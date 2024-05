Oakley tiene una frecuencia de lanzamiento de productos bastante agotadora. Parece que cada año nos regalan un nuevo modelo o una edición limitada (normalmente un submodelo más ventilado) en el período previo al Tour de Francia. Los años olímpicos son aún más importantes para el gigante de las gafas deportivas, ya que sus productos adornan no sólo los rostros de los ciclistas, sino también los de remeros, corredores, velocistas, saltadores, lanzadores… cualquiera, en realidad. Su último modelo, el Sphaera, no sólo apunta al primer puesto de la lista de las mejores gafas de ciclismo, sino que también tiene que ser una buena oferta multideporte.

Hace tiempo que tengo un par de Sphaeras en movimiento, en una combinación de colores de la edición del Tour de Francia (más sobre esto más adelante). Como gafas de ciclismo, ciertamente tienen sus ventajas, pero mi opinión es que, especialmente a precio completo, hay mejores opciones para el ciclista en la gama de gafas de ciclismo Oakley o de otras marcas. Aún así, si tienes curiosidad, sigue leyendo para descubrir todos los altibajos.

Diseño y estética

Durante muchos años, Oakley ha lanzado ediciones Tour de Francia de sus mejores gafas de ciclismo. Monturas amarillas con lentes Prizm Road, usadas por sus atletas patrocinados. Ya tengo la edición del Tour de Francia y, como Oakley suele patrocinar al equipo dominante del Tour del día (Visma-Lease a Bike, en este caso), espero que los veamos en las caras de los ciclistas de Visma en algún momento. Sospecho que Oakley no contaba con que un accidente masivo eliminara al prospecto estrella del equipo en el Tour, por lo que las posibilidades de usarlos en esta combinación de colores amarillos pueden ser escasas a menos que el equipo obtenga la clasificación por equipos en algún momento.

De todos modos, ya los habrás visto en uso en el pelotón, principalmente en la cara de Kasper Asgreen, quien ha estado luciendo algunos pares, incluido un número fotocromático, desde los Clásicos.

El nombre 'Sphaera' (no hay premios por adivinar) proviene de 'esfera'. Los brazos y el medio marco tienen una envoltura muy completa, abriéndose solo en un ángulo más amplio en la punta de los brazos. Asimismo, la lente también está notablemente envuelta en dirección vertical. Puedes imaginar la forma de estas gafas de sol proyectadas sin problemas en una esfera virtual.

Las patillas son las clásicas Oakley; recto, sin gancho y con una envoltura sólida. La parte trasera presenta pinzas en la parte inferior, mientras que todo el interior está recubierto con pinzas. Esta pinza está integrada y no tiene la forma de una funda reemplazable como ocurre en algunos modelos.

Las lentes son reemplazables, pero como es habitual, no se consiguen repuestos. Quitar lentes no es lo más fácil que existe, pero si obtienes los lentes Prizm Road, no deberías necesitar cambiarlos a menos que se dañen. Volver a colocar la lente es en realidad un error enorme y es posible dañar un poco los marcos, por lo que te aconsejo que dejes las cosas como están a menos que sea absolutamente necesario.

La forma, una media montura clásica, crea una silueta moderna, pero en comparación con el resto de las ofertas de Oakley, la construcción parece un poco barata. El plástico mate parece barato y el ajuste y el acabado, al menos en mi par, son algo deficientes. Las bisagras son ágiles y encajan positivamente, pero las lentes encajan holgadamente en el marco en las sienes, lo que significa que cuando los brazos encajan en su lugar se escucha un traqueteo y en las manos hay mucho juego.

También tienen un aspecto bastante adelantado de la lente. La mitad inferior se encuentra muy cerca de las mejillas, con la parte superior más alejada. Si tienes mejillas prominentes, es probable que debas dejarlas de lado y, al momento de escribir este artículo, no creo que tengan un corte asiático.

