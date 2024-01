Las nuevas ruedas Hyperon Ultra de Campagnolo son una resurrección del juego de ruedas de escalada de facto de la marca. Ahora, sin embargo, los Hyperon Ultras buscan atender al todoterreno, con afirmaciones de alcanzar la “proporción perfecta” de aerodinámica, peso y características de manejo, dejando a los Bora Ultras para las tareas reales de carrera. ¿Lo han logrado? ¿Son estas algunas de las mejores ruedas para bicicletas de carretera que existen o quizás algunas de las mejores ruedas ligeras? Los he estado evaluando desde su lanzamiento y los he llevado a ráfagas planas, por la calle más empinada de Inglaterra y, dado que es temporada de clásicos adoquinados mientras escribo esto, también a algunos adoquines desagradables para probar su durabilidad. En resumen, estoy muy impresionado, pero ¿están a la altura de un precio de más de tres mil quinientos dólares?

El Hyperon está de vuelta con una apariencia y un diseño actualizados.

Diseño y estética

En un mar de ubicuidad del negro mate, Campagnolo, y también Corima para ser justos, se destaca entre la multitud por su firme compromiso con las llantas brillantes. Personalmente, me encanta el brillo; Tengo una gran debilidad por el estilo de los Bora Ultras, y estos se presentan como un paquete visual un poco más refinado. Los logotipos atenuados, aún grandes, son menos atrevidos en colores metálicos apagados, y el patrón de radios convencional llama menos la atención. Son un juego de ruedas que apenas logra entrar en la línea que separa el “juego de ruedas llamativo” del “juego de ruedas complementario”. En la moto adecuada, no dominan las cosas, pero aun así aportan ese inconfundible estilo italiano. La bicicleta de prueba que me regalaron fue una Colnago C68 extremadamente ostentosa, adornada con Campagnolo Super Record EPS, por lo que, para ser justos, tendrían que eclipsar el paquete general, pero mi punto sigue siendo válido; Colóquelos en cualquier bicicleta orientada al rendimiento y funcionarán.

El acabado es realmente hermoso. El exterior brillante es una capa inicial de resina aplicada durante la construcción en lugar de una laca brillante aplicada después de la fabricación, por lo que, en teoría, debería ser más duradero (más sobre esto más adelante), pero independientemente de cómo se cree, es un placer para la vista. , especialmente en combinación con las fibras unidireccionales de aspecto sin costuras que se encuentran debajo.

El exterior de alto brillo y las fibras unidireccionales crean una mezcla seductora de brillo y satén a la vez.

Ciertamente también hay notas de diseño interesantes, más allá de la estética. El cuerpo del buje libre altamente mecanizado, diseñado para ahorrar preciosos gramos, muestra una atención al detalle que es admirable, y la interfaz radio-buje (el sistema “cabeza a bahía”) mediante la cual el radio se asienta con una cabeza semiesférica en un casquillo correspondiente para Permitir micromovimientos es, sobre el papel, novedoso, aunque definitivamente no es algo que jamás sentirás. Lo que lamentablemente falta es cualquier afirmación sobre la aerodinámica. No se ahorra potencia en comparación con la competencia, ni siquiera una comparación con los Bora para dar algo de contexto. Sí, los radios internos ayudan hasta cierto punto, y un ancho interno de 21 mm es moderno (pero no innovador), pero se sienten un poco deficientes en términos de números concretos. No soy un corredor, pero desde un punto de vista objetivo de velocidad mensurable, hay un pequeño signo de interrogación sobre estas ruedas.

El peso, eso sí, es impresionante. Con un peso de 1240 g por par, compiten por las mejores ruedas ligeras y todoterreno, especialmente si tenemos en cuenta la profundidad de la llanta de 37 mm. ¿Cómo viajan? La profundidad de la llanta dice “todoterreno”, pero la herencia y el peso dicen que es una rueda trepadora.

No puedes sentir el micromovimiento que aparentemente permite la interfaz de cubo/radio, pero puedes sentir lo suavemente que se mueven.

Actuación

El manejo es la estrella absoluta del espectáculo: los Hyperon Ultras se manejan como un juego de ruedas mucho más plano. Son ágiles y enseñados, y también increíblemente rígidos. Incluso las ruedas de perfil medio tienen en su mayor parte una inercia que aquí se reduce notablemente. Las ruedas aerodinámicas han sido excelentes para mejorar las velocidades medias, pero personalmente encuentro que aburren un poco los descensos técnicos. Cuesta abajo, incluso en terrenos sinuosos y empinados, estos eran casi perfectos. Eran astutos, ágiles y, en general, muy divertidos. Hicieron que tomar las curvas fuera un sueño, siempre que la superficie no fuera demasiado horrenda…

La rigidez es excelente en el contexto adecuado. Una rueda rígida transfiere potencia de manera más efectiva y se flexiona menos en las curvas, pero hasta cierto punto, la flexión de la rueda le brinda cierto grado de comodidad. No se trata de un volante muy cómodo, lo que compensa sus hermosas características de manejo. En lo peor del asfalto británico, se sienten un poco asustados, mientras que otros juegos de ruedas se sienten más plantados. No confunda la enseñanza y la fragilidad percibida por todo lo italiano con la falta de durabilidad. Los llevé por las calles adoquinadas de Bristol, que en algunos lugares rivalizan con algunos de los sectores de París-Roubaix, y se mantuvieron absolutamente bien, a pesar de recibir un impacto que rompió el flanco de mi neumático en dos lugares. Sin astillas, sin abolladuras y después sigue recto como una flecha.

