intermedia al final de un recorrido, las piezas que no son Polartec están mojadas. Sin embargo, la mayor parte de la capa PRO Alpha es Polartec, y cada vez que está seca. Los paneles Polartec Alpha pasan el sudor de manera eficiente a la membrana exterior, mientras que los materiales menos avanzados no pueden seguir el ritmo. La genialidad aquí es reconocer lo bueno que es Polartec Alpha y luego descubrir cómo hacer una prenda independiente a partir de él.

Veredicto

Mi función es probar cosas y separarlas. Comparto detalles sobre los errores más pequeños no porque siempre piense que arruinan por completo un diseño, sino porque alguien más podría hacerlo. Los ciclistas son un grupo obstinado y una vez que algo funciona, la mayoría de nosotros priorizamos esa característica en el futuro. Lo que no me importa a mí le puede importar a alguien y casi siempre hay algo que criticar. Aunque estoy luchando aquí.

La realidad es que la Pearl Izumi PRO Alpha Layer tiene un diseño muy sencillo. No hay mucho que destacar porque conceptualmente simplemente tomaron la tecnología Polartec Alpha y construyeron una camiseta con ella. Ciertamente hubo oportunidades para perder el aterrizaje, pero al acertar con la confección y los bolsillos, Pearl Izumi lo logró. Luego pusieron un precio razonable a todo el paquete. Eso hace que sea difícil separarlos.

Lo único que se me ocurrió es asegurarme de que entiendas que esta pieza no se puede utilizar por sí sola. Podrías usarlo sin caparazón, por supuesto, pero no servirá de nada. Sosténgalo hacia la luz y podrá ver fácilmente a través de él. Sin un caparazón, no retendrá calor ni ofrecerá protección. Aunque la mayoría de los maillots de manga larga no detienen el viento, añaden un poco de calidez y protección. Éste no lo hace. No estoy seguro de que eso sea realmente negativo, pero puede que lo sea para alguien, así que lo compartiré. De lo contrario, Pearl Izumi tomó una idea simple, en la que nadie más parece haber pensado, y la ejecutó bien. Ve a buscar uno.

Especificaciones técnicas: Capa Pearl Izumi Pro Alpha