Actuación

Empecemos por lo bueno. La óptica es excepcional. La lente Prizm Road es el estándar de oro y aquí se utiliza con buenos resultados. El pleno sol no es problema, los días nublados también. La envoltura crea una apariencia un poco extraña en la cara, pero la claridad sin distorsiones es innegable. La retención también es la mejor que existe. Son más seguros incluso que el Oakley Encoder y son absolutamente inquebrantables. Me cuesta pensar en un entorno deportivo que pondría a prueba su agarre: el ciclismo ciertamente no se acercará, ni tampoco los constantes altibajos de correr. ¿Quizás Karate…?

Sin embargo, esta retención tiene un precio: la comodidad. En viajes más largos, los brazos, que presionan bastante detrás de mis orejas, se vuelven incómodos. Unas pocas horas están bien, pero una vez que llegas a las cuatro horas o más, tomarlas un rato para escalar fue en realidad un alivio. Vale la pena señalar que tengo una cabeza pequeña, por lo que esto se agravará si tienes un melón más grande.

Sospecho que las sienes interiores con pinzas están ahí para ayudarles a agarrar el interior de un casco. Lo hace relativamente bien, pero no siempre se quedaron quietos. Ahora suelo dejar el mío en la cara, incluso mientras escalo, por razones de potencia, y en algunas subidas lentas y húmedas noté algo de empañamiento tan pronto como dejé de moverme. Por lo general, esto es solo un problema con las gafas de sol envueltas, que son, y aunque se disipó poco después de moverse nuevamente, todavía estaba un poco más nublado de lo que esperaba.

También debo agregar que la pinza para el puente nasal incluida simplemente no se ajustaba a mi nariz en absoluto. Quizás sea una nariz estrecha, especialmente en el puente, pero fuera de la caja, el peso del marco recaía en el plástico duro del soporte de la pieza de la nariz, en lugar de en las pistas de goma en sí. Este es un problema que he tenido con otras gafas en el pasado, y dado que ahora tengo tantas gafas de ciclismo, simplemente le puse una pinza de repuesto, pero tener una almohadilla de ajuste estrecho es algo que se encuentra en algunas gafas de gama media. , por lo que sería bueno tenerlo también en este caso.

En términos del campo de visión, su alto ajuste significa que el marco no es demasiado molesto, pero en comparación con algo como el POC Elicit, se asienta en la línea de los ojos. Debido a la envoltura esférica de la montura, las bisagras se ubican mucho más cerca del casco que la ceja central, lo que puede resultar en un espacio en el centro entre las gafas y el casco, pero no en las sienes. Si bien esto no es una verdadera marca negra de rendimiento, es visualmente poco atractivo.

Considerándolo todo, las cosas están bien, pero no fantásticas. Si practicas un deporte cuando estás erguido, corres, miras mucho a tu alrededor y ocasionalmente recibes un impacto con el piso (béisbol, por ejemplo), creo que serían perfectos. Para el rendimiento ciclista dejan un poco que desear, pero ese es el compromiso a la hora de fabricar unas gafas multideporte.

En viajes más largos los encontré un poco incómodos, aunque el rendimiento óptico fue excelente.

Valor

Los nuevos modelos Oakley cuestan bastante dinero. El PVP para un juego de Oakley Sphaeras está entre £ 191 y £ 231 dependiendo de la combinación de montura y lente, y si bien puede encontrarlos más baratos, también puede encontrar modelos Oakley mejores y más antiguos más baratos. El Oakley Encoder, mi par de gafas de ciclismo favorito, tiene un PVP similar, pero puedes encontrarlos en otros lugares a un precio mucho más económico. También son más cómodos, menos propensos a empañarse y se ven y se sienten más premium.

Veredicto

Sigo siendo un fan de Oakley. La marca ha sacado demasiados pares de gafas de sol muy buenos como para que eso cambie solo porque su último modelo no es suficiente. Sin embargo, estoy un poco decepcionado con el Sphaera. La óptica es excelente, pero el ajuste y el acabado parecen baratos, quedan demasiado altos en la cara y no son muy cómodos. Déjelos en manos de los ciclistas del Tour y los atletas olímpicos, ahorre dinero y compre algo mejor, a menos que sea absolutamente necesario tener el último modelo cada temporada.