No hay cabecillas externas, pero al menos puedes ajustarlas sobre la marcha con una llave de radio específica

Sin embargo, esta rigidez, en combinación con el peso ligero, fomenta una configuración que fomenta la aceleración. El giro inmediato, independientemente del gradiente, provoca una sonrisa (hasta que el lactato alcanza un cierto umbral y es más bien una mueca). Me encontré realizando sprints en colinas solo por diversión, e incluso con comienzos lentos no hay un retraso realmente perceptible. Al frenar, incluso con los excelentes frenos del grupo Super Record, se sintieron un poco más propensos a patinar, ya que hay menos elasticidad entre los radios y el buje, pero nuevamente, esto es marginal y no es realmente una crítica cuando se considera en conjunto.

Una cosa que también diré sobre el freehub es que afortunadamente es silencioso. No soporto los freehubs ruidosos, y si te encantan, supongo que también te encanta escuchar los motores de los automóviles acelerando a todo volumen y no puedes quedarte dormido sin ruido blanco a todo volumen. Con los Hyperons todavía podía escuchar el canto de los pájaros, lo que contrastaba marcadamente con algunos centros Hunt que había sacado el día anterior y que eran, sin mentir, lo suficientemente fuertes como para hacer llorar a un niño.

En resumen, se trata de un juego de ruedas verdaderamente hermoso para contemplar y manejar, pero desde el punto de vista puro del rendimiento, hay un agujero negro evidente. No hay afirmaciones sobre el ahorro aerodinámico ni se pueden hacer comparaciones. Todo lo que tienes que hacer es sentir, y no se sienten más rápido que algo como el Hunt 48 Limitless UD, mucho más económico, que también he estado probando. Son una sensación más vivaz y más agradable cuesta abajo, pero si eres un corredor, ¿por qué pagarías más por una rueda que es, con toda probabilidad, más lenta cuando se toma en el contexto de una carrera completa o a máxima velocidad? Sería mejor que buscaras algo de la lista de las mejores ruedas aerodinámicas.

El borde superior redondeado atravesará una pared lateral frágil si las golpeas con suficiente fuerza, pero las llantas son muy sólidas considerando el peso y la sensación de ellas.

Valor

Como hemos visto en nuestras pruebas en el túnel de viento, las diferencias en la ganancia de potencia entre los mejores juegos de ruedas del mercado son leves, por lo que no estoy sugiriendo que estos vayan a estar fuera de ritmo de ninguna manera. Estoy seguro de que se ha llevado a cabo el conjunto habitual de pruebas en túnel de viento y análisis CFD, pero desde la perspectiva del consumidor, si lo que busca es rendimiento, ¿por qué gastaría tres veces más en una rueda que no sabe que es más rápida?

¿Es herencia? ¿Son felicitaciones? Claro, estas ruedas tienen ambas cosas en abundancia, y esa es una razón perfectamente válida para comprar algo si te lo puedes permitir. Sin embargo, estos se comercializan como volantes de carreras sin ninguna mejora de rendimiento declarada sobre la competencia, por lo que en ese sentido, no representan un valor enormemente bueno.

Sin embargo… sin embargo… Son impresionantes y se conducen excepcionalmente, y en la bicicleta adecuada, creo que tienen mucho sentido. Las características de manejo significan que sería el compañero perfecto si quieres una bicicleta que simplemente siente brillante. De la misma manera, las Specialized Aethos, o incluso las Colnago C68 en las que las he estado probando, se basan en una experiencia de conducción, creo que deberías ver estas ruedas en la misma línea. Son más agradables que las ruedas que probablemente sean más rápidas (probablemente debo seguir usándolas, dada la ausencia de datos objetivos, me temo), y la verdad es que si gastas más de 3k en un juego de ruedas, vale la pena. verdadera preocupación?

Si vas a ejecutar Super Record EPS brillante, también puedes tener ruedas brillantes a juego

Veredicto

Dedicamos mucho tiempo a evaluar las cosas desde el punto de vista del desempeño. ¿Son más rápidos, más rígidos o más aerodinámicos? No creo que estas ruedas sean algo que puedas comprar usando un proceso de pensamiento racional, y eso está absolutamente bien. Está perfectamente bien querer comprar o comprar cosas. solo porque los quieres. Si quieres un juego de ruedas que sean una auténtica maravilla de manejar, que se sientan como un juego de ruedas poco profundas más tradicional con más beneficios aerodinámicos, o incluso simplemente porque se ven sexys, entonces adelante, no te decepcionarás. Prometo.

No puedo prometer que te harán más rápido, pero andar en bicicleta es más que velocidad. Dame una bicicleta más lenta que se maneje brillantemente cualquier día.